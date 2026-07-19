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Sexy robotku cosplayerky zbožňují. Pokochejte se jejich kostýmy
Nier: Automata se odehrává v daleké budoucnosti. Následkem mimozemské invaze bylo lidstvo nuceno přesunout se na Měsíc. Planetu nyní obývají roboti, pomocí kterých se mimozemšťanům podařilo lidskou...
KVÍZ: Zavzpomínejte si na magická devadesátá léta ve hrách
Devadesátá léta patří v oblasti počítačových her mezi zlatou éru. V době rychlého rozmachu technologií vznikla řada nezapomenutelných kousků. Pojďte si některé z nich připomenout.
Měly vydělávat pohádkové peníze, ale dnes už si na tyto hry nikdo nevzpomene
Hry jako Minecraft či Fortnite se staly symbolem úspěchu. Pojďme se ovšem vypravit na herní hřbitov a připomenout kousky, jejichž tvůrci měli vysoké ambice, nakonec však propadly. Schválně, jestli...
Legendární břídil Uwe Boll je zpět. Většina jeho filmů je naprostý odpad
Je tomu přibližně deset let, co ze všech stran vysmívaný režisér Uwe Boll nevybíravě poslal celý filmový svět do háje, pověsil kulturní snažení na hřebík a plně se realizoval ve světě špičkové...
Chcete Laru Croft v životní velikosti? Tyto herní rarity jsou na prodej
Herními raritami se to na online tržišti eBay jen hemží. Najdete zde vzácné hry a herní konzole, ale také řadu poněkud neobvyklých předmětů, kterých si však majitelé cení na desítky, někdy i stovky...
Hráči ignorovali předražená DLC pro nový Assassin’s Creed. Kromě jediného
Pirátský Assassin’s Creed Black Flag Resynced je hit, v který Ubisoft doufal. Ukazuje se ovšem, že předražený soubor placených rozšiřujících balíčků hráči převážně ignorovali. Až na jednu výjimku.
I nevkus má své hranice. Vybíráme nejdivnější bany herních streamerů
Z herních streamerů jsou dnes regulérní celebrity s desítkami milionů sledujících. Na rozdíl třeba od těch televizních ovšem jejich performance neprochází žádnou formou schvalovacího procesu, a tak...
KVÍZ: Zavzpomínejte si na magická devadesátá léta ve hrách
Devadesátá léta patří v oblasti počítačových her mezi zlatou éru. V době rychlého rozmachu technologií vznikla řada nezapomenutelných kousků. Pojďte si některé z nich připomenout.
Konec disků berou hráči jako zradu, Sony tepou pod každým příspěvkem
Více než dva týdny uběhly od oznámení, že Sony v lednu 2028 končí s vydáváním her na fyzických nosičích. Přesto jsou prakticky všechny příspěvky PlayStationu na vlastním blogu i sociálních sítích...
Aston Martin vytvořil extrémní taktické SUV Dreadnought pro Call of Duty
Vojenské SUV Dreadnought je výsledkem protnutí světa luxusních aut značky Aston Martin s videohrami. Je to vůz exkluzivně navržený pro připravovanou válečnou střílečku Call of Duty: Modern Warfare...
Stahujte zdarma vynikající horor, příběh z devadesátek a českou hru o Praze
Za příjemných nula korun můžete tento týden mít dobře hodnocený psychologický horor Luto a neméně povedenou mysteriózní dobrodružnou hru Echo Generation zasazenou do devadesátých let. Přidáváme také...
Vynikající českou hru Phonopolis rozšířil český dabing
Vynikající hra Phonopolis od Amanita Design přináší dlouho očekávaný český dabing.
Sony vytahuje těžká esa. Do PS Plus míří Avatar a opomíjená samurajská akce
PS Plus zajistí v rámci předplatných Extra a Premium přístup k pravidelně rozšiřovanému katalogu her na PlayStation 4 a 5. Aktuálně do něj míří herní Avatar, samurajská akce Rise of the Ronin či...
Je z toho videoherní kult. Vzpomínáte na slavná „GTAčka“?
Příchod šestého dílu se nezadržitelně blíží. Série Grand Theft Auto přitom už příští rok oslaví 30. výročí a i když jsou prodlevy mezi uplynulými díly čím dál delší, pořád je historie této kultovní...
Projedete křižovatku lépe než Filip Turek? Zkuste si to přímo v prohlížeči
Pondělní dopravní nehoda poslance Filipa Turka se okamžitě stala terčem lidové tvořivosti. V jednoduché hříčce, kterou si můžete zahrát přímo v prohlížeči, je cílem projet bez úhony křižovatku.
VIDEO: Rozbalujeme Pokémon TCG: Mega Evolution – Pitch Black
V pátek 17. července oficiálně vychází nový set Pokémon TCG nazvaný Pitch Black. Tematicky čerpá ze hry Pokémon Legends: Z-A, respektive DLC Mega Dimension. Motivem jsou tedy mega evoluce a noční...