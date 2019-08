Kingdom Come: Deliverance je podle čtenářů Bonuswebu nejlepší česká hra loňského roku a druhá nejlepší hra vůbec. Právě vydaná knížka The Art of Kingdom Come obsahuje řadu nepublikovaných skic a vizualizací, které do dobového kontextu zasazují komentáře vývojářů. V několika okruzích čtenářům přibližují, jak přemýšleli při návrhu lokací, postav, ale i uživatelského rozhraní. Velmi zajímavá je také část věnující se vizuální identitě celého projektu.

Autor: Bonusweb.cz