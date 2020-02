TÉMA: Shovel Knight dobyl srdce nejen fanoušků retra

Prosincové vydání kolekce Shovel Knight: Treasure Trove značí pro vývojáře z Yacht Club Games a jejich fanoušky konec jedné dlouhé éry. Od vydání původního Shovel Knighta uplynulo pět let. Až neuvěřitelně působí fakt, že ti, kteří si hru tehdy zakoupili, dostávali všechna rozšíření zcela zdarma. Vydání každé nové kapitoly přitom doprovázely nadšené recenze a reakce ze strany fanoušků.

Souměrně s tím postupně rostl věhlas samotné značky, která směle expandovala na další platformy. Hrdinný rytíř v modrém brnění a s lopatou v ruce se stal herní ikonou nezávislé scény, kterou si do svých her s oblibou půjčovaly ostatní vývojářské týmy. Jak to celé začalo?

Shovel Knight: Shovel of Hope

Kořeny spjaté s Nintendem

Za založení studia Yacht Club Games v roce 2011 vděčí fanoušci Seanu Velascovi, který v minulosti pracoval pro studio WayForward Technologies, jež se specializovalo na hry určené převážně pro nintendovské handheldy.

Velascovy konexe se skvěle vyplatily, neboť se velmi dobře znal s Danem Adelmanem, jenž se specializoval na spolupráci Nintenda s ostatními vývojáři. Velascem představený koncept se Adelamanovi velmi zalíbil a ten proto týmu obstaral vývojářské kity pro tehdy nastupující konzole Nintendo Wii U a 3DS.

O dva roky později původní vývojářský tým o pěti lidech uspěl se svou vizí na Kickstarteru. Požadavek na 75 000 dolarů potřebných pro vývoj se povedlo pohodlně překonat a výsledná částka se vyšplhala až k sumě čítající přes 300 000 dolarů. Tým měl před sebou hodně práce.

Původní Shovel Knight vyšel v roce 2014, celková kolekce s názvem Shovel Knight: Treasure Trove, čítající také všechna čtyři rozšíření, spatřila světlo světa až loni v prosinci.

Shovel Knight: Spectre of Torment

Velasco v rozhovoru pro Venture Beat vzpomíná na počáteční strategii: „Během éry Wii U jsme vložili hodně úsilí do jejích vychytávek, jakými bylo třeba Miiverse. (Pro 3DS) jsme zase udělali minihru pro Street Pass.“ Kolaborace pokračovala oboustranně – Nintendo Shovel Knighta vydalo v Japonsku a hrdinu s lopatou uctilo dokonce vlastní figurkou Amiibo.

U Nintenda to ovšem neskončilo: „To samé platí i pro Sony. Využili jsme zadní dotykový displej Vity. Dali jsme do hry Krata ze hry God of War. V xboxové verzi jsme měli zase Battletoads. Snažili jsme se, aby každá verze byla něčím zvláštní. V případě PlayStationu 4 se mění světlo na vašem ovladači v závislosti na tom, v jaké jste úrovni,“ vzpomíná Velasco.



Shovel Knight: Shovel of Hope

Špičkový design mistrů řemesla

Stejný zakladatel se v rozhovoru pro Polygon zamýšlel nad tím, co odlišovalo Shovel Knighta od ostatní herní produkce, která čerpá inspiraci z konzolového retra: „Především působil jako hra pro NES. Hry jako FEZ a Rogue Legacy vypadají jako indie hry. Což je něco úplně jiného.“ Inspirace klasickými plošinovkami jako Mega Man, Duck Tales a Super Mario Bros. se u Shovel Knighta projevuje roztomilým a zároveň snadno rozpoznatelným 8-bitovým vizuálem, chytlavou hudbou a především precizní hratelností opírající se o přesné ovládání.



Yacht Club Games dobře znají herní historii a moc dobře věděli, co je pro tvorbu takové hry důležité. Designér David D’Angelo se na toto téma vyjádřil pro server Nerdexp: „V roce 2013 jsme si všimli, že vychází dost komplikované hry. Chtěli jsme udělat něco jiného a jednoduchého. Tady je hra, kde se běží a skáče s jedním základním mechanismem – lopatou. Celou komplexnost jsme vybudovali kolem toho.“

Shovel Knight: King of Cards

Přesné ovládání tak v Shovel Knightovi dovoluje perfektní načasovaní vašich skoků, útoků a speciálních pohybů tak, že zkušeným hráčům hra po čase evokuje titul založený na rytmickém mačkání tlačítek. Zcela zásadní roli v designu hry hrají skryté lokace, plošinky a odměny (secrety). Jejich nalezení není nutné pro dohrání hry, ale jejich ignorováním se hráč připravuje o to nejlepší.

