Viděli jste v poslední době nějaký zajímavý film nebo seriál? Pošlete tip

Honza Strachota - v poslední době moc ne, ale myslím, že za zmínku stojí snímek Idiocracy z roku 2006, který neprávem zůstal prakticky bez povšimnutí, přestože jde dost možná o poslední opravdu skvělou a v mnohém prorockou komedii. Naprosto kultovní záležitost. Jak už to s komediemi bývá, dabing či titulky budou nejspíš příšerné, tedy doporučit lze jen anglického jazyka znalým. Ze seriálů rozhodně mohu doporučit The Expanse, science fiction podle knižní předlohy, která se vyznačuje silným příběhem a důrazem na realismus. Taková vesmírná Hra o trůny, akorát bez trapného konce (zatím... snad). Momentálně vyšlo pět sérii, takže na pár večerů vydrží.

Jan Lysý - V poslední době jsem asi neviděl nic, co by mi v dobrém slova smyslu vyrazilo dech (to zvládl alergický záchvat, který jsem před pár dny měl), ale vcelku zábavný byl komiksový seriál Sweet Tooth: Chlapec s parožím. Užil jsem si také novou řadu španělské divočiny Elita, což je taková sympatická kombinace teenagerovského dramatu a thrilleru a jde o skvělou oddychovku. Doháním také rest v podobě Lucifera. A jako fanda cestování musím ocenit i pořad Nejúžasnější ubytování světa, který ukazuje hodně zajímavá místa, kam se můžete vydat. Plus jsem rád, že se konečně do České republiky oficiální cestou dostal skvělý sitcom Městečko Schitt’s Creek.

Ondřej Martinů - V poslední době mě asi nejvíce zaujala první série Invincible, což je seriálová adaptace stejnojmenného komiksu. Aktuálně celkem frčí tyto superhrdinské příběhy, kde je něco trochu jinak, než jak to známe z tvorby Marvelu/DC a já jsem za to rád, Invincible mě bavil natolik, že jsem se pustil i do čtení komiksové předlohy.

Když jsem zmínil Marvel, tak hned v návaznosti na to jsem se podíval i na celý WandaVision, který mě už sice tolik nenadchl, přesto musím uznat, že od toho jejich poněkud přeplácaného superhrdinského světa dovedli zajímavě odbočit. Vedle toho mám rozkoukané ještě Narcos, takže na filmy už nějak nezbývá čas. Tedy až na jednu výjimku, kterou bylo Kubrickovo The Shining. Ten kultovní status úplně chápu, i když horory nemusím, toto mě bavilo.



Martin Kaller - Musím se přiznat, že seriálům příliš nefandím. Pravidelně se mi totiž stává, že v nějaké další řadě jsem rozčarovaný z vývoje postav či samotného děje. Hodně zklamaný jsem tak byl kupř. z Dextera či ze Hry o trůny. Mým favoritem jsou tedy klasické celovečerní filmy, kde bych za sebe rád vyzdvihl dánský snímek Rytíři spravedlnosti, v němž si jednu z hlavních rolí střihl celosvětově známý Mads Mikkelsen.

Rytíři spravedlnosti jsou zajímavý žánrový mix, který dokáže někde pobavit, jinde zase dojmout. Akční pasáže jsou příkladně nekompromisní a nebýt závěru, který mi osobně přijde, že úplně neladí s duchem celého filmu, neměl bych k celkovému vyznění vážnějších připomínek. Tvůrcům se povedlo příkladně sladit na první pohled těžko slučitelné žánry a navrch přidat něco vskutku bizarních nápadů, ovšem toto všechno stále tvoří sympaticky kompaktní obraz. Pravda, Rytíři rozhodně nemusí sednout všem, ale pro mě jde o skvělý projekt, který si zaslouží zvýšenou pozornost.



Ondřej Zach - Letos jsem něco na úrovni Černobylu, Dámského gamibitu nebo třeba Stranger Things zatím neviděl. Těžkým zklamáním pro mě byla zombíkárna Armáda mrtvých od Snydera, na kterou jsem se těšil. Z těch trochu lepších věcí bych tak vyzdvihl postapo sci-fi Sweet Tooth: Chlapec s parožím (Netflix), které zvláštně osciluje mezi rodinnou, pohádkovou podívanou a celkem temnou záležitostí. Poměrně zdařilá je moderní adaptace zloděje gentlemana Lupina (Netflix). Letošním vítězem za mě ovšem prozatím je detektivka Mare z Easttownu (HBO Go) se skvělou Kate Winslet, s níž nahlédneme do fungování amerického maloměsta. A není to pěkný pohled.