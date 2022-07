ANKETA: Dává vám smysl remake The Last of Us?

Ondřej Martinů – Remake TLOU je podle mne zbytečným plýtváním času studia, které má potenciál dělat skvělé věci. Hra už jednou remasterovaná byla, a ačkoliv už je to celkem dávno, tak pořád nejde říci, že by se na ní zub času nějak opravdu znatelně podepsal. Poprvé jsem remasterovanou verzi hrál v roce 2019 na PS4 Pro a pamatuji si, že po grafické stránce se mi opravdu líbila.

Přiznám se, že jednou z možností, ve které by tento nový remake dával smysl, by bylo to, že by šlo o exkluzivitu pro nový PlayStation Plus ve vyšších stupních Extra/Ultimate. Zkrátka jako takové to hlavní lákadlo: „Předplaťte si nás a dostanete zajímavou first party hru“, která ovšem zároveň není pro Sony tolik klíčová, jako třeba nový God of War nebo Horizon. Chtít za něco takového 80 eur, je však naprostý úlet. Podívejme se třeba na remake Mafie, který šel na trh s cenou 40 eur. To je podle mě odpovídající cena za něco staršího, ovšem v moderní grafice.

Nakonec bych také řekl, že se Naughty Dog celým tím ždímáním značky Last of Us pouští do dalšího šťouchání do vosího hnízda, jelikož si všichni stále pamatujeme poprask ohledně druhého dílu. Nepochybně přijdou zase další bojkoty, review bombing a podobné radosti, které sice možná přidají na mediální pozornosti, ovšem Naughty Dog by se podle mne už měl snažit spíše fanoušky sjednotit něčím novým a zajímavým.

Jan Srp – Ze začátku jsem si ťukal na hlavu ale s blížícím se datem vydání, kdy se objevují další a další informace, mi to nakonec smysl dává. Ano, původní hra dodnes vypadá slušně a hraje se pořád stejně a určitě si myslím, že mají tito elitní vývojáři na víc, než se opakovat. Chápu ale i jejich potřebu sjednotit tu hru s maniakální detailností druhého dílu, a vytvořit tak dohromady dokonalý zážitek. Plus se tento remake konečně dostane i do rukou lidí, kteří se z nějakého důvodu zatvrzele vyhýbají konzolím.

Pamatuji se, jak jsem tehdy kupoval hru hned první den, pak ale několik měsíců čekal na to, až budu mít přes víkend volný byt, abych si ji mohl vychutnat v klidu a najednou. Spolu s druhým dílem jde o můj nejintenzivnější herní zážitek vůbec, a to už mám něco odehráno, takže musím přiznat, že se nakonec extrémně těším. Stížnosti, že remaku chybí tlačítko pro úskok jsou absurdní, za to kritiku vysoké cenovky chápu. Rád bych ovšem podotkl, že pokud se někomu nelíbí, hru si nemusí kupovat hned. Stačí pár měsíců počkat a bude cca za půlku, jako třeba letos ukázal už Horizon nebo Gran Turismo 7.

DomTheBomb @DomTheBombYT No dodge no prone in The Last of Us Part 1 Remake :/



My disappoint is immeasurable and my day is ruined https://t.co/GWMW0RzLc9 oblíbit odpovědět

Honza Žďárský – Nejsem úplně fanoušek série, nicméně mi remake prvního dílu nedává moc smysl (samozřejmě kromě ekonomického zájmu vydavatele). Na TLOU1 už je trochu vidět zub času, přece jenom jde o 9 let starou hru. Remake prvního dílu spíše ukazuje, že některá studia naprosto rezignovala na nějakou snahu o inovativnost. Upřímně doufám, že tato laciná nenažranost tomuto studio neprojde, zvlášť, když jde o společnost, která vás jedním dechem ve hře bude poučovat o právech LGBT komunity a dalších společenských problémech, což je krásný příklad virtue signallingu. Upřímně, když jsem si pouštěl záběry z chystaného remaku, tak mi to přijde spíše jako „next gen update“, který některé hry vydávají zadarmo.

Ondřej Zach – Myslím si, že Sony chce primárně vydat oba díly The Last of Us na PC, takže nejprve potřebuje naportovat jedničku. Remaster, který vyšel na PS4, už zřejmě nevypadal na PC moc dobře, proto přistoupili k remaku. A jako bonus prodají hejlům celou hru znovu na PlayStation 5 za plnou cenu – 2 119 korun je zkrátka nesmysl. Přijde mi, že se ze Sony pomalu stává bad guy, tak jako před lety z Microsoftu v éře Xboxu One (dnes je naopak, korporátními slovy, celkem prohráčský). Takto chtít oškubat největší fandy, to se přece nedělá. Ale třeba Sony ještě překvapí zařazením hry do svého předplatného.