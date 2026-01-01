Nové Grand Theft Auto jsme pro vás kvůli recenzi podrobili pořádnému několikatýdennímu testování. Teď už je ovšem hra k dispozici pro každého, a tak se do ní s chutí zakousli i zbylí členové naší redakce, kteří kromě hraní musí i chodit do práce a starat se o děti. Vy, co ještě odoláváte koupi, pojďte se s námi podívat, jak vypadá takový běžný průchod jejími prvními hodinami.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Kolega Ondra Martinů dostal svůj kód už před několika týdny a GTA 6 během recenzování prolezl skrz naskrz. Jelikož sám mám notně omezený čas (a propichování voodoo panenek selhalo), vcelku úspěšně jsem dokázal předstírat, že mu toto privilegium moc a moc přeji a do virtuálního Vice City jsem se podíval až od čtvrtečního rána, jako každý běžný smrtelník.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Zatím tam mám „jen“ nějakých 15 hodin, což jsou oproti mnoha hardcore pařanům, co u toho sedí nonstop, vskutku začátečnická čísla, na druhou stranu kam spěchat? Čekal jsem třináct let, teď si chci vychutnat každou sekundu. Alespoň vám zde shrnu své první dojmy, které mají za cíl přesvědčit i ty poslední nevěřící pohany, že minout tuhle hru by byl smrtelný hřích.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Hned na začátku si povězme o té zhusta probírané největší slabině hry, tedy rychlosti snímkování zamčené na 30 FPS. Je to opruz? Je. Dá se na to zvyknout? Dá. Asi bych to přirovnal k souložení s prezervativem. Ano, celkový zážitek by bez toho mohl být ještě o fousek intenzivnější, ale hej, pořád je to sex. Teda GTA. Pokud nechcete dělat žádné ústupky, tak holt koukejte na internetu na obrázky, mě osobně už déle čekat nebaví.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Ale k věci. S hlavním hrdinou Jasonem jsem se dokázal identifikovat hodně rychle. Bývalý mariňák je kliďas, který na většinu okolních podnětů reaguje flegmatickým „OK“. Živí se občasnými šolichy pro lokálního gangstera a čeká, až jeho bývalou přítelkyni propustí z vězení.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Interaktivní média miluji i kvůli tomu, že se v nich dokážu zcela vcítit do kůže jiné postavy, na míle vzdálené mé skutečné povaze. V tomto případě do vysportovaného muže dodržujícího pravidelnou osobní hygienu. Úlet!
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Prvních pár hodin jsem vyloženě proflákal. Motal se kolem baráku, popíjel pivka, užíval si famózní grafiku a zkoušel, co vše zde lze dělat.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Můj nejlepší kamarád Cal je typický zevlák bez ambicí, se kterým mě kromě společného užívání návykových látek poutá i láska k videohrám.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Ty zde jsou propracované daleko nad hranice běžných miniher a podle všeho v nich půjde utopit klidně i několik hodin. Třeba tady Tenebrae Lux je černobílý atmosférický horor evokující Death Stranding. Jen jsem nedokázal rozklíčovat, jestli má jít o poctu legendárnímu vývojáři Hideo Kojimovi, nebo se mu naopak autoři vysmívají.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Her je zde ale daleko více a třeba k této klasické zombie střílečce se určitě plánuji vracet.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Už jsem zaznamenal, že tato scéna některé streamery pobouřila. Jako by se to po propařené noci někdy nestalo každému.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Kromě pití piva a hraní videoher se ještě starám o hada v teráriu, který vyžaduje pravidelný příděl myší. Krmení probíhá poměrně drasticky, na druhou stranu ho přece nenecháme umřít hlady, ne?
