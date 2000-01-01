Z herních streamerů jsou dnes regulérní celebrity s desítkami milionů sledujících. Na rozdíl třeba od těch televizních ovšem jejich performance neprochází žádnou formou schvalovacího procesu, a tak mohou se svým publikem komunikovat napřímo. I v neregulovaných divočinách sociálních sítí však panují nějaká pravidla, a tak i oni jsou občas nuceni čelit následkům svých rozhodnutí. Pojďte se s námi podívat na některé výstřelky, které jim přinesly zákazy a omezení.
Autor: Sociální sítě streamerky Amouranth
Herschel „Guy“ Beahm IV, kterého příznivci počítačových her znají pod přezdívkou Dr Disrespect, se od roku 2013 vypracoval na jednoho z nejvlivnějších streamerů videoherního světa. Kromě svého výrazného image se proslavil především osobitým smyslem pro humor. Jenže od roku 2020 má na Twitchi doživotní „banán“ za „sexuálně laděnou komunikaci s nezletilou osobou“.
Autor: Oficiální profily na sociálních sítích
Označení pedofil, kterým ho od té doby jeho odpůrci s chutí častují, je poněkud přehnané, protože oběti bylo v době činu sedmnáct let, ale pravdou je, že na takto mediálně exponovanou osobnost jsou jednoduše kladeny vyšší nároky. Obzvláště když je ženatý a má malé dítě. Na druhou stranu na provokacích byla Herschelova kariéra postavená od samotných počátků. Jeho nejslavnější ban pochází z roku 2019, kdy během výstavy E3 streamoval přímo z pánských záchodků. Několik návštěvníků, kteří v tu dobu vykonávali potřebu u pisoáru, se tak proti své vůli stalo účinkujícími v reality show pro tisíce diváků. Disrespect za to dostal 14denní ban, byl ochrankou vyveden z areálu a jeho novinářská akreditace okamžitě zrušena.
Autor: Oficiální profily na sociálních sítích
Youtuber Paul Denino známý pod přezdívkou Ice Poseidon obral podvodem s kryptoměnami své fanoušky v přepočtu o bezmála 10 milionů korun. Na svém konání ovšem neviděl nic špatného a se slovy, že se každý musí starat sám o sebe, si koupil nový automobil značky Tesla. Kvůli svým výstřelkům byl zatčen v Austrálii, Thajsku i Jižní Koreji, jeho doživotní zákaz na Twitchi však paradoxně přišel z jiného důvodu.
Autor: Oficiální profily na sociálních sítích
V roce 2017 během živě streamované cesty z Los Angeles do Phoenixu zalarmoval jeden z jeho fanoušků policii s tím, že je na palubě letadla bomba. Byť tedy zrovna v tomto případě byl Denino nevinný, Twitch usoudil, že si svým provokativním chováním o podobný incident dlouhodobě koledoval a že platformě dělá špatnou reklamu. Ice Poseidon nicméně přesunul své aktivity na konkurenční YouTube a Kick a skandály jeho „fialové armády“ (jak si jeho fanoušci říkají) pokračují dál.
Autor: Oficiální profily na sociálních sítích
Amouranth sice není tou nejsledovanější ženou na streamovací platformě Twitch a zcela určitě ani tou nejoriginálnější, její jméno však zná každý, kdo tuto službu používá. Dlouhodobě se totiž pohybuje na samé hranici pravidel, kterými Twitch chrání své převážně nezletilé publikum před závadným obsahem. Nijak se nerozpakuje naplno využívat svých ženských předností k vlastnímu obohacení, což jí přineslo nejen miliony sledujících (a platících) diváků, ale minimálně stejný počet odpůrců. Amouranth prostě nelze přehlédnout.
Autor: Oficiální profily na sociálních sítích
Do povědomí milionů diváků se poprvé dostala v roce 2019, kdy během streamu s jejím psem Noxem „nedopatřením“ ukázala celému světu, že nenosí kalhotky. I kdyby snad opravdu šlo o omyl, a ne o předem naplánovanou akci, příliš ji to mrzet nemuselo. Tento drobný přešlap jí kromě třídenního banu vysloužil i 400 tisíc nových sledujících během jediného týdne, což byl ve své době světový rekord.
Autor: Oficiální profily na sociálních sítích
Kai Cenat je aktuálně jeden z nepopulárnějších streamerů vůbec. Černošský excentrik si do svých vysílání zve i mainstreamové celebrity, jako třeba Snoop Dogga, Lizzo, Kevina Harta nebo Kyrieho Irvinga, provozuje i slavnou „streamerskou univerzitu“. Ani on se však během své kariéry nevyhnul přešlapům.
Autor: Oficiální profily na sociálních sítích
Tím největším bylo bez debaty svolání fanouškovského srazu na newyorském náměstí Union Square, během nějž slíbil rozdávat hodnotné ceny. „V jednu chvíli bylo v parku tak plno, že jsem se bál, že nebudu moci dýchat, a tak jsem se raději přesunul dál,“ citovali tehdejší tisk jednoho z účastníků, přičemž samotného streamera musela před poblázněným davem eskortovat policie. Kai Cenat se poté na nějakou dobu stáhl ze sociálních sítí a své jednání musel vysvětlovat na policii, nakonec ovšem nebyl z ničeho obviněn.
Autor: Oficiální profily na sociálních sítích
Jak snadno si lze během pár okamžiků pokazit solidně naběhnutou kariéru, ukázal v roce 2020 e-sportovec Carl Riemer. Během streamování se totiž před počítačovou kamerou holedbal pistolí, a přestože už ji prý měl v držení dva roky, udělal elementární chybu a proti všem bezpečnostním pravidlům ji nechal nabitou.
