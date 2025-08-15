Hráči řeší záhadu zlaté pánve. Předmět za 150 tisíc někdo jen tak smazal

Ondřej Martinů
Zlaté předměty patří mezi vůbec ty nejcennější, které se v multiplayerové hře Team Fortress 2 dají najít. Jeden takový někdo však jen tak vymazal ze svého inventáře, což mnozí fanoušci hry nechápou a pátrají po odpovědi. A dopátrali se zatím jen k tomu, že dotyčný to udělal už dokonce dvakrát.
Team Fortress 2

Team Fortress 2 | foto: Valve

Team Fortress 2
Team Fortress 2
Team Fortress 2
Team Fortress 2
18 fotografií

Hra Team Fortress 2 vyšla už v roce 2007, aktivní hráčskou základnu má však dodnes. Aby také ne, když stejně jako třeba Counter-Strike nabízí i sběratelské předměty, které můžete obdržet pouhým hraním, ale dají se prodat i za skutečné peníze. Jedním z vůbec nejdražších předmětů, které se ve hře dají najít, je zlatá pánev (Strange Golden Frying Pan), kterých je v oběhu pouhých 435 kusů a na komunitním tržišti cena za takový předmět dosahuje skoro 7 tisíc dolarů (necelých 150 tisíc korun).

Unikátním prvkem tohoto předmětu je však pouze odlišný zvuk, když s ní hráč někoho udeří a také fakt, že se poražený nepřítel změní ve zlatou sochu. Jsou to tedy jen kosmetické efekty, ovšem jak už moc dobře víme, i za takové hráči rádi připlácejí. Tento předmět můžete obdržet s náhodnou šancí, pravděpodobnost je však velice nízká.

Team Fortress 2

Team Fortress 2

Proto opravdu nedává smysl, že jeden ze šťastlivců, kterým se zlatou pánev podařilo získat, ji během jednoho zápasu spontánně vymazal z inventáře. Ačkoliv se to zdá jako soukromá aktivita, takovou věc herní servery vždy zaznamenají a ohlásí ji všem hráčům v daném zápase. A ti se hned začali ptát, proč to dotyčný udělal.

Jak informuje server PC Gamer, někdy se vzácné digitální předměty z inventáře vymazávají jako dobročinný akt, pokud pak dotyčný nebo správce serveru věnuje odpovídající částku na charitu. To však zřejmě nebyl případ oné zlaté pánve, kterou vymazal hráč s pseudonymem Gregarious. A jakmile se to rozkřiklo, přišlo další zajímavé zjištění: dotyčný už to udělal podruhé.

Gregarious už zlatou pánev jednou vymazal ze svého inventáře minulý rok, ale vzápětí se obrátil na správce hry, jestli mu nemohou předmět zase vrátit. A někdo se nad ním tehdy smiloval a zlatou pánev mu do inventáře zase vrátil. Dotyčný to ovšem teď k všeobecnému údivu udělal znovu.

Shromážděné informace o dotyčném hráči se rozcházejí a členové komunity už přispěchali s vysvětlením, že to dotyčný udělal v opilosti nebo v záchvatu vzteku. Gregarious, který má jen v Team Fortress 2 už odehráno přes 10 tisíc hodin (více než rok čistého herního času), si však důvody nechává pro sebe.

