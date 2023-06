Co říkáte na zahájení herního maratónu Summer Game Fest?

Honza Srp – Moc jsem toho nečekal, takže jsem byl ve výsledku velmi příjemně překvapen. Největší pecka je samozřejmě Final Fantasy VII Rebirth. Původní sedmičku jsem nikdy nehrál, ale ten nedávný remake mě absolutně odpálil a razantně překopal můj herní vkus. Ano, už i já jsem propadl JRPG. Tento měsíc sice vyjde regulérní nový díl série, ale to nijak nesnižuje, jak moc se na Rebirth těším.

Skvěle vypadá i Alan Wake 2. Jedničku jsem si užil, ale vyloženě fanda nejsem, dvojka vypadá přesně jako ten druh hry, který chci v této době hrát. Zajímavá zápletka, nádherná grafika a tíživá atmosféra. Po poněkud „chladnějším“ Control zase od Remedy cítím emoce, a to se mi líbí.

A do třetice vypíchnu nezávislé Under the Waves. Subnautica je na mě moc těžká a Abzu snobsky vyprázdněný, tohle by ale konečně mohlo ukojit moji touhu po průzkumu podmořských světů.

Ondřej Martinů – Poté, co jsem se možná až zbytečně moc nadchnul pro show Sony koncem května a odnesl si z ní spíš zklamání, jsem se snažil tradiční „show Jeffa Keighleyho“ tolik neřešit. A vyplatilo se. Nic moc jsem nečekal, nic moc jsem neviděl. Líbily se mi především záběry ze hry Alan Wake 2, mám pro tu hru opravdu velké naděje. Asi se u hry budu fakt bát, ale to bude vlastně dobře, když to bude hezky doplňovat podzimní náladu.

Když už je řeč o podzimu, konkrétně říjnu, tak to vypadá na opravdu nabitý měsíc. Assassin’s Creed Mirage, Alan Wake 2 a ještě teď i Spider-Man 2 během osmi dní po sobě? Opravdu se těším, bude to jízda, i když se v redakci budeme muset nejspíš rozkrájet.

Zbytek show za mě sice nebyl špatný, ale bohužel alespoň pro mě chyběly jakékoliv pecky, ze kterých bych byl opravdu nadšený. Prince of Persia: The Lost Crown byl dobrý příklad špatného traileru na docela zajímavou hru. Pokud půjde o metroidvanii, tak jej rád vyzkouším. Na Witchfire jsem se těšil už před mnoha lety a teď mám pocit, že mě nadšení už zas trochu přešlo, ale i tak bych finální verzi rád zkusil. Nový 2,5D Sonic vypadá skvěle, byť taky trochu hekticky. Na Lies of P se taktéž těším, ale vím, že mi to vůbec nepůjde. A Like a Dragon Gaiden bude taky určitě super, jenže to musím nejdřív dohrát Lost Judgment a taky letošní Ishin.

Naopak závěrečná „pecka“ šla úplně mimo mne, Final Fantasy prostě nerozumím a asi ani nikdy rozumět nebudu. Geoff Keighley možná až zbytečně šponoval očekávání, přitom jde podle fanoušků o hru, o které už se ví. A docela mě mrzelo, že se na show neobjevilo DLC k Cyberpunku, které bylo dopředu slíbené. No nic, uvidíme ho na show Xboxu v neděli.

Ondřej Zach – Geoff Keighley na mě občas působí jako uspávač hadů, ale tentokrát ne. Letošní Summer Game Fest odstartoval dobře zvolenou náloží trailerů a rozhovorů.

Chvílemi jsem si připadal jako v herních devadesátkách – v tom dobrém slova smyslu. Sonic Superstars vypadá jako krásná vzpomínka v dnešní grafice. Prince of Persia: The Lost Crown mě na první dobrou úplně nenadchl, ale šanci mu dám. Každopádně se mi okamžitě vybavily první dva 2D díly. Mortal Kombat 1 vypadá parádně, byť to méně realistické, pixelové podání fatalit z dob dávno minulých je mi přece jen milejší.

Ujít si rozhodně nenechám Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, spojovník mezi Yakuzou 6 a připravovaným dílem Like a Dragon 8. A nebudu lhát, docela mě zaujala i přepálená zombie střílečka John Carpenter’s Toxic Commando.

Každopádně jsem rád, že herní svět funguje dál i bez E3 a namísto náhodně roztroušených eventů po celém roce nás opět čeká hodně intenzivní herní týden. V neděli večer se určitě stavte na Xbox Showcase a následnou předváděčku Starfieldu.