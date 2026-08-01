A pokud vás snad neláká ani nová strategie ze světa Hvězdných válek, ani příběhové rozšíření loňské Mafie, nahlédněte do našeho kompletního srpnového přehledu zde.
Pět tipů na srpnové hry. Vrací se Vetřelec i Don Salieri z Mafie
Lego sází na retro legendy. Dospělí neodolají, na jednu láká Scullyová
Lego objevilo zlatý důl. Kromě adaptací prakticky všech známých značek sází ve velkém i na nostalgii. Představíme vám několik setů, které ještě letos zamíří do prodeje a mají potenciál provětrat...
Co si zahrát, pokud se vám líbila filmová Odyssea. A čemu se obloukem vyhnout
Nolanův spektákl Odyssea aktuálně vládne světovým kinům a i když mu mnozí lidé škodolibě přáli neúspěch, skvělá hodnocení od kritiky i diváků jasně ukazují, že drtivá většina lidí opouští sály...
Star Wars i Vetřelec. Srpen přinese hned několik zajímavých her
Srpen je v herním kalendáři pomyslnou předzvěstí nabitých měsíců, které nás brzy čekají. Především konec tohoto měsíce už nabídne hned několik poměrně zásadních titulů, byť bychom jej celkově stále...
Cože, to už je 10 let? Tyto hry jsme hráli před dekádou
Pojďme si připomenout herní hity, které jsme hráli před dekádou, a podívejme se, jak si jednotlivé značky vedou nyní a co od nich očekávat.
Slavný streamer si našel holku, šokoval ji mrtvým švábem v lednici
Amorovu šípu neunikl ani populární Asmongold. Jeho nová přítelkyně Kaise to s ním ale nebude mít vůbec jednoduché, extrovertní streamer je totiž kromě svých nesmlouvavých názorů na videohry známý i...
Legenda adventur se vrací. Ron Gilbert chystá Thimbleweed Park 2
Ron Gilbert stojí za hity jako The Secret of Monkey Island či Maniac Mansion, na které nedají fanoušci herních devadesátek dopustit. S Thimbleweed Park 2 se opět chystá zabrnkat na nostalgickou...
Pět tipů na srpnové hry. Vrací se Vetřelec i Don Salieri z Mafie
Srpen je na nové videohry nakonec bohatší, než se původně zdálo. Připravili jsme pro vás rychlého video průvodce s pěti tipy na hry, které mají potenciál pořádně zabodovat.
Z těchto krásek jste vybírali miss cosplay. Podívejte se, která vyhrála
Ladné křivky cosplayerek a jejich kostýmů potěší především pánské oči. Hlasování v první anketě miss cosplay bylo napínavé až do konce, nakonec zvítězila Helly Valentine se svým odvážnějším...
Brutální akce ve stylu Johna Wicka je zdarma. Vyzvedněte si ji včas
Epic Store tentokrát rozdává dvě velmi dobře hodnocené hry. V jedné se chopíme chlapíka, který se s využitím zpomalení času musí prostřílet hromadou nepřátel, v druhé procházíme kobkou a hrajeme si s...
Když nováček zastíní svého předchůdce. Hry, kterým změna hlavního hrdiny neublížila
Jak minulost ukázala, změna protagonisty může být nemoudrým rozhodnutím, ale také něčím, co hře neublíží, někdy dokonce prospěje. Změnit protagonistu u populární herní značky je sice riskantní krok,...
Vykopal si PlayStation svůj hrob? Zuří menšina hráčů, problém je jinde
Již téměř měsíc na sítích rezonuje rozhořčení nad krokem PlayStationu ke zrušení fyzických edicí her od roku 2028. Vyhrůžky, petice a bojkoty se však zatím nesetkaly s odezvou. Boj za umírající formu...
PS Plus láká v srpnu na Dying Light 2, Big Walk a Signalis
Předplatitelé služby PlayStation Plus se mohou v srpnu těšit na zombie akci Dying Light 2 Stay Human, kooperativní dobrodružství Big Walk a oceňovaný horor Signalis.
Cože, to už je 10 let? Tyto hry jsme hráli před dekádou
Pojďme si připomenout herní hity, které jsme hráli před dekádou, a podívejme se, jak si jednotlivé značky vedou nyní a co od nich očekávat.
Scarlet Deer Inn
PCvydáno 28. července 2026, aktualizováno 13:02
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Star Wars i Vetřelec. Srpen přinese hned několik zajímavých her
Srpen je v herním kalendáři pomyslnou předzvěstí nabitých měsíců, které nás brzy čekají. Především konec tohoto měsíce už nabídne hned několik poměrně zásadních titulů, byť bychom jej celkově stále...
Hráči konečně prozkoumají Černobyl. Rozšíření Stalkera 2 klepe na dveře
První rozšíření oceňované akce Stalker 2 nese podtitul Cost of Hope. Hráči se v něm vypraví přímo do srdce jaderné elektrárny Černobyl, a to už v srpnu.