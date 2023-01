Můžete se začít těšit. Seriál The Last of Us odstartoval skvěle

Ačkoliv vedle chvály světových kritiků a nadšení velké spousty fanoušků kolují i trochu nespokojené názory ohledně castingu, naznačených příběhových změn i celkového smyslu této adaptace, musím kritiky po zhlédnutí prvního dílu uklidnit. Start The Last of Us se totiž jednoznačně povedl. Zatímco fanoušci série si původní příběh zažijí znovu v nové formě s extra porcí detailů, pro nehráče je to skvělý vstup do tohoto hororového světa plného špíny, beznaděje a snahy o přežití.

Úvod seriálu umí, stejně jako ve hře, pořádně zabrnkat na nervy. Popis kolapsu civilizace v roce 2003 je ještě více nervy drásající než ve hře. Autoři seriálu přidali pár zajímavých detailů navíc, třeba sousedy rodiny Millerových a navýšili původní materiál o několik nových scén: Sarah (Nico Parker) ve škole, neklid ve městě, a příběh opravených hodinek pro Joela (Pedro Pascal).

Jedno je hned z kraje jasné: pokud máte rádi horory, přijdete si na své. Nevím, jestli je to jen můj dojem, ale filmoví zombíci mi vždy přišli ještě strašidelnější a nechutnější, než ti herní. The Last of Us je tomu výborným příkladem. Zatímco ve hře to jsou zkrátka jen vřeštící a krví polité virtuální textury, z nalíčených herců v úvodu seriálové adaptace umí slušně zamrazit v zádech. A co teprv, když se rozběhnou proti kameře.

Úvod dlouhý 85 minut ukáže i život dvacet let po apokalypse, který je opravdu poctivou dystopií naplněnou šedí a zmarem. Lidstvo se stáhlo do přísně kontrolovaných zón v karanténě, armáda převzala moc, nastala totalita. Seriál to umí vykreslit ještě v ponuřejší atmosféře, než jakou si pamatuji ze hry. Opět se dá zmínit, že uvidíme hned několik střípků z Joelova života před tím, než potká druhou klíčovou postavu: Ellie (Bella Ramseyová).

Schválně jsem si na YouTube rychle otevřel nějaký průchod původní hrou a ověřil si, že na místo, kam se seriál dostane za 85 minut, ve hře stačí o deset minut méně. I to vypovídá o tom, že se autoři poctivě drží předlohy, ale zároveň se nebojí sem tam přidat nějaký ten detail navíc. A přesně tak jsem si to i sám představoval.

Ondřej Martinů @MartinuOndrej První díl The Last od Us dělá dobrou poctu předloze. Má toho fakt hodně pro ty, kteří nehráli a dostatek pro ty, kteří hráli. A ačkoliv v úvodu clicker nebyl, stejně jsem jednoho viděl! https://t.co/SqEdJE9qvi oblíbit odpovědět

Herecké výkony bych označil za velice dobré. Pedro Pascal je opravdu skvělý Joel, to samé se dá říci i o Tess (Anna Torv). Dopředu jsme v redakci měli pár debat o osazení Belly Ramseyové jakožto Ellie a za sebe říkám, že v roli hubaté teenagerky bych si dovedl představit i někoho lépe padnoucího, byť Bella nakonec v těch pár scénách v úvodu uměla zaujmout. Znovu ale zopakuji, že na verdikty je ještě dost brzy. Potěší samozřejmě i fakt, že třeba Marlene hraje stejná herečka (Merle Dandridge), jako v herní předloze. Tam se o podobnosti opravdu nikdo přít nemusí.

Ze sálu jsem odcházel s příjemným pocitem, že těch 85 minut uteklo až překvapivě rychle. Pro fanoušky herní předlohy je to dobrý způsob, jak si ji prožít znova na trochu odlišný způsob, ovšem ten opravdový potenciál vidím zejména pro ty, kteří hry nehrají. Ať už se to lidem líbí nebo ne, videohry mají v současné kultuře opravdu neodmyslitelné místo a jejich schopnost vyprávět fantastické příběhy se na tom ohromně podílí. A tak i když někdo zkrátka do ruky gamepad nevezme, byla by škoda, kdyby o The Last of Us přišel. Právě proto je tu seriál.

Za sebe, jakožto fanouška prvního dílu říkám, že se mi seriálová předloha zalíbila. Nedovedu říci, kam se za celkových devět dílů posune, ale start je rozhodně slibný. Pokud jste byli vůči seriálové adaptaci skeptičtí, dejte jí alespoň šanci, stojí to za to. A pokud The Last of Us neznáte a máte rádi horory se zombíky, je to v podstatě povinnost.

První díl bude mít premiéru na streamovací platformě HBO Max v pondělí 16. ledna.