Vážně použili skutečnou mrtvolu? Čí je ta noha? Vyprávíme děsivé historky

První díl:

Hej, Gabe, proč nepoužít skutečnou mrtvolu?

Myslíte, že fotky skutečných mrtvol jsou výsadou jen obskurních indie titulů? Co takový Half-Life 2? Ten celých 18 let ukrýval texturu ohořelé mrtvoly Corpse01.mdl. Foto pocházelo z lékařského magazínu. Tajemství měla i beta Half-Lifu 2. Pokud se hráč vydal v tréninkovém centru špatnou cestou, ozvala se kakofonie agonických skřeků Trans6.waw.

Zobrazení ohořelé mrtvoly ve hře Half-Life 2

Legenda praví, že šlo o nahrávku sovětské astronautky umírající v agónii při průletu atmosférou. Nahrávka má pocházet z května 1963, kdy ji zachytili spolu s dalšími nesčetnými sovětskými kiksy dva italští radioamatéři. Pokud je to pravda, tak vystřelit lidi do vesmíru pro Sověty nebyl problém, ale dostat je zpět na zem živé, to byl pro tamní myslitele skoro neřešitelný hlavolam.

Skutečné mrtvoly ve hrách jsou častým tématem legend. Tvrdí se, že jsou ve hrách Haunting 2 – Utahonotatari, The Museum of Anything Goes a skutečná mrtvola je v game over obrazovce šílenosti Hong-Kong 97. V jiné hře – Law & Order: Double or Nothing – byla omylem použita fotografie z kamerového záznamu únosu končícího vraždou.

Existuje ale ještě jeden doložený případ – The Hospital. Říkejme tomu past na youtubery. Youtuber dostane tip na hru, či rovnou odkaz, a začne v dobré vůli hrát. To se stalo Markiplierovi v roce 2017. Tehdy byl ještě plný elánu a já byl pravidelný divák jeho indie hororových streamů. Sledoval jsem ho i toho dne, kdy vysílal The Hospital.

Šlo o zabugovanou hororovku s debilním příběhem. Co ale každého upoutalo, byly ještě pitomější lekačky, nečekané záblesky děsivých obrázků. Markiplier komentoval obrázky slovy „ueeh“ a stěžoval si na trapnost laciných lekaček. Hru ani kvůli bugu nešlo dohrát. Na konci streamu pochválil zajímavý koncept, doporučil autorovi, aby se zbavil přežitých lekaček a rozloučil se. Netušící, co právě odvysílal do celého světa. Teprve před pár dny jsem se dočetl, že obrázky ve hře byly fotky rozřezaných těl a obličejů stažených z kůže. Šlo o fotografii z pitvy a z videa mafiánské popravy.