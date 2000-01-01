náhledy
Žebříček uživatelských seznamů přání na Steamu se neustále mění, nové hry přichází, vydané jej opouštějí. Víte, které hry si v průběhu posledních měsíců hráči na Steamu přejí nejvíce? Vybíráme dvacet nejžádanějších her.
Seznam dvaceti nejvíce vysněných her na Steamu startuje na dvacáté příčce survival hra Rooted. Ta vás přenese do postapokalyptického světa, kde se budete snažit přežít ať už sami, či s partou přátel v co-op režimu. Hra má poměrně pěknou grafiku, bude fungovat na Unreal Enginu 5. Datum vydání stanoveno zatím nebylo.
Vindictus: Defying Fate na devatenáctém místě zaujal hráče především povedenou grafikou a obtížnými souboji s bossy. Hra má začít jako příběhové akční RPG, později by měly přijít také online prvky. Hra ještě nemá stanovené datum vydání.
Autoři série Little Nightmares se posunuli k novému projektu s názvem Reanimal, který z ní však v mnoha aspektech vychází. Opět půjde o horor s tíživou atmosférou, ve které budete v roli malého dítěte utíkat a schovávat se před děsivými monstry. Hra by měla vyjít příští rok.
Velkou výzvu má před sebou španělské studio Alkimia, které aktuálně vyvíjí remake slavného RPG Gothic. Hráči jsou na něj hodně zvědaví, na žebříčku nejžádanějších her na Steamu má sedmnácté místo. Hry se dočkáme snad už brzy, autoři slibují vydání v prvním kvartálu příštího roku.
Co kdyby se starý animák ve stylu typickým pro produkci z třicátých let vrátil jako akční střílečka? Přesně na této myšlence stojí titul Mouse: P.I. For Hire. Hra bude zřejmě opravdu originálním počinem, doufáme i v solidní hratelnost. Zahrát si ji budeme moci 19. března 2026.
Akční hra s realistickou grafikou, ve které budete bojovat proti různým monstrům a nástrahám, je na patnácté příčce. Jmenuje se ILL a zatím nemá stanovené datum vydání.
Chrono Odyssey patří do žánru MMORPG, sází na otevřený svět, propracované soubojové mechaniky a grafiku postavenou na Unreal Engine 5. Datum vydání je zatím neznámé.
Se hrou Quarantine Zone: The Last Check jste se už možná mohli setkat v různých klipech na sociálních sítích, jde o virální titul, ve kterém dostanete roli hlídače brány kempu přeživších v zombie apokalypse. Právě vy určujete, kdo z příchozích jeví známky infekce a musí do karantény, a kdo působí zdravě. Hra již byla k dispozici ve formě demoverze, ještě během listopadu pak bude k dispozici v plné podobě.
Jako Stardew Valley, do kterého se přestěhovaly čarodějnice, působí hra Witchbrook. Hra patří do žánru simulátorů života, dojde však i na kouzlení a lektvary. Původně měl Witchbrook vyjít v prosinci, autoři však odložili vydání až na příští rok.
Asi není třeba blíže představovat titul na jedenácté příčce, kde jsou nové „hýrousy“, tedy Heroes of Might & Magic: Olden Era. Nový díl slibuje návrat ke kořenům, zahrajeme si jej někdy během příštího roku.
Half Sword je simulátor středověkých rytířských soubojů s mimořádně realistickou fyzikální stránkou a brutálními výjevy. Hra by měla vyjít ještě letos, přesné datum ale autoři ještě neprozradili.
Devátá příčka patří titulu Unrecord, který zaujal herní svět svou fotorealistickou grafikou, která připomíná záběry z policejních kamer připnutých na tělo. Na tento titul se těší opravdu hodně lidí, ovšem ještě si na něj budeme muset nějakou dobu počkat, Unrecord se v našem žebříčku nejžádanějších her na Steamu objevuje už třetím rokem, datum vydání však stále hráči neznají.
Následuje druhý díl akce s dinosaury ARK 2, který si pamatujeme i díky angažmá známého herce Vina Diesela v hlavní roli. Pokud se těšíte a jízdu na hřbetu dinosaurů, průzkum tajemného světa a vylepšenou grafiku, pak bude ARK 2 hra i pro vás. Hra se však stále odkládá a ačkoliv má nejprve vstoupit do režimu předběžného přístupu, nevíme, kdy se tak stane.
Blight: Survival je další zajímavou hrou, na kterou se těší velká spousta lidí. Hra na přežití ve středověkém světě postiženém zombie virem se jeví nadějně, byť je třeba mít na paměti, že jde o kooperativní multiplayer. Kdy hra vyjde, se zatím neví.
Druhý díl roguelite senzace Slay the Spire je na šestém místě. Karetní souboje v náhodně generovaných levelech dostanou ve druhém díle rozšířené mechaniky, větší výběr karet i nové hrdiny. Hra vyjde v březnu 2026.
Na pátém místě se nachází jedno z největších jmen v herním světě, Resident Evil. Připravovaný díl Requiem ze slavné hororové série označují tvůrci za „Resident Evil ze staré školy“.
Od nového dílu si hráči slibují více důrazu na průzkum tajemných lokalit, řešení hádanek a méně akce. Hra vyjde 27. února 2026. Resident Evil Requiem, mimo PC se podívá také na PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch 2.
Hra kingmakers fascinuje herní komunitu nápadem, který možná leckomu vpadl do hlavy na nudné hodině dějepisu: Co by se asi tak stalo, kdyby se armáda rytířů postavila jedinci s moderním kulometem a granáty?
Kingmakers nebudou jen holou bezhlavou řežbou. Ve hře údajně bude přítomná příběhová kampaň, v rámci které budete dělat specifické změny v minulosti, abyste ovlivnili dějiny. Dojde i na multiplayer. Hra měla původně vyjít v říjnu, jenže autoři ji na poslední chvíli odsunuli na neurčito.
Třetí místo patří chystané novince od autorů No Man’s Sky, kteří se konečně rozhodli pustit se do něčeho nového. Fantasy titul s názvem Light No Fire má být o prozkoumávání neznámého světa společně s dalšími hráči.
Herní svět bude stejně tak velký jako planeta Země, což je opravdu ambiciózní projekt. Light No Fire bohužel zatím nemá ani přibližné datum vydání.
Dlouho bylo takovým veřejným tajemstvím, že Valve připravuje novou multiplayerovou hru s názvem Deadlock. Dokonce do neveřejného testování pustili autoři tolik lidí, že byly úniky informací zcela nevyhnutelné, a tak raději přiznali barvu.
Nyní Deadlock už nějakou dobu funguje v předběžném přístupu, autoři však stále sem tam vypustí aktualizaci, po které prakticky pokaždé nezůstane kámen na kameni. A spousta lidí tak vyčkává až na finální verzi, která bohužel zatím nemá jasné datum vydání.
A co je aktuálně ta vůbec nejžádanější hra? Hráči se nejvíce těší na návrat do podmořských hlubin a na přežití na mimozemské planetě pokryté oceány, na titul Subnautica 2.
Bohužel hry byla již odložena na rok 2026 kvůli interním problémům ve studiu, které vyhodilo původní tvůrce hry a ti se teď s firmou soudí. To bohužel pro osud hry nezní úplně optimisticky, ale snad to ještě celé dobře dopadne.
