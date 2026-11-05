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Lara Croft i Zaklínač. Poznáte hry, na které se lidé nejvíce těší?

Ondřej Martinů
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Tides of Annihilation Tides of Anihilation Tomb Raider: Legacy of Atlantis The Expanse: Osiris Reborn Warhammer 40,000: Dawn of War IV Persona 4 Revival The Witcher 3 - Songs of the Past Unrecord Metro 2039 Soulframe The ARK 2 ILL
Steam dlouhodobě vede přehled her, které si PC hráči přejí nejvíce. Seznam se průběžně během roku mění s tím, jak hry vycházejí a objevují se nové. Přinášíme přehled, jak vypadá žebříček 20 nejžádanějších PC her v listopadu 2026.

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