Autor: Oficiální profily na sociálních sítích
Aby toho nebylo málo, tak u toho ještě popíjel alkohol, a tak se stalo to, co se stát muselo – při jednom neopatrném pohybu ze zbraně vyšel výstřel. Díkybohu se nikomu nic nestalo, důsledek jeho hlouposti odnesl jen plechový hrnek na kafe a monitor. Svoji nově nabytou slávu ovšem nedostal šanci zpeněžit, trest za nebezpečné počínání přišel rychle. Twitch mu okamžitě pozastavil kanál, obdobně zareagovala i jeho e-sportová organizace SoaR Gaming a rozvázala s ním spolupráci. Mladý muž tak ve dvou sekundách přišel o pohodlné živobytí, nikdo za něj ovšem nejspíše slzu neuronil.
Autor: Carl Riemer
Umělecké jméno Bad Bunny (zlý králíček) letos udělalo v mediálním prostoru spoustu vln, říká si tak totiž portorický raper, který mimo jiné vystoupil v nejprestižnějším mediálním čase během přestávky Superbowlu a svým španělským přednesem naštval i amerického prezidenta Trumpa. Pod podobným (nepoužívá mezeru mezi slovy) jménem ovšem už dlouhodobě vystupuje i streamerka Nicole, která se nechvalně proslavila tím, že urážela své diváky.
Autor: Oficiální profily na sociálních sítích
Všechny své fanoušky, kteří nijak finančně nepřispívají a koukají „jen“ zadarmo totiž označila jako pijavice. Nejenže tím prokázala absolutní nepochopení platformy, která jí díky reklamám dává vydělat za každého sledujícího, ještě ukázala, že ani pořádně nečetla pravidla používání. Twitch celou situaci vyhodnotil jakožto „agresivní vystupování“ a dal jí dočasný ban.
Autor: Oficiální profily na sociálních sítích
Švéd Hans Eli Sebastian Fors byl původně e-sportovcem ve hrách Starcraft 2 a Hearthstone, časem se ovšem přeorientoval na streaming, kde byl daleko úspěšnější. Wikipedie ho uvádí jako jednoho z hlavních propagátorů internetové „meme“ kultury, což mu kromě více než milionu sledujících přineslo i problémy.
Autor: Oficiální profily na sociálních sítích
Běžně totiž „klikal“ na odkazy, co mu přímo během vysílání zasílali jeho fanoušci. Jednoho dne mu ovšem tímto kanálem přišel i „gif“ zobrazující sexuální interakci mezi dívkou a koněm. I když trvalo maximálně pár sekund, než si chybu uvědomil a problematické video zavřel, na ban to stačilo. Nedobrovolně se tak stal odstrašujícím případem toho, že na odkazy z neznámého zdroje se jednoduše nekliká.
Autor: Oficiální profily na sociálních sítích
Jednadvacetiletý Chung Ng Wai alias „Blitzchung“ se v roce 2019 stal nečekanou celebritou, o které mluvil celý herní svět. Jeho vítězství v lokálním turnaji Grandmasters v karetní hře Hearthstone, za které měl obdržet deset tisíc dolarů (tedy asi 235 tisíc korun) bylo prohlášeno jako neplatné a navíc se nesměl rok účastnit žádného turnaje. Proč?
Autor: Oficiální profily na sociálních sítích
Během živého rozhovoru na závěr turnaje si totiž v souvislosti s tehdejšími protesty proti čínské nadvládě nasadil lyžařské brýle, plynovou masku a prohlásil: Osvoboďte Hongkong, revolucí naší doby. Wai tak porušil pravidla soutěže, když „vědomě konal něco, co způsobilo špatnou pověst soutěže, uráželo část publika a poškozovalo jméno společnosti Blizzard“. Jenže paragrafy jsou jedna věc, vnímání veřejnosti druhá a z Blitzchunga se stal na pár dnů „mučedník“.
Autor: Blizzard, livestream
Streamerka Morgpie je vedle Twitche zároveň i hvězdou nejznámějšího serveru pro dospělé Pornhub a na sociálních sítích vystupuje pod všeříkající přezdívkou Velká děloha (Big Womb). Kromě svého obličeje často živě vysílá i třeba záběry svého pozadí, na které si nechávala promítat své hraní.
Autor: Morgpie
Naposledy se dočkala dočasného banu za to, že stream hry Dark Souls 3 pouštěla na svoje chodidla. Ani k tomu nepoužila projektor, ale jen pomocí speciálního softwaru „naklíčovala“ původní video na místo svých nohou . Morgpie na síti X reagovala na ban otázkou „Proč?“ a další den dodala, že ve streamování, které sama označila jako „Dark Soles“ (jazyková hříčka – sole, tedy chodidlo, zní stejně), hodlá po vypršení banu pokračovat dál.
Autor: Morgpie
A na závěr i české okénko. Pavel Mikeš, bývalý profesionální hráč League of Legends, později komentátor a herní streamer, kterého fandové znají pod přezdívkou Herdyn, se svými bany na Twitchi vyloženě chlubil. V březnu roku 2018 si vykoledoval týdenní zákaz za použití slova negr, jen o pár měsíců později pak dostal další za zvracení v přímém přenosu.
Autor: https://www.facebook.com/eSubaHerdyn
Nezvládl totiž tehdy populární „gallon of milk challenge.“ To byla sociálními sítěmi šířená výzva, během níž se aktér snaží vypít galon mléka (3,78 litru). Mikeš zvládl vypít asi tři litry, pak se mu udělalo nevolno a strčil si prsty do krku, aby vše vyzvracel. Samotné zvracení se sice odehrálo mimo záznam, Mikeš se však domníval, že Twitchi vadilo právě strkání prstů do krku.
Autor: Oficiální profily na sociálních sítích