Jak procházíte jednotlivými levely obrazovku po obrazovce, časem se naučíte podobné odbočky do skrytých míst vypozorovat. Secrety vyžadují vedle zvýšené pozornosti i zvládnutí složitějších sekcí, ale odměna a pocit z toho, že jste odměnu získali, rozhodně stojí za tu námahu. Hra navíc nikdy není přehnaně frustrující, ačkoliv může být i náročná.



Shovel Knight: Plague of Shadows

Co do herních mechanismů je hra jednoduchá, celkový design hry je však mnohem komplexnější. D’Angelo k tomu říká: „Trvá asi sekundu, než se naučíte každou Shovel Knightovu dovednost a pohybové schopnosti. Běh, skok a lopata. V GTA a Assassin’s Creed je tisíc různých ovládacích prvků, které se liší podle kontextu.“

K celkové obtížnosti hry dodává: „Starší hry bývaly mnohem obtížnější. U moderních her ale nechcete prostředí, které působí levně, nefér nebo moc obtížně. Najít balanc mezi tím, co by nebylo těžké jako NES tituly, ale zároveň by odměňovalo hráče, patřilo k nejtěžším aspektům během vývoje. Skrze tohle dilema přišlo hodně nápadů, například zničitelné checkpointy (hráči za ně dostali drahokamy navíc). Ty odměňovaly hráče, kteří chtěli opravdu náročný zážitek, ale zároveň sloužily jako záchranná síť pro ty, kdo nechtěli absolvovat celé sekce levelů znovu.“



Shovel Knight

Svět lopaty a magie

Ačkoli hra klade důraz především na hratelnost, kouzlo Shovel Knighta spočívá i v příběhu a barvitém světě hry. Ten rostl a získával na hloubce s každým dalším rozšířením. Shovel Knight není samozřejmě žádný Pán prstenů. Jeho univerzum, postavy a nevtíravý, roztomilý humor se však pro potřeby hry perfektně hodí. Jednoduchý příběh o zlé čarodějnici, zakletém království a udatném rytíři vyzbrojeném lopatou zní sice jednoduše, ale nepostrádá nečekané zvraty – zvlášť pokud vezmeme v úvahu všechna rozšíření.



Děj hry táhne velké množství dalších postav, které zaujmou jak z hlediska vizuálu tak vynikajícími dialogy. Prim mezi nimi hrají samozřejmě bossové, kteří jsou podobně různorodí jako v sérii Mega Man, takže je od sebe na první pohled rozeznáte. Obecně veškeré postavy ve hře jsou vytvořené většinou zkratkovitě s velkou porcí nadsázky, což jejich průpovídkám neubírá na zábavnosti. Mezi vaše oblíbence se zařadí třeba koňský bard Percy, pošahaný alchymista Plague Knight a jeho tajná láska Mona, čarodějnice na koštěti, která vám vždy neopomene sdělit, že není čarodějnice, nebo jezerní Troupple King, jenž je napůl ryba a napůl ovoce.



Black Knight Spectre Knight Plague Knight

Podobný styl vyprávění je typický pro ty nejlepší hry od Nintenda a jde ruku v ruce s designovou filozofií herního světa, který se vám dostává pod kůži, čím déle ho hrajete a čím více jste s ním obeznámení. Učíte se, co na které nepřátele platí, jak hledat jednotlivé secrety a co od které postavy čekat.

Během vašeho putování se přitom zlepšuje jak vaše hráčská technika, tak počet odemknutých dovedností, životů nebo many. A poté, co takovou hru dohrajete, se tak nezřídka stává, že se cítíte jako takoví mistři, že se do ní pustíte znovu. Buď v rámci New Game Plus, anebo prostě proto, že chcete odemknout a vidět vše, co vám „vaše“ hra nabízí.



