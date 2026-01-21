|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Nové „Heroesy“ klepou na dveře. Vybíráme očekávané strategie roku 2026
Toto je nová Lara Croft v podání hvězdy Hry o trůny. Jak se vám líbí?
Slavnou herní archeoložku Laru Croft ztvární v připravovaném seriálu od Amazonu herečka Sophie Turnerová, která proslula rolí Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny. Nyní se můžete podívat na její...
Upíři, samurajové i draci. Vybíráme nejočekávanější RPG roku 2026
Fanoušci her na hrdiny se v roce 2026 mají na co těšit. Dorazí nejenom zajímavé novinky, ale i několik důležitých remaků či restartů známých sérií a možná i jeden opravdu nečekaný datadisk. Vybíráme...
Nové „Heroesy“ klepou na dveře. Vybíráme očekávané strategie roku 2026
To, že strategické hry už mají dobu největší slávy za sebou, ještě neznamená, že v nadcházejícím roce nebude co hrát. Právě naopak, vrací se některá slavná jména a výběr je pořád hodně rozmanitý....
Všechny genitálie vytvoříme bez použití AI, slibují autoři očekávaného hitu
Přestože se umělá inteligence rychle stala esenciálním nástrojem při vývoji počítačových her, jsou oblasti, kam ji tvůrci nepustí. Autoři generačního hitu Baldur’s Gate 3 z belgického studia Larian...
Sesadí Minecraft z trůnu? Novinku už údajně vyzkoušely miliony hráčů
Po strastiplném a dlouholetém vývoji, kdy byl celý projekt dokonce na nějakou dobu zrušený, se vrací hlavní konkurent Minecraftu, a to rovnou ve formě předběžného přístupu. Hytale vyhlíželo zřejmě...
Ve Fortnite lze nyní zažít svět Dungeons & Dragons
Pokud něco Fortnite umí na jedničku s hvězdičkou, je to, kromě vydělávání pohádkového jmění, také schopnost navazovat spolupráce s výraznými značkami populární kultury. Aktuálně lze ve hře zažít svět...
Nové „Heroesy“ klepou na dveře. Vybíráme očekávané strategie roku 2026
To, že strategické hry už mají dobu největší slávy za sebou, ještě neznamená, že v nadcházejícím roce nebude co hrát. Právě naopak, vrací se některá slavná jména a výběr je pořád hodně rozmanitý....
Buď zdarma, nebo nic. Oblíbený mod pro Cyberpunk 2077 musel zmizet
Autor oblíbené modifikace pro Cyberpunk 2077 dostal na vybranou. Buď ji uvolní zdarma, nebo ji nesmí nabízet.
Marathon
Mio: Memories in Orbit
PS5vydáno 19. ledna 2026 11:02, aktualizováno 16:19
Česká hra pro děti s ADHD má pomoci propojit zábavu s terapií
Nezávislé české studio Bell Hat Games se chystá na vydání své prvotiny, která vzniká ve spolupráci s terapeuty a klade si za cíl pomoci dětem s ADHD.
Všechny genitálie vytvoříme bez použití AI, slibují autoři očekávaného hitu
Přestože se umělá inteligence rychle stala esenciálním nástrojem při vývoji počítačových her, jsou oblasti, kam ji tvůrci nepustí. Autoři generačního hitu Baldur’s Gate 3 z belgického studia Larian...
Komiks Kingdom Come: Deliverance - Ztracené příběhy