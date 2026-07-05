Harvard? Ne, škola pro streamery je užitečnější, tvrdí internetová celebrita

Musíš se dobře učit, aby sis pak mohl najít dobrou práci, vysvětlují rodiče svým potomkům již po spoustu generací. Nejrůznější internetové celebrity jim ovšem do této teorie házejí vidle, protože se navzdory dobře známému přísloví ke kýženým koláčům dostaly prakticky bez práce. A ještě se cítí dostatečně v kramflecích na to, aby mohly své diváky poučovat.
Co si asi tak za moudra můžou vzít třeba fanoušci Lacyho, který si stěžuje, že se musí socializovat s lidmi, a i když na „sockách“ flexí drahými sporťáky, žebrá od nich o příspěvek na nájem. Nebo Jack Doherty, který se nechá natáčet u páchání dopravních přestupků a po havárii ani nepomůže svému zraněnému kameramanovi.
Další takovou, která nebude mezi rodiči populární, se stala streamerka říkající si Snowwcone. Ta na sebe upozornila loni, když si postěžovala, že čtvrt milionu měsíčně je jí málo. Teď jistě mnohým pozvedla obočí, když sledujícím zcela vážně vysvětlovala, že několikadenní workshop, který pod názvem „streamerská univerzita“ pořádá slavný Kai Cenat, je pro mladé lidi daleko přínosnější než titul z Harvardu.
„Streamerská univerzita vám nabízí větší příležitost než dostat se na Harvard. Myslím to smrtelně vážně,“ přesvědčovala Snowwcone své diváky. Argumentuje tím, že pořadatelé vzácně vypisovaného kurzu odmítají větší procento žádostí než Harvard, který navíc pro studenty představuje obrovskou finanční zátěž.
Streamer 'Snowcone' claims attending Streamer University will do more for your life than attending Harvard as a student 😳— yoxic (@yoxics) June 24, 2026
Streamer University acceptance rate: 0.01%
Harvard acceptance rate: 4.2% pic.twitter.com/6knW5jJLjW
Samozřejmě dlouhé roky těžkého studia versus improvizování před kamerou za násobek peněz vypadá jako neracionální volba, opak je samozřejmě pravdou. Ve světě streamingu panuje ostrá konkurence, skutečně se prosadí jen zlomek vysílajících a nálady publika podléhají prudkým změnám. Těžko odhadnout, čím se budou lidé bavit za pár let.
Vysokoškolské vzdělání naopak představuje trvalou základnu znalostí, která navíc umožní různé pozdější specializace. Pointa Snowwconina příspěvku je ovšem podle mého v tom, že upozorňuje na to, že naše společnost nedostatečně oceňuje ty, kteří se starají o její fungování a vývoj, místo toho upřednostňuje „celebrity“, co přinášejí „jen“ zábavu. Ale to už je vážnější téma, které přesahuje magazín o počítačových hrách.