Pokud jste někdy toužili mít doma mluvící kytku, tak právě přišla vaše chvíle. Talking Flower toho sice moc neumí, ale pobaví. A přitom nezruinuje vaši peněženku. Určena je zejména fanouškům Nintenda.
Autor: Ondřej Zach
Ještě než se podíváme na samotné zařízení, řekněme si něco k původu. Mluvící kytka se poprvé objevila ve fantastické 2D hopsačce Super Mario Bros. Wonder (2023), v níž plní roli vtipného průvodce (na obrázku je vpravo na kopci).
Aktuálně je hra Super Mario Bros. Wonder dostupná v rozšířené a vylepšené edici na Switch 2, a tak si v Nintendu řekli, že by ji mohli doprovodit tímto vtipným gadgetem.
Talking Flower se prodává za doporučenou cenu 799 korun, čeština bohužel není podporovaná.
Nejprve je třeba sundat kryt, odšroubovat krytku a vložit baterie.
Talking Flower není chytré zařízení. Pomocí jednoduchého menu tak akorát zvolíte jazyk, zadáte čas a určíte, od kdy do kdy může kytka trousit hlášky. Nemusíte se tak bát, že vás „pobaví“ třeba ve tři ráno.
Zvenku je jediné tlačítko, které po stisknutí přehraje jednu z hlášek.
Kytka ovšem pravidelně hlásí čas v celých hodinách a tu a tam to proloží nějakou průpovídkou nebo třeba kýchnutím. Právě hlášení času není vůbec špatná věc, zejména pokud sedíte u počítače zabraní do práce – může to být signál pro to se trochu protáhnout.
Pokud byste naopak měli kytky dost, přidržením tlačítka na dvě sekundy kytka utichne.
A další dvousekundový stisk spustí hudbu ze Super Mario Wonder.
Talking Flower je taková ta zbytná věc určená zejména pro fanoušky Nintenda. Moc nestojí a moc toho neumí. I tak mi přijde fajn a párkrát jsem se i zasmál. Naproti tomu mojí ženě leze trochu na nervy, přirovnává ji k otravnému Furbymu.
Pokud byste rádi nějaký pokročilejší (a také dražší) gadget od Nintenda, koukněte se po Nintendo Sound Clock: Alarmo.
