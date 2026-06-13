Ondřej Zach – Velkou radost mi udělalo oznámení akční hry Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, která vzniká na motivy stejnojmenného komiksu. Ten je hodně temný, takže pokud želvy znáte jen jako věčně vtipkující teenagery, možná budete zaskočeni. Hru navíc kutí zkušené studio PlatinumGames (Nier: Automata, Bayonetta), které svižné akční hry umí.
Naproti tomu Stranger Than Heaven vypadá naprosto fantastiky už teď. Jde o hodně vzdálený prequel mé oblíbené série Yakuza, takže v tomto případě je úplně jedno, jestli jste nějaké díly hráli, nebo ne. RGG Studio do toho tentokrát hodně šláplo – prožijeme příběh Makota Daita během padesáti let, který zahrnuje pět různých ér v pěti městech.
Začneme ve městě Fukuoka (1915), budeme pokračovat přes Hirošimu (1929), Ósaku (1943) a Šizuoku (1951) a skončíme v Tokiu (1965). Soubojový systém byl přepracován, každá éra přitom slibuje svůj vlastní styl. O generaci dopředu konečně poskočila také grafika. Vychází 15. ledna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Očekávám také reimaginaci první hry se slavnou archeoložkou Larou Croft nazvanou Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Ne každá hra potřebuje otevřený svět. Těším se na akrobatické pasáže, řešení hádanek i útěk před T. rexem. Vždyť od vydání Shadow of the Tomb Raider brzy uběhne osm let!
Dříve jsem miloval klasické bojovky, ale v moderních iteracích už jsem zalíbení nenašel. Virtua Fighter Crossroads mě ovšem dostal. Vypadá totiž přesně tak, jak si představuju evoluci starých klasik. A k tomu přidává příběhový režim.
Potěšilo mě také, že se chystá hned několik MMORPG. Dočkáme se někdy ještě něčeho tak velkého, čím byl kdysi World of Warcraft, nebo už pro takové hry není publikum?
U Nintenda jsem kvitoval oznámení remaku slavné dobrodružné hry The Legend of Zelda: Ocarina of Time a ujít si rozhodně nenechám ani JRPG Xenoblade Genesis. Spolu s Final Fantasy jde o absolutní špičku, takže věřím i tomu dílu, který plně využije možností konzole Switch 2.
Co se zklamání týče, mrzelo mě, že Nintendo z remaku Zeldy neukázalo gameplay. Existenci hry už dříve vyzradil leaker, oznámení tak vyznělo do prázdna. Také FromSoftware se s The Duskbloods zmohl po více než roce jen na další teaser (byť povedený), hra přitom má vyjít už letos a my stále nevíme, jak se vlastně hraje a vypadá.
Lidé oceňují 30minutovou ukázku z Fable, mně se tedy vůbec nelíbí. Působí na mě jako ta korporátní hra navržená přesně podle příručky, co se smí a nesmí, jakou má Microsoft na svých stránkách. A některé dialogy... raději už mlčím.
Honza Srp – I po té době v této fázi roku ještě stále cítím zklamání, že už se nejezdí do Los Angelese na E3, to byl vrchol mého herního života. Hlavní však je, že jsme nepřišli o spoustu nových oznámení a letos to bylo opravdu výživné. Po pravdě nechápu moc ty lidi, co nám pod články psali, že je nezaujalo vůbec nic. Možná je čas si najít nový koníček, ne?
Na druhou stranu musím uznat, že herní průmysl tak trochu stagnuje, protože většinu svých nejočekávanějších her už jsem dávno hrál, jen s o něco menší řadovou číslovkou na konci.
Jako fanda Gears of War, Stellar Blade, Spyra, Until Dawn a samozřejmě remaku FFVII si nové díly jednoduše nemůžu nechat ujít, na druhou stranu to vypadá, že mě překvapí tak maximálně nějakým dějovým zvratem, po herní stránce se nemění evidentně nic. Do stejné kategorie „přesně vím, co dostanu“ patří i Wolverine. Což mi nevadí, Insomniac jsou tuto generaci nejlepší playstationové studio.
Trochu napínavějšího by to mohlo být u Alien: Isolation 2, který radikálně mění kulisy, takže by to mohl být úplně jiný zážitek než mnou nekriticky zbožňovaný první díl. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak je tu druhá šance v podobě Lost Wild. Ten sází na podobnou hratelnost, jen místo vetřelců nabídne dinosaury, což je úplně stejně cool.
Moc se mi líbí i odložený Fable, ale pak jsem zjistil, že ostatním moc ne. Protože je prý woke a má hnusné ženy. Nevím no, pro mě to zrovna není v tomto médiu to nejdůležitější, takže se těším dál.
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O mrtvých jen v dobrém. Připomínáme nejlepší momenty z historie zrušené E3
Kdybych však měl vypíchnout jednu jedinou hru, která mě vyloženě chytla, tak je to horor Ill. Design a rozpohybování zdejších monster nemá konkurenci, jen se trochu obávám, že už teď jsem v trailerech viděl to nejlepší a výsledek bude tak trochu ředěný jako třeba u podobných Prey či Atomic Heart. Což jsou i přesto stále výborné hry, takže těšení je na místě.
Ondřej Martinů – Největším hitem herního svátku je za mne God of War Laufey (číst více). Idea paralelní příběhové linky v posmrtném životě bohů zní opravdu zajímavě a myslím si, že to nakonec bude ještě víc „God of War“, než si vůbec myslíme. Zároveň jsem ale tak nějak skeptický ohledně želatinové kostky, která je snad jen jednou z příběhových hádanek a ve skutečnosti se v ní skrývá třeba další zakletý bůh. V to alespoň doufám.
Na páteční Summer Games Fest show mě asi nejvíce potěšil návrat The Wolf Among Us. Druhý díl jsem v podstatě považoval za mrtvý a je dobře, že se na něm dál pracuje. Uvítám samozřejmě i remaster jedničky.
Těším se také na Stranger Than Heaven nebo Guild Wars 3. Naopak trochu rozčarovaný jsem z 1666 Amsterdam, která na první pohled vypadala jako opravdu zajímavá hra, jenže pak jsem si zahrál demoverzi a chuť mě naprosto přešla, protože to byla hrozná nuda. Snad na tom ještě zapracují, ten nápad se mi líbí, zpracování už tolik ne.
Na show Xboxu se mi nejvíc líbil Magician: The Devil’s Deal, připomíná mi to staré dobré Bioshocky s vizuály jako z Dishonored. To by potenciálně mohla být opravdu pecka. Xbox mě také potěšil zveřejněním data vydání (15. října) na jednu z mých nejvíce očekávaných her letoška, Castlevania: Belmont’s Curse.
No a nakonec Nintendo Direct byl pro mne v podstatě jedno velké zklamání, skoro vůbec se mi hry v něm netrefily do vkusu, byť nepochybuji o tom, že až se rozhodnou plně ukázat remake Ocarina of Time, bude se mi nakonec líbit.