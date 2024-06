Vybíráme vítěze a poražené z herního svátku Summer Game Fest

Jan Srp

Vítězové

Tady není o čem, jednoznačným vítězem letošního roku je Xbox, který vyšvihl dost možná nejlepší herní prezentaci poslední dekády. Sice už jsem dlouhé roky lapený v konkurenčním ekosystému, ale v příštích dvou letech si černou krabičku budu asi hodně půjčovat.

Originální Perfect Dark jsem moc nehrál, ale remake vypadá jako kombinace Deus Ex a Mirror’s Edge, což mě děsně láká.

Fable bude nástupce Zaklínače 3 (úplně teď vidím vaše úšklebky, ale kdo se směje naposledy…), Mixtape mě láká víc než Life is Strange, Avowed a S.T.A.L.K.E.R. 2 si novými trailery napravili pošramocenou reputaci a klidně se vsadím, že Indiana Jonese budu v prosinci zmiňovat v redakční anketě o hru roku. No a závěrečný návrat ke kořenům Gears of War je splněný sen, který už jsem se ani neodvažoval snít.

Poražení

Zklamán, lépe řečeno vyloženě znechucen jsem byl jako velký fanda značky Dragon Age po ukázání prvního traileru. Odlehčená stylizace se mi nelíbí, ale po ukázce hratelnosti musím uznat, že by to úplný průšvih být nemusel. Nudí mě už také ty nekonečné pokusy o „hrdinské střílečky“ – tady si může Xbox s Playstationem podat ruce. Jak Concorde, tak Fragpunk vypadají oba stejně genericky a nezajímavě.

Ondřej Zach

Vítězové

V tuto chvíli stále ještě neznáme přesné datum Nintendo Directu, na němž budou představeny nové hry na Switch pro druhou polovinu roku, takže nejlepší konferenci měl z mého pohledu Xbox. Těším se na nového Indiana Jonese. Značka byla u ledu příliš dlouho, a jak ukázal poslední film Indiana Jones a nástroj osudu, v němž se Harrison Ford rozloučil se svojí slavnou rolí, mladé už vůbec nezajímá (nedivím se). Hra je ovšem zasazena mezi díly Dobyvatelé ztracené archy a Poslední křížová výprava, takže si myslím, že tohle bude přesně pro nás, co jsme vyrůstali na původní trilogii.

Dál mě potěšil Gears of War: E-Day, prequel k této drsňácké sérii, skvěle vypadá i Kingdom Come: Deliverance 2. Nenechám si ujít ani první expanzi pro Diablo 4 nazvanou Vessel of Hatred, která kromě nového regionu představí i nové hratelné povolání Spiritborn. Zahrál jsem si také demo na akční RPG Cat Quest 3 a musím uznat, že pirátská tematika hře sedne.

PlayStationu dávám palec nahoru za plnotučnou vlastní hru s robůtkem Astro Botem a docela mě láká i PS VR 2 šermovačka / střílečka Skydance’s Behemoth. Přijde mi také, že Ubisoft konečně vystřízlivěl, soustředil se na nové Hvězdné války a neohlašoval tunu blbostí, aby je v následujících letech zase postupně zrušil.

Poražení

Poražených tentokrát není málo. Už vlastní zahajovací ceremonie Summer Game Festu ukázala, že velká vydavatelství toho tentokrát moderátorovi a pořadateli Geoffovi Keighleymu příliš nepustila, takže jen posbíral drobky a křečovitě pěl ódy na nezávislé hry.

Videogame: The Game

Z her mám dva kandidáty. Prvním je příšerný trailer na Dragon Age: The Veilguard (ten na akci Xboxu, gameplay už tak hrozný není). Druhým genericky vyhlížející multiplayerová hero střílečka Concord, jejíž tvůrci asi trochu zapomněli na vlastní hru a víc se věnovali svojí woke agendě. Ostatně už výběr hrdinů připomíná protestující studenty na amerických univerzitách.

Nedůvěru ve mně vzbuzuje i Assassin’s Creed Shadows. Ta hra vypadá nádherně a to, zda byl Jasuke první černý samuraj, nebo to samuraj nikdy nebyl, je mi vlastně jedno. Ostatně kdo jiný než hry může rozvíjet příběhy za hranici reality. Jenže když vidím, jak tam Jasuke porcuje pomocí kovového kyje (kanabo) jednoho samuraje za druhým a trailerem se line tradiční ubisoftí motiv „boje proti utlačovatelům“, obávám se, že nás čekají příběh a dialogy na úrovni The Crew Motorfest.

Ondřej Martinů

Vítezové

Z herních konferencí jsem si nejvíc užil Xbox, který má jako obvykle silnou sestavu a málo vaty. Líbila se mi zde spousta her, ačkoli nic z toho vlastně nejsou věci, které bych potřeboval hrát teď hned. Časem se určitě dostanu k novému Doomu, Fable nebo Life is Strange: Double Exposure. Dobře vypadal Perfect Dark i Avowed. U Ubisoftu jsem pak přivítal hlavně další ukázku ze Star Wars Outlaws. A na show Geoffa Keighleyho mě zaujal Lego Horizon Adventures, to bude fajn si dát doma ve dvou. A pak mě samozřejmě také potěšilo DLC do Alana Wakea 2, které je však tak krátké, že jsem jej ještě během víkendu stihl dohrát.

Vítězem je ovšem především můj seznam přání na Steamu, který jsem naplnil menšími nezávislými hrami. Těm už se správně dává víc prostoru, a byť je občas obtížné se v menších show, kde jsou desítky novinek, nějak zorientovat, vybral jsem si. Zmíním třeba Wanderstop od tvůrců Stanley Parable. Hra sice vypadá jako něco trochu jiného, než co autoři vyrábí obvykle, ale věřím, že bude umět překvapit. Zaujaly mě také tituly jako SCHiM, Koira, Eriksholm, Neva, Nobody Wants to Die nebo Possessor(s). Poslední jmenovaný titul bude doufám pořádně detailní metroidvania, to bych byl spokojený.

Poražení

A co se na Summer Game Festu nepovedlo? Úvodní show Geoffa Keighleyho se hrozně vlekla a ze dvou hodin jsem reálně ocenil obsah na ani ne 15 minut. Zbytek byla ztráta času. Přál bych si, aby se vrátily ty doby, kdy se do pár dní vtěsnalo úplně všechno a kvůli vysoké konkurenci musely všechny týmy vytáhnout své velké trumfy. Takhle v podstatě dominuje jen Xbox a na nějakou pořádně velkou show PlayStationu nebo Nintenda musíme čekat dál.