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Z komfortní zóny mě vykopla až sexy kočka Mandy, která se mi za opravení dřezu chtěla odměnit velmi osobním způsobem. dyby bylo recenzování na mně, tady už bych strhával první bodíky, jelikož její nabídku kvalitního sexu jednoduše nemůžete přijmout.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Taky už jsem získal své první auto. Žádný kočkolap to tedy není, ale pořád lepší než spoléhat na místní taxikáře. Navzdory názvu hry zde totiž kradení aut není tak frekventovanou činností jako v předešlých dílech.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Každopádně řízení je zde extrémně zábavné, nabízí totiž přesně ten správný poměr mezi realističností a arkádou. Jelikož nemusím nikam pospíchat, trávím hodiny pouhým popojížděním po místních ulicích, ladím mezi radiostanicemi a kochám se. Na tomto obrázku například můžete vidět padající letadlo, k jehož troskám jsem se okamžitě vydal, ale jak už to tak v open world hrách bývá, moji pozornost po chvíli odlákalo zase něco jiného.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Oproti tomu střílení mi přijde zatím jako nejslabší část hry… Nepřátel je moc a tupě se na vás vrhají bez pudu sebezáchovy. Na druhou stranu musím uznat, že když se povede nějaký ten „headshot“, vypadá to nesmírně efektně.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Už jedna z prvních příběhových misí ukázala, že si navzdory extrémnímu rozpočtu Rockstaři dokázali uchovat svůj smysl pro humor. Musíte chránit partu opilých turistů, kteří si zaplatili lodní výlet s potápěním.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Každopádně návrat Lucii z vězení se blíží, a tak je na čase se připravit.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Mimochodem se zdejším telefonem si lze užít spousty zábavy, mimo jiné je zde i aplikace připomínající Tinder. Tady Jenny je jasný „swipe“ doprava, jestli víte, jak to myslím.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
A do třetice momentka s telefonem. Takové to, když po prohýřené noci vzbudíte, zkontrolujete své noční pokusy o konverzaci přes WhatsApp a dojde vám rozsah napáchaných škod.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Každopádně přípravy na setkání s Luciou vrcholí. Šel jsem se ostříhat, koupil květiny, vyzvedl od její kamarádky nějaké věci na převlečení…
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
… a ještě jsem si naposledy zacvičil, abych se udržel ve formě. Mimochodem zdejší posilovací minihry jsou docela zábavné, a tak je, na rozdíl od těch ve skutečném světě, neflákám.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Návrat Lucii byl přesně tak dobrý, jak jsem si představoval. Na večírku tekl alkohol proudem, tančilo se, zpívalo…
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Srandičky stranou – milostný vztah mezi oběma hlavními hrdiny je zpracován naprosto revolučně. V diskusích na internetu už jsem našel posměšky, že je Jason podpantoflák, ale tohle může myslet vážně jen někdo, kdo nikdy nebyl zamilovaný.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Úvodní idylka ovšem poměrně rychle končí a střet s realitou je krutý. Lucia musí vykonávat veřejně prospěšné práce, Jason nemá stabilní zaměstnání a tak jim v bance nedají ani drobnou půjčku, natož hypotéku na zajištění vysněného bydlení.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
O to ostřejší kontrast pak nabízí setkání s Luciinými přáteli, kteří patří mezi zlatou mládež. Když jsou naši hrdinové pozváni na party na luxusní jachtu, připadají si tam až nemístně.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Všechny jejich pochyby ovšem rozežene narýsovaná lajna kokainu. A když ne, tak ta druhá určitě!
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
I když je zdejší taneční party skvělá, v letošním 007 First Light byla podle mého ještě o fous lepší.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Každopádně jde o výlet mezi společenskou smetánku se vším všudy, zúčastníte se dokonce i ilegálních závodů s nabušenými sporťáky.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Mimochodem v této krátké pasáži mi vyloženě spadla brada. Hlavní hrdinové se po většinu mise drží za ruce a to, jak se takto přirozeně proplétají davem, je naprostý vrchol počítačové animace. Wow.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Míra detailů je naprosto neuvěřitelná a nemá v herním průmyslu obdoby. Třeba tady pan DJ skutečně kroutí čudlíky a pohupuje se do rytmu.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Mám za sebou nějakých 15 hodin, ale jsem teprve na začátku. Přitom už teď mám ze hry historky na deset podobných článků. Zatím jen kloužu po povrchu, nic jsem vlastně neviděl. Dva dny jsem pořádně nespal, ale ani to v nadcházejícím víkendu nemám v plánu. Pardon za poněkud zmatenější formu článku, ale ta hra je absolutní bomba a měli byste si ji zahrát.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz