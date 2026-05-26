Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Videoherní svátek je za rohem. Očekáváme smršť novinek

Ondřej Martinů
Tradiční videoherní svátek se opět odehraje v prvním červnovém týdnu. Těšit se můžeme na show známého herního moderátora i konference Xboxu a PlayStationu. Zatímco PlayStation vsadí na akci s Wolverinem, Xbox sází na nové Gears of War. Fanoušci věří i v nové informace o Grand Theft Auto VI.
Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine | foto: PlayStation

Marvel’s Wolverine
Marvel’s Wolverine
Marvel’s Wolverine
Marvel’s Wolverine
23 fotografií

Před lety byl začátek června pravidelně věnovaný fyzickému veletrhu E3, který však již definitivně skončil. Červnový termín však zůstal, zástupnou roli převzal herní festival Summer Game Fest známého moderátora Geoffa Keighleyho, ovšem oproti hernímu veletrhu E3 jde pouze o smíšenou herní show.

Jednotlivé herní firmy si konference pořádají povětšinou online a každá po svém. Program na letošní rok se opět blízce podobá těm předchozím, i tentokrát se dočkáme jak konferencí pořádaných konkrétními vydavateli, tak smíšených akcí od herních médií.

Chystané herní konference – stručný přehled

  • PlayStation State of Play – úterý 2. června od 23:00
  • Zahajovací večer Summer Game Fest – pátek 5. června od 23:00
  • Day of the Devs – sobota 6. června od 1:00
  • Wholesome Direct – sobota 6. června od 18:00
  • Future Games Fest Summer Showcase – sobota 6. června od 21:00
  • Xbox Games Showcase – neděle 7. června od 19:00
  • Gears of War E-Day Direct – neděle 7. června ihned po Xbox Games Showcase
  • PC Gaming Show – neděle 7. června od 21:00

První na řadě bude i tentokrát Sony se svým formátem State of Play, byť tento bude podle všeho opravdu velký. Stream startuje v úterý 2. června od 23:00 a potrvá přes hodinu. Ve Spojených státech půjde dokonce přenos sledovat v řetězci kin Alamo Drafthouse, což je celkem neobvyklý krok. Hlavní slovo samozřejmě dostane chystaný Marvel’s Wolverine, o kterém toho však už víme víc než dost, a to včetně data vydání, které je stanovené na 15. září. Nepochybně uvidíme víc záběrů ze hry.

Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine

Co víc od PlayStationu čekat? Fanoušci věří v nášup informací ohledně chystané hry Intergalactic: The Heretic Prophet od Naughty Dog. S novým projektem by se mohlo pochlubit i studio Santa Monica, které údajně pracuje na spin-off hře ze světa God of War, kde ovšem hlavním hrdinou nebude Kratos, ale jeho žena Faye. Vzhledem k nadstandardně dlouhému hodinovému formátu ale může být překvapení daleko víc.

V rámci videoherního svátku pak samozřejmě nebude chybět zahajovací večer Summer Game Festu, kterým nás provede od 23:00 v pátek 5. června sám Geoff Keighley. Vzhledem k tomu, že jeho show je pomyslným prostředkem sendviče mezi prezentacemi PlayStationu a Xboxu, může se zde objevit prakticky cokoli. Moderátor v minulosti už několikrát krotil očekávání, letošní akci však prozatím v tomto duchu nekomentoval.

Dozvíme se konečně víc o novém Mass Effectu?

V tuto chvíli se dá pouze spekulovat nad tím, co všechno by se zde mohlo ukázat. Objevují se zvěsti o plném odhalení nového Mass Effectu, čerstvé informace ohledně remaku Star Wars Knights of the Old Republic nebo datum vydání hry Judas. Je možné, že sem se svou nabídkou her víc vstoupí Ubisoft, který podle všeho opět neplánuje samostatnou show.

Na sobotu jsou pak plánované i dvě menší konference, od 1:00 je to Day of the Devs, od 18:00 pak Wholesome Direct a od 22:00 pak Future Games Show Summer Showcase. Ty tradičně patří menším a nezávislým hrám.

Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day

V neděli se pak můžeme těšit na další velkou show, slovo si totiž vezme Xbox. Xbox Games Showcase startuje v neděli 7. června v 19:00. Herní divize Microsoftu si aktuálně prochází celkem dramatickými změnami, jejich show nás však pokaždé dovedly překvapit řadou zajímavých titulů. Očekáváme, že se zde objeví další ukázka ze hry Fable, která má dorazit ještě letos.

Ihned poté bude show Xboxu pokračovat speciální prezentací týkající se Gears of War E-Day (Gears of War E-Day Direct). Nedělní program pak od 21:00 uzavře PC Gaming Show, která se jako obvykle zaměřuje na nové hry pro PC a nezávislé tituly.

Dorazí na herní svátek i Super Mario?

Co nám ještě chybí? Zatím není jasné, kdy (a zda vůbec) se do party přidá Nintendo se svou show Nintendo Direct. Letos ještě nebyla žádná plnohodnotná prezentace, pouze několik menších týkajících se jednotlivých titulů nebo nezávislých her. Kalendář Nintenda přitom na druhou polovinu roku vypadá zatím až podezřele prázdně, a proto bychom si tipli, že show Nintenda nakonec také chybět nebude, jen zkrátka ještě nevíme kdy.

