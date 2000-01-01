To, že strategické hry už mají dobu největší slávy za sebou, ještě neznamená, že v nadcházejícím roce nebude co hrát. Právě naopak, vrací se některá slavná jména a výběr je pořád hodně rozmanitý. Přinášíme několik tipů, na jaké strategické hry se v letošním roce těšit.
Autor: Ubisoft
Heroes of Might & Magic: Olden Era je nový díl slavné série, který slibuje návrat ke kořenům. Přístupná byla už i demoverze, která nám ukázala, že nová hra se hojně inspiruje slavnou trojkou, přičemž příběhově půjde o prequel.
Autor: Ubisoft
Hru jsme také mohli loni vyzkoušet v rámci veletrhu Gamescom a odnesli si prakticky samé dobré dojmy, půjde o obsahově hutnou hru, u které půjde strávit ohromná spousta času. Hra má vyjít někdy během letoška na PC.
Autor: Ubisoft
Star Wars Zero Company nemá být klasická hra ze světa Hvězdných válek. Půjde o tahovou strategii, která spojí nepravděpodobné postavy. Tým totiž zahrne všechny možné archetypy ze světa Hvězdných válek, od astromechů po Jedie.
Autor: EA
Ve hře budete využívat schopnosti, které se vyskytují pouze ve Hvězdných válkách, jako například použití Síly k přemístění nepřítele z krytu do dosahu člena týmu, aby byl zranitelný vůči útoku. A nebude chybět ani základna, ve které budou spolu přebývat vaše herní postavy. Star Wars: Zero Company dorazí někdy během roku na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: EA
Důstojné adaptace se snad konečně dočká i kultovní franšíza Hra o trůny. Game of Thrones: War For Westeros je real-timová strategie, ve které máte jediný cíl: podmanit si celý fantasy kontinent.
Autor: PlaySide
Hru můžete hrát sólo i v multiplayeru, nebudou chybět ani ikonické postavy známých rodů tohoto fantasy eposu. Hra zatím nemá přesné datum vydání, plánovaná je zatím pouze na PC.
Autor: PlaySide
Žánr, který už prakticky vymizel z herní scény, jsou „božské simulace“, které byly dříve poměrně populární. Veterán herního průmyslu Peter Molyneaux však chce žánr oživit svým dlouho chystaným titulem Masters of Albion.
Autor: 22cans
Masters of Albion bude přesně ta hra, ve které si v roli boha můžete dělat co chcete a ovlivňovat osud obyvatel virtuálního světa. Hra vychází 22. dubna na PC a Mac.
Autor: 22cans
Fanoušci Warhammeru 40 000 budou mít příští rok žně. V první řadě je čeká nový díl série Total War zasazeného do tohoto známého „grimdark“ světa.
Autor: Creative Assembly
V Total War: Warhammer 40 000 budete velet ikonickým frakcím, a to jak v pozemních bojích, tak i ve střetech ve vesmíru. Válku budete vést napříč celým vesmírem. Ačkoliv to není oficiálně potvrzeno, hra se očekává koncem letošního roku na PC.
Autor: Creative Assembly
A ještě jedna novinka pro fanoušky Warhammeru 40 000, tentokrát v rámci již zavedené série Dawn of War. Chystá se totiž už čtvrtý díl této strategické řežby, ve které budete ovládat armády čtyřech frakcí: Space Marines, Orků, Necronů a Adeptus Mechanicus.
Autor: Deep Silver
Čeká na vás i originální příběh a kampaň, která čítá přes 70 jednotlivých misí. Autoři zároveň slibují autentickou hratelnost, kterou mají fanoušci série Dawn of War rádi. Warhammer 40 000: Dawn of War IV vyjde letos na PC.
Autor: Deep Silver
Vzpomínky na známou strategii Empire Earth vám možná vyvolá chystaná novinka s názvem Empire Eternal. Jde o duchovního nástupce, který nás rovněž provede různými epochami historie lidstva.
Autor: EPO Games
Autoři slibují hratelnou simulaci od doby bronzové až po vzdálenou budoucnost. Vždy bude třeba přechytračit vaše nepřátele v boje o suroviny a vyvíjet své technologie a možnosti rychleji, než oni. Hra by měla vyjít během letoška na PC.
Autor: EPO Games
Titul Nova Roma se objevuje vysoko na žebříčku přání v rámci obchodu Steam, což je celkem pochopitelné, jelikož jde o poměrně sympaticky působící titul, ve kterém se staráte o svou vlastní verzi antického Říma.
Autor: Lion Shield
Ve hře budete vedle samotného budování infrastruktury také vynucovat dodržování zákonů, usmiřovat si bohy a uspokojovat potřeby obyvatel města. Hra vychází na Steamu 26. března.
Autor: Lion Shield
Abychom nezapomněli ani na příznivce klasických „tycoonů“, blíží se jeden opravdu klíčový, konkrétně třetí díl série Transport Fever. V něm se budete starat o budování přepravních tras po souši, moři i vzduchu.
Autor: Urban Games
Dojde na budování vlastního přepravního impéria, do kterého zahrnete nákladní vozy, vlaky, lodě i letadla. To vše v živoucím světě, který je plný nečekaných výzev. Hra vyjde letos na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Urban Games
Zmíníme také titul Disciples: Domination, což je mix RPG a tahové strategie. A to jednak proto, že jde o nový díl kultovní série, ale také z důvodu, že na hru už není třeba dlouho čekat, vychází totiž už 12. února.
Autor: Artefacts Studio
Ani tentokrát nebudou chybět tahové souboje, průzkum fantasy světa a správa vašeho království, včetně posílání armád do boje proti znepřáteleným klanům. Hra bude dostupná na PC a Macu.
Autor: Artefacts Studio
