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I nevkus má své hranice. Vybíráme nejdivnější bany herních streamerů

Honza Srp
Streamerka Amouranth Slavní streameři, kteří dostali ban Slavní streameři, kteří dostali ban Slavní streameři, kteří dostali ban Slavní streameři, kteří dostali ban Slavní streameři, kteří dostali ban Slavní streameři, kteří dostali ban Slavní streameři, kteří dostali ban Slavní streameři, kteří dostali ban Slavní streameři, kteří dostali ban Streamer Carl Riemer Slavní streameři, kteří dostali ban
Z herních streamerů jsou dnes regulérní celebrity s desítkami milionů sledujících. Na rozdíl třeba od těch televizních ovšem jejich performance neprochází žádnou formou schvalovacího procesu, a tak mohou se svým publikem komunikovat napřímo. I v neregulovaných divočinách sociálních sítí však panují nějaká pravidla, a tak i oni jsou občas nuceni čelit následkům svých rozhodnutí. Pojďte se s námi podívat na některé výstřelky, které jim přinesly zákazy a omezení.

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