The Elder Scrolls je jedna z nejlepších deskovek současnosti. Ale ta cena

The Elder Scrolls: Zrada v Druhém věku (dále již jen TES) je plně lokalizovaný počin, který má na svědomí tuzemský vydavatel Fox in the Box. Vynikající kvalita překladu stylově rámuje celkově vysokou úroveň dílenského zpracování, čemuž ale odpovídá i cenovka. Takže se připravte, že v případě zájmu o deskoherní verzi TES budete muset sáhnout hodně hluboko do kapsy.
Mimořádná znovuhratelnost TES spočívá ve spoustě proměnných, počítaje v to skutečnost, že téměř každá bitva bude díky náhodnému výběru nepřátel jiná.