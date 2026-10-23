Akce The Game Awards je pravidelný každoroční ceremoniál, který oceňuje ty nejlepší videohry vydané v daném roce. První udílení cen proběhlo v roce 2014 a je úzce spojené s osobností Geoffa Keighleyho, známého moderátora. Pro ty, kteří videoherní svět příliš nesledují, se dá The Game Awards v podstatě označit za videoherní ekvivalent filmových Oscarů.
Bonusweb poprvé v porotě
Ceremoniál má stejně jako Oscaři různé kategorie cen, vedle té nejsledovanější, tedy ocenění hry roku, mohou herní studia zabojovat i o nejlepší akční hru, nejlepší příběh, nejlepší audio, nejlepší hlavní roli a podobně. Část je věnovaná také e-sportům. V minulém ročníku The Game Awards se rozdávaly ceny hned ve 26 kategoriích.
Ještě před samotným ceremoniálem zveřejňují organizátoři akce nominace na každou kategorii, zpravidla je to pět nebo šest her, studií nebo konkrétních lidí v závislosti na dané kategorii. To nastává obvykle pár týdnů před ceremoniálem, letošní uzávěrka nominací je 20. listopadu. Poté přijde na řadu odborná porota, která vybírá vítěze.
Letos se do odborné poroty, která je složena ze 100 předních světových herních médií, dostala i redakce Bonuswebu, tedy herní rubriky portálu iDNES.cz. Český hlas zde bude zastupovat spolu s herním webem Games.cz.
„Jsem vděčný, že byl Bonusweb vybrán do odborné poroty The Game Awards, a těší mě, že přispějeme svým hlasem k oslavě toho nejlepšího z herního průmyslu. Zároveň ale nezapomínáme na naši tradiční Hru roku – české chutě se totiž od těch světových často liší,“ řekl Ondřej Zach, šéfredaktor Bonuswebu.
Ceremoniál The Game Awards se koná 10. prosince v Los Angeles. Akce je vedle samotného udílení ocenění také plná herních trailerů, včetně oznámení zcela nových her. Večer ceremoniálu často uzavírají ukázky na velké a očekávané tituly. Pro evropské diváky je však The Game Awards pravidelně v nepříznivý čas, zpravidla uprostřed noci.
Vyhraje letos GTA?
Ačkoliv bude letošní ročník nabitý skvělými hrami, jasný letošní favorit je Grand Theft Auto VI, tedy hra, která vychází pouhý den před uzávěrkou nominací. Hráči mají od titulu, který je v přípravě již mnoho let, velice vysoká očekávání a podle dosavadních ukázek a trailerů má hra ambice všechny naplnit. Vedle hráčů už v úspěch GTA VI věří i sázkaři.
O titul však má šanci zabojovat i celá řada dalších her. Šanci na úspěch má třeba nový Resident Evil Requiem, závodní hra Forza Horizon 6, simulátor života a farmaření Pokémon Pokopia nebo nezávislé hity jako Mina the Hollower či Mewgenics.
Vzhledem k tomu, že ještě do uzávěrky nominací zbývá necelý měsíc, má pár titulů ještě šanci se zařadit mezi favority. Vedle již zmíněného Grand Theft Auto VI se ještě čeká na vydání her jako The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, Phantom Blade Zero nebo Call of Duty: Modern Warfare 4.
Herní magazín Bonusweb pravidelně každý rok vyhlašuje i vlastní čtenářské hlasování o hru roku, loňský ročník s přehledem vyhrálo české historické RPG Kingdom Come 2:
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