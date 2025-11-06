|
Hodně hororů a středověký masakr. Jaké hry si PC hráči přejí nejvíce
Dnes je žánr mrtvý, ale dřív jsme tyto real-time strategie hráli všichni
Před pár dny uplynulo výročí 25 let od vydání Red Alertu 2, jedné z nejlepších real-time strategií všech dob. Bohužel, v současnosti je tento kdysi milovaný žánr až na vzácné výjimky prakticky mrtvý,...
Hnusáci a stalkeři. Oblíbená streamerka začala vnímat Twitch jako odporný
Rachell Marie Hofstetterová, kterou fanoušci znají spíš pod jménem Valkyrae, patří k nejpopulárnějším streamerkám na světě. Letos se vrátila na platformu Twitch a už uvažuje, že ji zase opustí.
Staré dobré klasiky i nové Call of Duty. Listopad patří těmto novinkám
Seznam očekávaných her na listopad čítá hned několik velkých titulů, včetně akční novinky Call of Duty Black Ops 7. Na své si však přijdou i příznivci klasik, jelikož v moderní podobě vyjde...
Největší hra Amazonu hlásí konec, stála přitom stovky milionů dolarů
Masivní propouštění v Amazonu, které se dotkne 14 tisíc zaměstnanců, zahrnuje i herní divizi, respektive její vlajkový projekt, onlinovku New World.
Žebříček uživatelských seznamů přání na Steamu se neustále mění, nové hry přichází, vydané jej opouštějí. Víte, které hry si v průběhu posledních měsíců hráči na Steamu přejí nejvíce? Vybíráme dvacet...
Prodeje Switche 2 rostou závratným tempem, padl další milník
Hospodářské výsledky společnosti Nintendo za první polovinu fiskálního roku vykazují nárůst čistých tržeb i provozního zisku, a to díky nové konzoli Switch 2. Společnost proto upravila své výhledy a...
Český streamer Sterakdary vybral rekordně rychle peníze na svoje knihy
Radka Starého mnozí znají jako youtubera Sterakdaryho. Sám však říká, že je spisovatel, který nejprve založil kanál na YouTube. A v rámci komunitního financování knižní trilogie Exarie právě trhá...
Keanu Reeves se chce vrátit do Cyberpunku, autoři loví i další celebrity
Polské studio CD Projekt by rádo vyslyšelo přání herce Keanu Reevese, který by se rád objevil i v druhém dílu akčního sci-fi Cyberpunk. A to i přes to, že je příběh jeho postavy v podstatě uzavřený....
Návyková karetní hra Slay the Spire boduje i v deskové podobě. A v češtině
Úspěšných počítačových her převedených do deskové podoby je řada. Aktuálně se na trh dostává desková verze velmi návykové karetní hry Slay the Spire, která je dostupná v kvalitní české lokalizaci.
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
Switch 2vydáno 4. listopadu 2025 12:53
Online propadák poslal výdělky známého herního studia ke dnu
Finské studio Remedy přiznalo, že není spokojené s posledními hospodářskými výsledky firmy. Kvůli online hře FBC: Firebreak, která je prodejní propadák, má studio ztrátu přes 16 milionů eur.
Hledání min: Jak si Microsoft začal hrát
Knihavydáno 3. listopadu 2025 13:43, aktualizováno 14:06
Spoluzakladatel Rockstaru o zrušené hře Agent: Nikdy to nefungovalo
Velká špionážní hra Agent od zkušeného studia Rockstar měla podle dobových materiálů definovat nový žánr. Vznikala exkluzivně na PlayStation 3, vydání se však nikdy nedočkala.
Rachell Marie Hofstetterová, kterou fanoušci znají spíš pod jménem Valkyrae, patří k nejpopulárnějším streamerkám na světě. Letos se vrátila na platformu Twitch a už uvažuje, že ji zase opustí.