K tomu všemu přistupuje ještě jeden velký pilíř úspěchu Shovel Knighta a tím je mimořádně chytlavý soundtrack od Jakea Kaufmana. Jeho melodie vám okamžitě evokují rozdílnost jednotlivých světů, do nichž se v univerzu Shovel Knighta ponoříte, a zásadním způsobem se tak podílí na příjemném pocitu z hraní. Soundtrack Shovel Knighta je opravdu oblíbený a kromě originálu stojí za zmínku vynikající kytarové covery, které zpracoval třeba youtubový hudebník RichaadEB a mnozí další.

King Knight Mona Shield Knight

Víc než jen jedna hra

Jak už bylo řečeno, brzkým nákupem hry získali hráči právo na všechna budoucí rozšíření. Po původním Shovel Knightovi a kampani Shovel of Hope (2014) následovala kampaň Plague of Shadows (2015), Spectre of Torment (2017) a projekt loni v prosinci ukončil King of Cards a bojovka Shovel Knight Show Down, jenž se inspirovala klasikou Super Smash Bros.

Samotní Yacht Club Games často o rozšíření mluví jako o samostatných hrách. Mají nový příběh, hlavního hrdinu s novými pohybovými vlastnostmi a trvají srovnatelně dlouho jako původní hra, tedy něco mezi pěti a devíti hodinami. Na druhou stranu hry používají spoustu assetů z originálu a hudební doprovod je většinou buď stejný, anebo zremixovaný.

Historie Shovel Knighta Rok vydání Kampaň Hlavní hrdina 2014 Shovel of Hope Shovel Knight 2015 Plague of Shadows Plague Knight 2017 Spectre of Torment Spectre Knight 2019 King of Cards King Knight 2019 Showdown Bojovka ve stylu Smashe 2019 Treasure Trove Vydání kolekce všech her

Podpora hry se nicméně neomezovala pouze na zmíněná rozšíření. Do původní hry tak časem přibyla možnost kooperace a v náročnější Plague of Shadows přibyla teprve loni možnost rychle přepínat mezi jednotlivými postavami.



Shovel Knight se objevil například v Yooka Laylee (vlevo) i Bloodstained (vpravo)

V Yacht Club Games si zprvu ve svých kancelářích vylepili dva plakáty – na jednom byl Mega Man 9 a na druhém George Lucas, který je pověstný pro svou schopnost vymačkat z prodejního potencionálu svého díla naprosté maximum. To se v případě Shovel Knighta projevilo ve dvou ohledech. Zaprvé, hlavní hrdina hostoval ve spoustě dalších titulů. Pro vývojáře z nezávislé scény se Shovel Knight díky svému úspěchu stal doslova ikonou, není tedy divu, že postavu najdeme ve hrách jako Yooka Laylee nebo Bloodstained: Ritual of the Night. V plošinovce Katana Zero je zase k vidění automat s logem hry a v Crypt of the Necrodancer vykukuje v zastavárně mezi haldou předmětů Shovel Knightova helma.

Prestižní je i přítomnost lopatového hrdiny v bojovce Super Smash Bros. Ultimate od Nintenda, kde sice nepatří k hratelným postavám, ale můžete si jej přivolat na pomoc. Neskončilo však jen u her. Následovaly knihy a fanouškovský merchandise, díky spolupráci s Nintendem loni vyšlo několik dalších Amiibo figurek. Nedávno uspěla na Kickstarteru dokonce desková hra.



Designér Nick Wozniak k tomu říká: „Vždycky jsme si představovali, že Shovel Knight bude víc než jen jeden projekt. Měl by vlastní hru, ale chtěli jsme mít i knihy a filmy. Nemělo zůstat jen u hry. Pokračování toho byla součástí.“ K natočení filmu sice zatím nedošlo, v éře netflixových adaptací to však vyloučeno není. Zatím si musíme vystačit jen s fanouškovským trailerem.



Zásadní podíl na úspěchu Shovel Knighta má i snaha o co největší dostupnost hry na všech možných zařízeních. Do dnešní doby se Shovel Knight objevil na jedenácti platformách včetně Linuxu, Macu nebo na digitálním přehrávači Amazon Fire TV. Yacht Club Games navíc nepřestával s podporou své hry ani na dávno odepsaných platformách, pouze v případě loňské bojovky Shovel Knight: Show Down tvůrci vyhodnotili, že portovat titul orientovaný primárně na víc hráčů pro Nintendo 3DS a Playstation Vita už nemá cenu. Na druhou stranu kampaň King of Cards, která vyšla rovněž v loňském prosinci, zavítala nejen na obě zmíněné platformy, ale i na Nintendo Wii U a Playstation 3.

