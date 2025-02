Sims slaví 25 let. Naučila hráče starat se o rodinu, nebo ji topit v bazénu

The Sims jinak The Sims se jako vysoce úspěšná série dočkala několika levobočků. Už v éře prvního dílu přišel neúspěšný multiplayerový pokus The Sims Online. Druhý díl přinesl sérii příběhových spin-offů, například Castaway Stories zaměřené na trosečníky na opuštěném ostrově. Fanoušci středověku se dočkali historické verze The Sims Medieval, která dostala i vlastní datadisk s piráty a šlechtou. Každý díl pak doprovázely různé odlehčené mobilní a konzolové verze. Až čtyřka se pak dočkala plnohodnotné verze pro Xbox a PlayStation. Specialitou pak byla „Nintendo“ verze The Sims v podobě MySims s Chibi postavičkami. Sims Medieval datadisk