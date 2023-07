Už jste o ní slyšeli? Webová hra vás naučí vyrábět pekelná hesla

Zajímavých hříček na webu není nikdy dost. Loni třeba překvapila svět hra se slovy Wordle, kterou následně okopírovala celá řada dalších. The Password Game je rovněž hra se slovy, ovšem ve zcela odlišném duchu. Ověří totiž spoustu vašich znalostí a navíc je opravdu pekelně těžká.

The Password Game vytvořil programátor Neal Agarwal, který na své stránce již zveřejnil celou řadu dalších originálních nápadů, a to ať už drobné hry nebo interaktivní projekty. Doporučujeme si je také vyzkoušet. The Password Game však zřejmě vzbudil velkou pozornost, minulý týden se například objevil i v trendech na Twitteru.

O co přesně jde? V The Password Game je vašim cílem vymyslet heslo, které odpovídá předem daným kritériím. Stejně jako v reálu nejprve začnete od klasických nároků na velká a malá písmena, číslice či speciální znaky. Zatímco vytváření hesla u běžných internetových služeb by už bylo v tuto chvíli víc než dostatečné, hra The Password Game tady teprve začíná.

V následujících krocích na vás hra začne klást čím dál šílenější nároky. Ve vašem heslu budou dále figurovat třeba římské číslice, přepis captcha kódu, sčítání číslic nebo dokonce i šachové tahy. Hra se vás nebude bát otestovat ve znalosti zeměpisu, když vás pošle na náhodné souřadnice na Google Street View nebo třeba v chemii, když budete muset uvádět prvky z periodické soustavy. A přijde na řadu i luštění již zmíněného Wordle.

Bohužel The Password Game nemá tak velkou znovuhratelnost, jelikož se většina kroků při každém pokusu opakuje. Hra má sice připravené různé otázky v některých kategoriích, nenabídne však dostatečnou variabilitu. Je to tak spíš něco, co si vyzkoušíte jednou a pošlete odkaz dál. Na krátké zabavení to však bohatě stačí. Buďte však připraveni na to, že se u některých kroků můžete pořádně zaseknout.