Velký otazník také zůstává nad zahájením marketingové kampaně Grand Theft Auto VI. Jelikož jde prakticky o největší herní událost posledních mnoha let, lze předpokládat, že autoři brzy naplno rozjedou propagaci hry, která má vyjít 19. listopadu. Mohou si k tomu přitom vybrat jak vlastní termín a samostatnou událost, tak se objevit třeba v rámci State of Play nebo Summer Games Fest show.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pokochejte se nádhernými ženami v kostýmech Ciri ze Zaklínače

Sophie Katssby jako Ciri

Značka Zaklínač je mezi cosplayery mimořádně oblíbená. Dnes se podíváme na Ciri, Lvíče z Cintry, kterou umělkyně zpracovávají podle tří předobrazů. Jsou to zejména Zaklínač 3, seriál na Netflixu a...

Dolar za každý prodaný Kingdom Come na opravu Pirkštejna. Jak to dopadlo?

Pirkštejn v Kingdom Come: Deliverance

Do sympatické akce se pustilo studio Warhorse během dubnových slev na Steamu. Slíbilo totiž dolar na opravu hradu Pirkštejn z každé prodané kopie.

Lara Croft a Warhammer zdarma. Stahujte rychle, než akce skončí

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft

Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené.

To bude pořádná jízda. Vybíráme nejlepší závodní hry všech dob

Need for Speed Underground 2

Opravdu dobrých závodních her sice není málo, ale každý z nás má aspoň dvě nebo tři, které jsou podle něj legendární. Vybíráme skvěle hodnocené závodní hry na portálu Metacritic a přidáváme i pár...

Nejlepší závodní hra současnosti na PC uchvátí detailní grafikou

Forza Horizon 6

Nová závodní hra Forza Horizon 6 je velkým úspěchem studií Xboxu, jde aktuálně o nejlépe hodnocenou hru letošního roku. My jsme vedle recenze na konzoli Xbox vyzkoušeli i PC verzi, která nabízí ještě...

Videoherní svátek je za rohem. Očekáváme smršť novinek

Marvel’s Wolverine

Tradiční videoherní svátek se opět odehraje v prvním červnovém týdnu. Těšit se můžeme na show známého herního moderátora i konference Xboxu a PlayStationu. Zatímco PlayStation vsadí na akci s...

26. května 2026 1

Nová hra Kingdom Come a ze Středozemě. Co víme o plánech tvůrců z Warhorse?

Kingdom Come: Deliverance 2

Studio Warhorse potvrdilo, že pracuje na nové hře Kingdom Come a RPG v otevřeném světě ze Středozemě. Co vše je prozatím známo?

26. května 2026 0

Vávra se vysmál šetření Ubisoftu. Mohli by vydávat 10 Kingdom Come ročně, říká

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Herní vydavatelství Ubisoft vykázalo za poslední fiskální rok obří ztrátu. Společnost právě prochází transformací a šetří. Tomu se však vysmál český vývojář Daniel Vávra, podle nějž je Ubisoft stále...

25. května 2026  9:39 14

Babička streamuje Minecraft pro charitu, poslali na ni zásahovou jednotku

Jednaosmdesátiletá Sue Jacquotová streamuje své hraní Minecraftu, aby pomohla...

Jednaosmdesátiletá Američanka Sue Jacquotová se stala další obětí tzv. swattingu, kdy byla na její adresu ze smyšleného důvodů vyslána policejní zásahová jednotka. Přestože tyto incidenty občas končí...

25. května 2026 3

Ještě jeden tah. Heroes of Might and Magic: Olden Era vrací sérii na vrchol

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Který stratég by s láskou nevzpomínal na sérii Might and Magic. Kdysi naprostá povinnost nejen pro hráče tahovek, ale i hardcore RPG. Strhující a pro mnohé i kontroverzní svět, kde se moc a magie...

24. května 2026 7

Velký, malý, nebo akorát? Nejslavnější zadek herního průmyslu opět víří diskuze

Fanouškovská tvorba s postavou Tracer z Overwatche

Do generačního videoherního hitu Fortnite nově zamířili nejoblíbenější hrdinové ze světa střílečky Overwatch. Po letech se tak kvůli tomu znovu otevírá téma zpodobnění zadku ikonické postavy Tracer....

23. května 2026 5

Lara Croft a Warhammer zdarma. Stahujte rychle, než akce skončí

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft

Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené.

22. května 2026  9:44 3

Generická akce od mistrů příběhů končí. Měla přitom financovat nové Star Wars

Spellcasters Chronicles

Máte tu oficiálně další herní propadák. Konec hlásí týmová akční strategie Spellcasters Chronicles od zkušeného studia Quantic Dream, které se na herní scéně prosadilo svými příběhovými hrami.

22. května 2026 1

RECENZE: České studio opět boduje. Phonopolis je skvělá hra z kartonu

90 %
Phonopolis

Hry od českého studia Amanita Design jsou často krátké, ale zato nabité originálními nápady a neokoukaným designem. Přesně taková je i novinka Phonopolis, která tentokrát nabídne nový styl vyprávění...

PC
22. května 2026 7

Splatoon Raiders

Splatoon Raiders

vydáno 21. května 2026  14:45,  aktualizováno  14:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Star Fox

Star Fox na Switch 2

vydáno 21. května 2026  14:39

Gothic 1 Remake

Gothic 1 Remake (demoverze Steam Next Fest únor 2025)

vydáno 21. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.