Akční hra i pro nevidomé hráče. Unikátní český projekt zamířil na mobily

Ačkoliv jde o hru na mobil, na obrazovce toho moc neuvidíte. To the Dragon Cave je totiž hra, kterou hrajete hlavně podle poslechu, dotyková obrazovka telefonu slouží primárně jen jako ovladač. Jde totiž o celkem neobvyklý projekt českých tvůrců ze studia Kikiriki Games, které dokonce toto bezbariérové herní studio vybrala Nadace Vodafone mezi pět projektů 9. ročníku startupového akcelerátoru Laboratoř Nadace Vodafone.

The Dragon Cave má všechny náležitosti klasické hry. Máme tu nastavení obtížnosti, výuku ovládání, příběhový režim i režim nekonečného boje. Jde o fantasy žánr, ve kterém budete střílet z kuše, bojovat na blízko s mečem, sbírat léčivé lektvary a podobně. Vašim hlavním smyslem vnímání hry však nebudou oči, nýbrž váš sluch.

Hru je prakticky nutné hrát se stereo sluchátky. Mobily s lepšími stereo reproduktory sice jakž takž umí také vytvořit prostorový efekt, ovšem ten je pro hru natolik důležitý, že jsou sluchátka opravdu zásadní. Ve hře se totiž orientujete podle sluchu a musíte se pomocí gest po dotykové obrazovce obracet za zvukem, abyste mu čelili přímo. Když se na vás například řítí nepřítel, je nutné nejprve lokalizovat jeho směr a podle toho zvolit vhodný styl boje.

Jak už bylo zmíněno, hra vám dovolí nejenom tasit meč, ale i střílet z kuše. Co se ve hře děje opět poznáváte hlavně podle zvuků – nepřítele buď slyšíte se blížit, a nebo už je těsně u vás a útočí nablízko. Vše podtrhuje nejenom právě celkem široká škála různých herních zvuků, ale i samotné vyprávění v příběhovém režimu. Hra je v tuto chvíli dostupná jak v českém, tak i anglickém jazyce, a to včetně dabingu. Příběh nabídne celkem 24 levelů, poté se odemkne i zmiňovaný režim nekonečného boje.

Hra má sice klasické dotykové menu a ovládací prvky i na obrazovce jako jakákoliv jiná běžná hra, ovšem zároveň disponuje i režimem přístupnosti pro nevidomé hráče s předříkáváním textu v menu. „Díky grafickému rozhraní si hru To the Dragon Cave mohou zahrát i vidící hráči a třeba si tak i vyzkoušet, jaké to je, když se člověk nemůže spolehnout na zrak,“ popisuje nevidomá spoluautorka hry Jana Kuklová.

„Nelíbilo se mi, že zatímco mně jako vidícímu hráči se nabízí nepřeberné množství videoher, nevidomí lidé jsou v naprosto odlišné situaci. Herních titulů, které by si mohli zahrát, je na trhu žalostný nedostatek. Proto jsme se společně s mojí nevidomou manželkou rozhodli založit Kikiriki Games. Naším přáním je, aby i lidé se zrakovým handicapem měli možnost se odreagovat a pobavit u mobilních her,“ popisuje svoji motivaci zakladatel bezbariérového herního studia Miloš Kukla.

Hra To the Dragon Cave je nyní dostupná v předprodeji pro mobily s operačním systémem Android i iOS. Datum vydání je 15. května. Dostupná bude v anglické a české verzi, autoři však ještě chystají v následujících týdnech po vydání doplnit také německý, španělský a polský jazyk.