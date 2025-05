Sice stále smutníme nad koncem videoherního veletrhu E3, ovšem jeho tradiční červnový termín se stále nese v duchu videoherních novinek. Pozornost si jako obvykle snaží urvat herní festival Summer Game Fest známého moderátora Geoffa Keighleyho, ovšem oproti hernímu veletrhu E3 jde pouze o smíšenou herní show. Jednotlivé herní firmy si konference pořádají povětšinou online a každá po svém. Program na letošní rok je velice podobný těm předchozím, opět se dočkáme jak konferencí pořádaných konkrétními vydavateli, tak smíšených akcí od herních médií.

Switch 2

Ještě před tím, než příval videoherních oznámení vypukne, budou fanoušci Nintenda utíkat z obchodů domu, aby si poprvé vyzkoušeli konzoli Nintendo Switch 2, která jde do prodeje ve čtvrtek 5. května. Naše dojmy z hraní na této novince najdete zde. Tato událost je důležitá také proto, že nás velice pravděpodobně během nadcházejících herních konferencí čeká celá řada oznámení her a vylepšení těch stávajících právě pro Switch 2.

Chystané herní konference – stručný přehled Zahajovací večer Summer Game Fest – pátek 6. června od 23:00

– pátek 6. června od 23:00 Devolver Direct – noc z pátku na sobotu? (nepotvrzeno)

– noc z pátku na sobotu? (nepotvrzeno) Wholesome Direct – sobota 7. června od 18:00

– sobota 7. června od 18:00 Future Games Fest Summer Showcase – sobota 7. června od 22:00

– sobota 7. června od 22:00 Xbox Games Showcase – neděle 8. června od 19:00

– neděle 8. června od 19:00 The Outer Worlds 2 Direct – neděle 8. června ihned po Xbox Games Showcase

– neděle 8. června ihned po Xbox Games Showcase PC Gaming Show – neděle 8. června od 21:00

– neděle 8. června od 21:00 Nintnedo Direct – první polovina června (nepotvrzeno)

– první polovina června (nepotvrzeno) PlayStation State of Play / Showcase – červen (nepotvrzeno)

Už celkem očekávaně tedy červnový videoherní svátek odstartuje zahajovací večer Summer Game Festu, kterým nás provede od 23:00 v pátek 6. června sám Geoff Keighley. Ačkoliv je zde v podstatě šance na odhalení jakékoliv hry, jelikož s Keighleym spolupracují i Xbox a PlayStation, moderátor již v minulosti několikrát snažil krotit očekávání od této akce. Letošek je zahalený tajemstvím, od zahajovací show se aktuálně čeká hlavně přítomnost známého herního vývojáře Hidea Kojimy, který bude nejspíše lákat na brzké vydání hry Death Stranding 2. Možná by ale mohl poodhalit i nějaký další chystaný projekt.

Death Stranding 2: On the Beach Death Stranding 2: On the Beach

Hodně se také mluví o tom, že by Keighley konečně mohl potěšit fanoušky série Tomb Raider novou hrou s Larou Croft. Ta je totiž údajně již ve finální fázi vývoje a Summer Games Fest by mohl být ideální příležitostí, kde by autoři z Crystal Dynamics mohli hru konečně ukázat světu.

Ačkoliv to ještě není potvrzeno, už je celkem obvyklé, že po zahajovací show Geoffa Keighleyho přichází konference Devolver Direct. Nemyslíme, si, že bizarní show letošek vynechá, nicméně zatím se to stále může stát. Na sobotu jsou nicméně již plánované dvě menší konference, od 18:00 je to Wholesome Direct a od 22:00 pak Future Games Show Summer Showcase. Ty tradičně patří menším a nezávislým hrám.

Fable (2025) Perfect Dark

Neděle naopak přinese velké hity. Od 19:00 startuje Xbox Games Showcase, neboli tradiční červnová konference Xboxu. Loňská show byla opravdu nabitá novinkami a snad Xboxu ještě nedošel dech. Očekává se více informací k Fable, Perfect Dark nebo State of Decay 3, dost možná také i oznámení celé řady portů na Switch 2. Herní firmě každopádně zatím prakticky nic ze zákulisí neuniklo, takže věříme možná i v několik překvapení. Co takhle nové Call of Duty?

The Outer Worlds 2 Outer Worlds 2

Jak už to bývá, Xbox Games Showcase následuje ještě doplňující prezentace, tentokrát je to The Outer Worlds 2 Direct. Jak už tedy název naznačuje, dočekáme se pořádného nášupu informací ke hře The Outer Worlds 2 a vzhledem k tomu, že hra má vyjít letos ale ještě neznáme přesné datum vydání, zde s největší pravděpodobností tato informace padne. Prakticky hned poté (od 21:00) se pak ještě přidá PC Gaming Show, která se jako obvykle bude týkat především nových her pro PC a nezávislých titulů.

Jako obvykle nic příliš dopředu neoznamují Nintendo a PlayStation. První jmenovaná firma bude mít ovšem zcela jistě nabitý červen už díky výše zmíněnému startu konzole Switch 2. A proslýchá se, že krátce po uvedení konzole na trh se dočkáme i prezentace Nintendo Direct. Podle všeho by jsme se mohli dočkat buď ještě ten samý týden zahájení prodeje konzole, nebo ten následující:

Stealth @Stealth40k RUMOR: PH Brasil says the next Nintendo Direct will be on Switch 2's launch week or the week after.



https://t.co/4yvXLE6JuA https://t.co/H19grCPrgj

Nintendo bude nejspíše chtít oznámit data vydání letošních her, poměrně dost z nich totiž ještě nemá konkrétní místo v kalendáři: Metroid Prime 4, Kirby Air Riders, či Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. A možná by se našlo místo i na nějakou úplnou novinku, případně na lákání na sestavu her chystaných na rok 2026.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment Metroid Prime 4: Beyond

Stejně tak ohledně chystané prezentace PlayStationu se šušká, že dorazí během června. Ačkoliv se stále spekuluje nad tím, zda půjde o menší stream typu State of Play nebo větší Showcase, část odborníků na zákulisní informace, jako je například Jeff Grubb, se přiklání spíše k menší akci State of Play.

Sony na letošní rok má jednak exkluzivní titul Death Stranding 2 (datum vydání 26. června) a dále pak chystá samurajskou akci Ghost of Yotei (datum vydání 2. října). Pak je tu střílečka Marathon, která však zatím příliš nevzbuzuje důvěru hráčů. A co dál? Fanoušci už by rádi věděli, kdy se dočkají slibovaného Wolverina od studia Insomniac a obecně už by to po sérii zrušených či nepovedených live-service her chtělo předvést něco, co hráče naplní důvěrou v „modrý tým“.

Death Stranding 2: On the Beach Ghost of Yotei

Nakonec zmíníme také firmy Ubisoft a Electronic Arts, které dosud tají své plány na herní konference. Ubisoft má teď hodně starostí se zachraňováním své existence a tradiční akce Ubisoft Forward ještě nebyla oznámena. Stejně tak firma Electronic Arts svou show obvykle nazývanou jako EA Play Live zatím oficiálně nepřiznala.