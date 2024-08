Herečka seriálu The Last of Us musí mít ochranku, její role budí vášně

Kdo si pamatuje druhý díl hry The Last of Us a drama okolo, asi mu je už jasné, jaké kontroverzní scény na diváky čekají. My se budeme s ohledem na nově příchozí, kteří hru nehráli, vyhýbat spoilerům. Nicméně jedna věc je pro kontext této informace zkrátka důležitá: Ve druhé sérii seriálu podle této videoherní předlohy se objeví nová postava Abby, kterou za její činy mnoho fanoušků videoherní předlohy prakticky nenávidí.

Právě kvůli tomu na veřejnost pronikla informace, že herečka Kaitlyn Dever, která Abby ztvární v druhé sérii, musela dostat extra ochranku právě pro případ, že by se kvůli své roli mohla být cílem silných emocí, které se spoustou hráčů The Last of Us Part II stále cloumají. „Je tu spousta divných lidí, kteří opravdu nenávidí Abby,“ přiznala v rozhovoru herečka Isabel Merced, která v seriálu hraje Dinu a dodává, že Dever kvůli tomu během natáčení musela mít zvýšenou ochranu. Informuje o tom portál Eurogamer.

Kaitlyn Dever každopádně musí moc dobře vědět, do čeho jde, jelikož se s odporem hráčů setkala už její předchůdkyně, Laura Bailey, která dabovala Abby ve videoherní předloze. Té kvůli její roli vyhrožovali lidé na internetu, a dokonce nejenom jí, ale celé její rodině. „Doufám, že tví rodiče zemřou na rakovinu,“ píše se například v jednom z mnoha vzkazů, které tehdy zveřejnila na svém profilů na síti X:

Druhá hra právě kvůli příběhu, ve kterém Abby hraje zásadní roli, obdržela na internetu velice rozporuplné ohlasy. Na jednu stranu posbírala rekordní počet ocenění hry roku, na druhou stranu byla cílem masivního review bombingu, po kterém dodnes zbylo na agregátoru hodnocení Metacritic uživatelské skóre pouhých 58 bodů ze 100 z více než 164 tisíc hodnocení. Hra se letos dočkala remasterované verze pro PlayStation 5.

Natáčení druhé série seriálu se aktuálně chýlí ke konci, zhlédnout ji budeme moci příští rok. Dění druhé série však nebude pokrývat celou druhou hru, ale pouze její část. Bude však o něco kratší, než první řada (sedm dílů oproti devíti):