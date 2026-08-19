Hra Stellar Blade v akci
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Hra Stellar Blade v akci
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Je krásná a hráči si ji mohou obléct do mnoha více či méně svůdných oblečků. Androidka Eve ovšem byla vytvořena pro jiný účel. Aby na zničené Zemi bojovala proti mimozemským monstrům. Jejímu vzhledu...
V žebříčku her, které si PC hráči přejí nejvíce, se neustále střídají pozice. Vydané hry mizejí, přibývají nové a dlouho očekávané a některé stálice zde potkáváme už roky. Jak vypadá aktuální seznam...
To, že někdo oznámí vývoj hry, ještě neznamená, že jej dokončí. U několika her takto nesplněný slib ovšem pořádně zabolel, jelikož se na ně těšila opravdu velká spousta lidí. V našem seznamu her...
Na covidová léta málokdo vzpomíná v dobrém, přesto se v roce 2021 urodila řada skvělých her, filmů a seriálů. Pojďme si některé z nich připomenout – u mnohých z nich vás možná napadne: „To už je...
V tomto kvízu se podíváme hluboko do herní minulosti. A nejspíše se budete divit, kolik skvělých studií, která v 90. letech patřila mezi naprostou špičku, už dnes neexistuje.
Reimaginace vůbec první hry Tomb Raider, která vyšla v roce 1996, se chce držet ikonických prvků, jakými jsou například dvě pistole, přesto se nebojí přidávat i nové věci. Například zpomalování času.
Je krásná a hráči si ji mohou obléct do mnoha více či méně svůdných oblečků. Androidka Eve ovšem byla vytvořena pro jiný účel. Aby na zničené Zemi bojovala proti mimozemským monstrům. Jejímu vzhledu...
Tvůrce fanouškovské stránky Jamesovy češtiny nás informoval, že dokončil ruční překlad Gothic 1 Remake. Zároveň si všiml velkého množství textů, které se v plné hře nikde neobjevují. Jeho poznatky se...
Muž cti je příběhové rozšíření loňské hry Mafia: Domovina. Nový obsah je včleněn zhruba do prostřední části hry a láká na mladého Ennioho Salieriho. Přinášíme vám ukázku z českého dabingu, který je...
To, že někdo oznámí vývoj hry, ještě neznamená, že jej dokončí. U několika her takto nesplněný slib ovšem pořádně zabolel, jelikož se na ně těšila opravdu velká spousta lidí. V našem seznamu her...
Jejich účelem není hráče zastavit, ale pouze zdržet. Slouží jako klasický „kannonenfutter“, délka jejich života se počítá maximálně na minuty a nad jejich smrtí nikdo slzu neuroní. Přesto si bez nich...
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
V tomto kvízu se podíváme hluboko do herní minulosti. A nejspíše se budete divit, kolik skvělých studií, která v 90. letech patřila mezi naprostou špičku, už dnes neexistuje.
Spekulace jsou u konce, společnost Warner Bros. oficiálně potvrdila, že je v přípravě druhý díl kouzelnické hry Hogwarts Legacy. Ačkoliv asi nikdo nepředpokládal, že by hra byla jednorázovou...