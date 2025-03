Bizarní chyba simulátoru života. Virtuální děti najednou otěhotněly

Vizuální chyba v nové aktualizaci The Sims 4 | foto: Reddit, r/thesims

Rozbíjení hry The Sims 4 často přináší humorné situace a rozhodně to není poprvé, co se komunita baví na úkor chyby autorů. Už jsme tak zažili situace, kdy kvůli nepovedené aktualizaci virtuální postavičky čůraly oheň nebo jindy zase neúmyslně začaly vyznávat lásku rodinným příslušníkům. Nová chyba se nese v podobném duchu.

„Hele lidi, moje dítě je těhotné,“ píše jeden z uživatelů fóra r/thesims na diskuzním serveru Reddit poté, co dorazila poslední aktualizace na hru. Do diskusního vlákna se následně zapojili další lidé, kteří hlásili stejný problém, i jejich virtuálním dětem najednou z ničeho nic narostla těhotenská břicha.

Autoři přitom nic takového nezamýšleli, do hry v aktualizaci primárně vrátili postavu zloděje, který vykrádá domy a také možnost přizpůsobit tetování na těle simíků. Vedle řady herních vylepšení se však do hry zatoulala i chyba, která zdeformovala virtuální modely dětí.

Jak později vyšlo najevo, chyba hry způsobila, že právě břišní část textury dětských těl byla omylem zaměněna s dospělou, což způsobilo právě onu podobu zdánlivého těhotenství.

Chyba s záměnou částí těla za dospělé dále u některých hráčů způsobila, že dětem narostla ramena a svaly, což opět vyvolalo pobavení v komunitě. „Lidi, já asi s instalací aktualizace počkám,“ zněly časté reakce na tyto vizuální chyby.