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Je krásná a hráči si ji mohou obléct do mnoha více či méně svůdných oblečků. Androidka Eve ovšem byla vytvořena pro jiný účel. Aby na zničené Zemi bojovala proti mimozemským monstrům. Jejímu vzhledu však věnovalo korejské studio Shift Up velkou péči, těší se tak přízni u mužů i u cosplayerek. Podívejte se. Vlevo herní postava Eve, vpravo cosplay jihokorejské modelky Shin Jae-eun, podle níž postava vznikla.
Autor: Shin Jae-eun
Jihokorejská modelka Shin Jae-eun propůjčila herní postavě Eve své tělo a pohyby v rámci motion capture, tvář však studio vyrobilo samo.
Autor: Shin Jae-eun
Shin Jae-eun po uvedení hry Stellar Blade v roce 2024 výrazně vzrostla popularita.
Autor: Shin Jae-eun
Není proto divu, že se na svých sociálních sítích tu a tam stylizuje do scén ze hry.
Autor: Shin Jae-eun
Ačkoli připravované pokračování Stellar Blade: Blood Rain představí novou hrdinku, spekuluje se, že Shin Jae-eun coby Eve bude mít ve dvojce cameo. Nahrává tomu její nedávná návštěva studia.
Autor: Shin Jae-eun
Možná se to nezdá, ale Shin Jae-eun letos oslavila 35. narozeniny a loni se jí narodil syn.
Autor: Shin Jae-eun
I toto je odkaz na Stellar Blade.
Autor: Shin Jae-eun
Shin Jae-eun ve studiu Shift Up vedle sochy Eve ve svém standardním kostýmu.
Autor: Shin Jae-eun
Vývojáři přesně vědí, na jakou cílovou skupinu míří, Eve tak může likvidovat mimozemské nepřátele v řadě sexy oblečků.
Autor: Bonusweb.cz
Třeba v tomto.
Autor: Shift Up
Nebo v tomto.
Autor: Shift Up
A tady už se můžete podívat na cosplay, který vznikl v rámci oficiální spolupráce se Sony v podání HARA_Cosplay.
Autor: HARA_Cosplay
Naproti tomu cosplay od Samichuuu je čistě fanouškovský. Její odvážnější verze kostýmů se fanouškům líbí.
Autor: samichuuu
Charess (na Instagramujako @Charechii) je filipínská cosplayerka a streamerka, která Eve ztvárnila ve spolupráci se Sony.
Autor: charechii
Také singapurská cosplayerka a influencerka Rurusama byla oslovena Sony, aby zpracovala Eve. Výsledek ukážou následující fotky.
Autor: rurusama
Jihokorejská roztleskávačka a influencerka Lee Dahye byla taktéž oslovena Sony. Výsledek můžete posoudit na dalších stránkách.
Autor: Lee Dahye
Také cosplay indonéské cosplayerky a modelky Larissy Rochefort spadá mezi oficiální.
Autor: Larissa Rochefort
Hane Ame je úspěšná tchajwanská profesionální cosplayerka. Také tato Eve vznikla mimo oficiální spolupráci.
Autor: Hane Ame
Hane Ame jako Eve (Stellar Blade)
Autor: Hane Ame
Hane Ame jako Eve (Stellar Blade)
Autor: Hane Ame
Hane Ame jako Eve (Stellar Blade)
Autor: Hane Ame
Hane Ame jako Eve (Stellar Blade)
Autor: Hane Ame
Hane Ame jako Eve (Stellar Blade)
Autor: Hane Ame
Hane Ame jako Eve (Stellar Blade) na návštěvě ve studiu Shift Up.
Autor: Hane Ame
Hlavní hrdinka hry Stellar Blade, Eve, vznikla podle jihokorejské modelky Shin Jae-eun.
Autor: Shin Jae-eun
Shin Jae-eun při hraní Stellar Blade.
Autor: Shin Jae-eun
Hlavní hrdinka hry Stellar Blade, Eve, vznikla podle jihokorejské modelky Shin Jae-eun.
Autor: Shin Jae-eun
Hlavní hrdinka hry Stellar Blade, Eve, vznikla podle jihokorejské modelky Shin Jae-eun.
Autor: Shin Jae-eun
Stellar Blade – Vánoce
Autor: Shift Up
Stellar Blade
Autor: Shift Up
Stellar Blade s moodifikací Crimson Wings
Autor: Kaineriqa
Stellar Blade na PC
Autor: Sony
Stellar Blade na PC
Autor: Sony
Stellar Blade
Autor: SHIFT UP Corporation