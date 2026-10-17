RECENZE: Nový Street Fighter je přihlouplý film stylizovaný do 90. let
Street Fighter je série, kterou není potřeba hráčům, zvláště příznivcům bojovek, zdlouhavě přibližovat. Je tu s námi od roku 1987 a největší popularitu zažívala ve své dvourozměrné éře v 90. letech, kdy vyšlo hned několik verzí druhého dílu, který je mezi fanoušky ten úplně nejoblíbenější.
To však neznamená, že není tato sága klasických versus bojovek jeden na jednoho stále aktivní a populární. Ba naopak, prodalo se jí k dnešnímu dni přes 60 milionu kopií a nové díly zachovávají klasickou dvourozměrnou hratelnost, kterou doplňuje pestrobarevná trojrozměrná grafika. Z té si bere nová filmová adaptace stylizaci.
Zpracování pro stříbrná plátna je to přitom už dokonce třetí! Většina z vás, kteří čtou tyto řádky, si asi vzpomene na Street Fighter: Poslední boj z roku 1994 s Jeanem-Claudem Van Dammem jako Guilem v hlavní roli. Ten je považován za legendárně špatný, ale já jsem s ním v míru a jako „guilty pleasure“ mě baví. Nemohu však ani omylem říct, že jde o povedenou adaptaci předlohy.
Nemohu to říct ani o druhém pokusu přenést slavnou bojovku na stříbrná plátna Street Fighter: Legenda o Chun-Li z roku 2009. Z toho si sice moc nepamatuji, ale vím, že v době vydání mi snímek přišel jako nevýrazné akční béčko s mizernými hereckými výkony. A výrazně méně zábavný než ptákovina s Van Dammem.
Humor většinou funguje
Street Fighter ročník 2026, který právě dorazil do kin, je adaptací videoher určitě nejvěrnější a nejpovedenější. Hlavními hrdiny filmu, který režíroval ne až tak známý Kitao Sakurai, jsou Ken a Ryu – bratři v boji a zdánlivě nerozluční kamarádi. Jejich pouto však přetrhne smrt mistra Goukena, kterého zabije jeho bratr, démonický Akuma.
Ryu totiž odmítne na přání mentora použít temné hado – vnitřní sílu, po jejímž použití by ztratil svou lidskost. Gouken tak přišel o život a Ken Ryua za jeho rozhodnutí zatratil. On se tak vydal do ústraní a nikdo o něm dlouhé roky neslyšel. Až do ohlášení druhého světového turnaje těch nejlepších bojovníků, který pořádá padouch M. Bison. Ten totiž viděl Ryua bojovat v prvním turnaji, kde za pomocí temného hada devastačně porazil Sagata. Nyní chce zápasníka polapit a za pomoci svých vědců z něj vysát hado, aby se sám stal silnějším a neporazitelným nadčlověkem.
Příběh je jednoduchý, ale vzhledem k povaze předlohy je naprosto v pořádku. Letošní filmový Street Fighter je akční bojový film a komedie v jednom. O tom, že tyto dva žánry společně fungují, svědčí celá kinematografie Jackieho Chana. A situační humor funguje i zde, až na pár výjimečných okamžiků. Většina z nich připadá Blankovi, který má ve filmu ohyzdnou CGI podobu a ještě ho k tomu hraje Jason Momoa. Dvojité au.
Postav z her je ve filmu habaděj, nebojím se říct, že až moc. Sakurai, který se podílel i na scénáři, se snažil zavděčit co nejvíce hráčům a fanouškům. To je sice pochopitelné, ale ze snímku s dvouhodinovou stopáží to dělá docela guláš. Aby měly některé postavy příběhové pozadí, je divák ošizen dokonce o některé zápasy.
Například z bitky Guilea a Vegy nevidíme nic, i když z ní americký voják vyjde s nepřehlédnutelnými šrámy na obličeji. Přehršel zápasníků má na svědomí i někdy zmatečný a překombinovaný děj.
Na druhou stranu musíme pochválit fenomenální casting, ten se fakt povedl. I když třeba hlavní představitelé Kena (Noah Centineo) a Ryua (Andrew Koji) nepatří k nejslavnějším filmovým hercům, rolí se zhostili s grácií. Že by však zbytek osazenstva byl neznámý, se říct nedá.
