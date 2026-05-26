Před lety byl začátek června pravidelně věnovaný fyzickému veletrhu E3, který však již definitivně skončil. Červnový termín však zůstal, zástupnou roli převzal herní festival Summer Game Fest známého moderátora Geoffa Keighleyho, ovšem oproti hernímu veletrhu E3 jde pouze o smíšenou herní show.
Jednotlivé herní firmy si konference pořádají povětšinou online a každá po svém. Program na letošní rok se opět blízce podobá těm předchozím, i tentokrát se dočkáme jak konferencí pořádaných konkrétními vydavateli, tak smíšených akcí od herních médií.
Chystané herní konference – stručný přehled
První na řadě bude i tentokrát Sony se svým formátem State of Play, byť tento bude podle všeho opravdu velký. Stream startuje v úterý 2. června od 23:00 a potrvá přes hodinu. Ve Spojených státech půjde dokonce přenos sledovat v řetězci kin Alamo Drafthouse, což je celkem neobvyklý krok. Hlavní slovo samozřejmě dostane chystaný Marvel’s Wolverine, o kterém toho však už víme víc než dost, a to včetně data vydání, které je stanovené na 15. září. Nepochybně uvidíme víc záběrů ze hry.
Co víc od PlayStationu čekat? Fanoušci věří v nášup informací ohledně chystané hry Intergalactic: The Heretic Prophet od Naughty Dog. S novým projektem by se mohlo pochlubit i studio Santa Monica, které údajně pracuje na spin-off hře ze světa God of War, kde ovšem hlavním hrdinou nebude Kratos, ale jeho žena Faye. Vzhledem k nadstandardně dlouhému hodinovému formátu ale může být překvapení daleko víc.
V rámci videoherního svátku pak samozřejmě nebude chybět zahajovací večer Summer Game Festu, kterým nás provede od 23:00 v pátek 5. června sám Geoff Keighley. Vzhledem k tomu, že jeho show je pomyslným prostředkem sendviče mezi prezentacemi PlayStationu a Xboxu, může se zde objevit prakticky cokoli. Moderátor v minulosti už několikrát krotil očekávání, letošní akci však prozatím v tomto duchu nekomentoval.
V tuto chvíli se dá pouze spekulovat nad tím, co všechno by se zde mohlo ukázat. Objevují se zvěsti o plném odhalení nového Mass Effectu, čerstvé informace ohledně remaku Star Wars Knights of the Old Republic nebo datum vydání hry Judas. Je možné, že sem se svou nabídkou her víc vstoupí Ubisoft, který podle všeho opět neplánuje samostatnou show.
Na sobotu jsou pak plánované i dvě menší konference, od 1:00 je to Day of the Devs, od 18:00 pak Wholesome Direct a od 22:00 pak Future Games Show Summer Showcase. Ty tradičně patří menším a nezávislým hrám.
V neděli se pak můžeme těšit na další velkou show, slovo si totiž vezme Xbox. Xbox Games Showcase startuje v neděli 7. června v 19:00. Herní divize Microsoftu si aktuálně prochází celkem dramatickými změnami, jejich show nás však pokaždé dovedly překvapit řadou zajímavých titulů. Očekáváme, že se zde objeví další ukázka ze hry Fable, která má dorazit ještě letos.
Ihned poté bude show Xboxu pokračovat speciální prezentací týkající se Gears of War E-Day (Gears of War E-Day Direct). Nedělní program pak od 21:00 uzavře PC Gaming Show, která se jako obvykle zaměřuje na nové hry pro PC a nezávislé tituly.
Co nám ještě chybí? Zatím není jasné, kdy (a zda vůbec) se do party přidá Nintendo se svou show Nintendo Direct. Letos ještě nebyla žádná plnohodnotná prezentace, pouze několik menších týkajících se jednotlivých titulů nebo nezávislých her. Kalendář Nintenda přitom na druhou polovinu roku vypadá zatím až podezřele prázdně, a proto bychom si tipli, že show Nintenda nakonec také chybět nebude, jen zkrátka ještě nevíme kdy.
Velký otazník také zůstává nad zahájením marketingové kampaně Grand Theft Auto VI. Jelikož jde prakticky o největší herní událost posledních mnoha let, lze předpokládat, že autoři brzy naplno rozjedou propagaci hry, která má vyjít 19. listopadu. Mohou si k tomu přitom vybrat jak vlastní termín a samostatnou událost, tak se objevit třeba v rámci State of Play nebo Summer Games Fest show.