Amiibo figurky ze hry Shovel Knight

Je proto velmi zajímavé, že hra nikdy nevyšla na starý Xbox 360 nebo mobilní zařízení. O chybějící verzi pro mobily COO Yacht Club Games James Chan tvrdí: „Myslíme si, že s mobily je to těžké. V případě Shovel Knight: Treasure Trove v takové podobě, v jaké je, by to zkazilo pocit ze hraní. Nemůžete tu hrát s ovladačem a my nechceme kazit zážitek kvůli něčemu, co vyžaduje víc přesnosti než dotykový displej. Myslím, že je na tom vidět, jak moc se soustředíme na kvalitu. Zkoušeli jsme to, ale bylo to moc obtížné. Lidé by se na nás naštvali, kdyby to zkoušeli hrát na mobilech. Nebylo by to příjemné a zničilo by to značku.“ Chan však zároveň dodává, že by v Yacht Club Games někdy viděli Shovel Knighta na mobilech rádi.



Shovel Knight Dig

Pohled do budoucnosti

Shovel Knighta se k září 2019 prodalo 2,65 milionu kusů. Tým Yacht Club Games se v průběhu let rozrostl trojnásobně a momentálně zaměstnává sedmnáct lidí. Plány do budoucna zatím nejsou úplně jasné. Na jednu stranu se studio chce věnovat vydavatelské činnosti. Se studiem Nitrome momentálně spolupracují při tvorbě roguelike hry Shovel Knight Dig, v níž hráč v roli Shovel Knighta postupně proniká hlouběji pod zem. Koncept je velmi podobný hře Downwell. Nitrome jsou velmi dobře obeznámení s vytvářením her pro mobilní zařízení, není tedy vyloučeno, že Shovel Knight poprvé zavítá na tablety a chytré telefony právě s tímto titulem.



Druhým prohlášeným vydavatelským projektem je skákačka Cyber Shadow, na níž nezávislý vývojář Arne „MekaSkull“ Hunziker pracuje posledních deset let. Titul inspirovaný především klasikami Ninja Gaiden a Contra vypadá na první pohled skvostně a profíky z Yacht Club Games zaujal natolik, že Hunzikera sami kontaktovali a nabídli mu pomoc. O hudbu se má postarat Enrique Martin ve spolupráci s Jakem Kaufmanem.

Co se týče vlastní tvorby, Yacht Club Games prozatím mlží, ale z jednotlivých rozhovorů a pracovních inzerátů se zdá, že studio sice neopustí svoje úspěšné dítě, rádo by ale uspělo i s novu značkou, případně titulem ve 3D. Wozniak o budoucnosti studia říká: „Příliš se nebráníme omezením týkajících se jakýchkoliv žánrů. Nejspíš ale nebudeme dělat věci s dospělou tematikou ani nic strašidelného. Zajímá nás jakákoli hra, která je zábavná a soustředí na hratelnost.“

Únava Shovel Knightem je na Wozniakovi vidět z jeho rozhovoru pro Noisypixel: „Je to trochu smutné, ale pracoval jsem na něm šest let, takže jsem trochu unavený z toho se na Shovel Knighta dívat. Třeba minulý měsíc jsem něco rozbil, protože jsem změnil něco, co se mi líbilo před šesti lety. Je to pořád stejná hra a musíte používat pořád stejný kód.“

Shovel Knight Showdown

K možnosti vytvořit hru ve 3D se vyjádřil také Velasco: „Milujeme hry jako Mario 64. Milujeme 3D akční hry. Někdy bychom rádi udělali velkou 3D hru. Ale abyste někdy udělali velkou 3D hru, musíte nejdříve udělat malou. Nebo něco menšího, něco mezi tím. Chceme expandovat a udělat něco s novou technologií. Ale kdo ví, jestli něco ve 3D nakonec uděláme, nebo jestli to bude nějaký hybrid. Nic není ještě jisté.“



Tak se v tom vyznejte. Nezbývá než popřát Yacht Club Games hodně štěstí. Ať už bude jejich budoucnost jakákoliv, Shovel Knight: Trasure Trove je nadčasovou kolekcí skvělých her, jejíž kouzlo bude navždy působit na hráče všech věkových kategorií.