Do posilky za většími stehny
Osobně oceňuji casting reálných zápasníků a wrestlerů. Guilea s videoherně věrným maxi-hárem ztvárňuje několikanásobný šampion WWE Cody Rhodes, Akumu taktéž známá tvář WWE – Roman Reigns, jenž má na kontě také několik titulů. Nejvíc mě šibalsky pobavil MMA zápasník Alex Volkanovski jako Joe. To je totiž nehratelná postava z úplně prvního dílu a běžný hráč ho opravdu jen tak nezná. Jen ti nejvěrnější fanoušci. Ve filmu vyhrává jeden zápas za druhým díky kontumaci.
Boxera Balroga zase ztvárňuje raper 50 Cent a ani jemu nechybí směšný účes jako vystřižený z videohry. U Calliny Liang zase oceňuji, že se na roli fanoušky milované Chun-Li připravila tak, že si vysekala v posilovně stehna. Usilovným tréninkem se jí na nich zvětšila svalová hmota o 6,5 centimetru. Ve snímku pak na tuto část těla nechybí narážka.
Za velmi trefné považuji i obsazení komiků Andrewa Schulze (Dan Habiki) a Erica Andrého (hlasatel Don Sauvage). Zajímavostí je, že Cammy hraje Mel Jarnson, jež už ztvárnila Nitaru v prvním dílu rebootu Mortal Kombat. Třešničkou na dortu je pak obsazení všestranného herce Davida Dastmalchiana do role diktátora M. Bisona. Úlohu pojal po svém a je výtečný.
Zde si dovolím poznamenat, že ve snímku z roku 1994 se role zhostil na rakovinu umírající Raul Julia, který chtěl po sobě zanechat odkaz pro své děti, které milují Street Fightera. V novém filmu uslyšíte dokonce odkaz na proslov z původního filmu. Respekt!
Odkazy na videohry
Odkazů na videoherní předlohu je tu samozřejmě víc. A tím nemyslíme jenom úvodní bitku před menu z dvojky nebo demolici auta. Každý zápasník předvádí své ikonické hmaty a chvaty a hadouken samozřejmě nechybí.
Celkově je choreografie bojů báječná. Film tak ocení všichni, kterým v dnešní době chybí bojové filmy, které zažívaly vrchol popularity v 80. a 90. letech minulého století. V tomto směru je Street Fighter docela ze staré školy, i když je ve filmu spousta wire-fu, což je bojování na oko před kamerami na závěsných lanech, i speciálních efektů.
Street Fighter
Režie: Kitao Sakurai
Hrají: Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, David Dastmalchian, Roman Reigns, Cody Rhodes
Stopáž: 125 minut
Distributor: CinemArt
Premiéra: 15. října 2026
Jak už bylo řečeno, film má stylový vizuál, který připomíná spíš novější díly než ty původní. Sexy kostýmky bojovnic jsou opravdu podívaná. Stylovost snímku dodávají i anime sekvence, kterými je celý film protkaný skrz naskrz. Od úvodní scény, po tu mezititulkovou. Je však velký poděs, že má film otevřený konec a jeho závěr směřuje k potenciální dvojce. Všechna ta nostalgie je povětšinou příjemná, ale někdy se tlačí až moc na pilu. Jak se říká, všeho je občas příliš.
Filmový zážitek nejvíc oceníte v IMAXu, kam jsem se vydal i já. Snímek je totiž z 67 % natočen ve formátu 1.90:1 (Expanded Aspect Ratio), takže toho uvidíte na IMAX plátně mnohem více než v běžném kině. Co se soundtracku týče, ocení ho zejména starší ročníky. I on je až na pár výjimek plný nostalgie.
Plusy
Minusy
Songem, který ve filmu uslyšíte hned několikrát a zpívají ho i Ken a Ryu, je poprocková balada 4 Non Blondes – What’s Up. To je trošku zvláštní, protože stejný song zaznívá i v dalším snímku natočeném podle jiné videohry od Capcomu – Resident Evil: Raccoon City. Uslyšíte však i další dobové songy, jako grunge klasiku Black Hole Sun od Soundgarden nebo Be My Lover od La Bouche. Připočtěte si k tomu několik videoherních melodií a vyjde vám biják, u kterého si budete pobrukovat.
Pobavili jsme se, to je hlavní
Celkově nelze popřít, že je Street Fighter přiblblou taškařicí a zábavnou ptákovinou. Nejde o vyloženou hitovku, ale pobavili jsme se u ní stejně jako u letošního filmového Mortal Kombatu II. Obáváme se však po návštěvě prázdného IMAXu, že se stejně jako u konkurence jeho náklady na výrobu nezaplatí.
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