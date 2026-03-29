Natalie a Stephen se seznámili v srpnu roku 2022 přes online seznamku Bumble. Už v listopadu se pak pohledná dvaatřicetiletá blondýna pochlubila rodičům, že se z nich za pár měsíců stanou dědeček a babička. Na to bohužel nedošlo, protože pět dnů před Vánoci byla brutálně zavražděna ve svém domově.
Jak to tak u podobných případů bývá, vyšetřovatelé se nejprve zaměřili na jejího přítele, Stephen však měl na osudný večer neprůstřelné alibi. Na svém youtubovém kanálu totiž živě streamoval, jak hraje populární videohru Grand Theft Auto: Vice City. Votesaxon07, jak si v online světě přezdíval, sice nepatří mezi úplnou streamerskou elitu, která si hraním vydělává miliony, 37 tisíc odběratelů ovšem také není úplně zanedbatelné číslo. Záznam z hraní šlo snadno dohledat na internetu, ve výsledku ovšem vzbudil víc otázek než odpovědí. Stephen se totiž hned v úvodu omluvil všem sledujícím, že kvůli technické chybě nemůže živě reagovat na požadavky „chatu“, a tak bude tentokrát komunikace jenom jednostranná.
Bodejť by také nebyla, když celá více než šestihodinová „pařba“ byla předtočena dopředu. Zatímco si tedy diváci užívali jeho průchod kultovní videohrou, Stephen se zamaskoval, autobusem dojel do vedlejšího města a svoji přítelkyni mimořádně brutálně zavraždil. Pitva prokázala několik fraktur obličejových kostí, příčinou smrti bylo několik bodných ran do oblasti krku.
Když se detektivové zaměřili na analýzu herního videa, pečlivě a chladnokrevně připravené alibi se rozpadlo jako domeček z karet. Indicie prokazující, že bylo video předtočené, byly nezpochybnitelné a Stephen se k tomu pod tíhou důkazů přiznal. Nikoliv však k samotné vraždě, jen se snažil policii přesvědčit, že se místo hraní ten den jen opil Guinnessem a likérem Baileys a šel spát. Tomu však porota složená ze šesti mužů a šesti žen samozřejmě neuvěřila. Ostatně už jen ta myšlenka, že by se někdo chtěl dobrovolně zřídit takovým tlamolepem, že? McCullagh si za svůj hrůzný čin vysloužil doživotní trest, nyní už se bude řešit jen to, jestli si v budoucnosti bude moci požádat o jeho snížení.
Ať už řízení dopadne jakkoliv, Natalii už život nic nevrátí a její rodiče si budou do konce života vyčítat, že chladnokrevného vraha neprohlédli dříve. Ve dnech po vraždě s ním totiž naplno sdíleli svůj žal a snažili se mu pomáhat.
Nutno ovšem říct, že cynismus pachatele byl v tomto případě opravdu extrémní a pro normálně uvažujícího člověka nepochopitelný. Nejenže během plánování vraždy své těhotné přítelkyně hrál videohry šest hodin vkuse, krátce po návratu z místa činu pak na svůj youtubový kanál umístil videorecenzi nové repliky světelného meče z univerza Star Wars.