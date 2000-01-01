Žebříček her, které si PC hráči na Steamu dávají na seznam přání, se neustále mění. Jak vypadá nyní pořadí dvaceti nejžádanějších her? Najdete mezi nimi i pár překvapení.
Autor: Valve
Na dvacáté příčce najdete titul Chrono Odyssey, který patří do žánru MMORPG. Hra sází na otevřený svět, propracované soubojové mechaniky a grafiku postavenou na Unreal Engine 5. Datum vydání je zatím neznámé.
Autor: Chrono Studio
Devatenáctá příčka je překvapení, není to totiž hra, ale jeden z mála kousků hardwaru, který se v rámci Steamu prodává. V případě VR brýlí Steam Frame se však na spuštění prodeje teprve čeká, Valve má totiž problémy s paměťovými čipy (stejně jako všichni ostatní) a tak raději zatím mlčí ohledně přesného data prodeje i finální ceny.
Autor: Valve
Střílečku ve stylu nejstarších animáků nám naservíruje titul Mouse: P.I. For Hire. Hra bude zřejmě opravdu originálním počinem, doufáme však i v solidní hratelnost. Zahrát si ji budeme moci 16. dubna 2026.
Autor: Fumi Games
Akční hra s realistickou grafikou, ve které budete bojovat proti různým monstrům a nástrahám, je na sedmnácté příčce. Jmenuje se ILL a zatím nemá stanovené datum vydání.
Autor: Team Clout inc.
Šestnáctou příčku obsadila průzkumnická hra Outbound. V ní budete moci sami nebo až ve čtyřech hráčích pracovat na vylepšování vozu, sbírat nezbytné materiály a stavět obydlí. Hra si zřejmě hodně potrpí na propracovaném systému vyrábění věcí, vylepšování nástrojů a dekoraci vozu. Ve hře budeme hledat i skrytá tajemství. Outbound vyjde 23. dubna.
Autor: Steam
Ani na patnáctém místě není hra, nýbrž hardware od Valve. Steam Machine má být domácí herní konzole, která by měla být schopná přehrát drtivou většinu titulů na Steamu. Valve mělo stejně jako VR brýle Steam Frame tuto novinku uvést na trh už začátkem roku, kvůli nedostatku pamětí se ale celý časový plán posunul na neurčito.
Autor: Steam
Ve strategické hře Total War: Warhammer 40 000, která se nachází na čtrnáctém místě, budete velet ikonickým frakcím, a to jak v pozemních bojích, tak i ve střetech ve vesmíru. Válku budete vést napříč celým vesmírem. Hra bohužel zatím nemá konkrétní datum vydání.
Autor: Creative Assembly
Akční adventura Pragmata je prakticky za rohem. Nabídne originální spojení přestřelek s hackováním. Hráči se v reálném čase snaží hacknout nepřátele, tím najít jejich slabá místa a rozstřílet je na kusy. Hra dorazí 17. dubna.
Autor: Capcom
Dvanáctá příčka patří titulu Unrecord, který zaujal herní svět svou fotorealistickou grafikou, která připomíná záběry z policejních kamer připnutých na tělo. Na tento titul se těší opravdu hodně lidí, ovšem ještě si na něj budeme muset nějakou dobu počkat, Unrecord se v našem žebříčku nejžádanějších her na Steamu objevuje pravidelně, datum vydání však stále hráči neznají.
Autor: DRAMA
Jako Stardew Valley, do kterého se přestěhovaly čarodějnice, působí hra Witchbrook. Hra patří do žánru simulátorů života, dojde však i na kouzlení a lektvary. Původně měl Witchbrook vyjít v prosinci 2025, vydání se však přesunulo na neurčito.
Autor: Chucklefish, Robotality
Desátou příčku asi není třeba blíže představovat, jsou to totiž nové „hýrousy“, tedy Heroes of Might & Magic: Olden Era. Nový díl slibuje návrat ke kořenům, přesně jak to hráči měli rádi už kdysi.
Autor: Ubisoft
Znamená to, že si ve hře zvolíte jednu z frakcí, s hrdiny vyrazíte na průzkum mapy. Budete sbírat poklady a suroviny, budovat město a bojují na tahy. To vše v pohádkové grafice a se srozumitelnými mechanismy, které ovšem mají hloubku. Hra dorazí ve formě předběžného přístupu 30. dubna, dostupná je stále i demoverze.
Následuje druhý díl akce s dinosaury ARK 2, který si pamatujeme i díky angažmá známého herce Vina Diesela v hlavní roli. Pokud se těšíte a jízdu na hřbetu dinosaurů, průzkum tajemného světa a vylepšenou grafiku, mohla by být hra ARK 2 právě pro vás.
Autor: Studio Wildcard
Hra se však stále odkládá a ačkoliv má nejprve vstoupit do režimu předběžného přístupu, pořád nevíme, kdy se tak stane. Upřímně už začínají být nejasnosti okolo hry trochu podezřelé a komunitní diskuze jsou plné spekulací, zda hru nečeká spíše zrušení.
S velkými nadějemi hráči vyhlíží pirátskou multiplayerovka Windrose. Kooperativní hratelnost pokrývá vše, co byste od pirátského života čekali: souboje na moři i na souši, hledání pokladů, prozkoumávání moří i stavbu osad.
Autor: Windrose Crew
Hra zatím také nemá stanovené datum vydání, pokud však chcete hru vyzkoušet, je pro vás na Steamu nyní dostupná demoverze.
Na sedmém místě najdete očekávaný restart značky Fable. Autoři se budou snažit respektovat kořeny hry, ale zároveň nabídnou dosud největší otevřený svět, ve kterém si budete moct dělat, prakticky co chcete. Některé lokality a příšery budou fanoušci série poznávat, jiné budou úplnou novinkou.
Autor: Playground Games
Klíčovou vlastností, která hráče už od oznámení zajímala, je pak to, že si na začátku vytvoříte vlastního hrdinu či hrdinku. Mezi další charakteristiky hry pak patří propracovaný soubojový systém s mnoha možnostmi, jak se s nepřáteli vypořádat, nebo propracovaný systém reputace. Hra dorazí letos na podzim.
Hra Kingmakers fascinuje herní komunitu nápadem, který možná leckomu vpadl do hlavy na nudné hodině dějepisu: Co by se asi tak stalo, kdyby se armáda rytířů postavila jedinci s moderním kulometem a granáty?
Autor: tinyBuild
Kingmakers nebudou jen holou bezhlavou řežbou. Ve hře údajně bude přítomná příběhová kampaň, v rámci které budete dělat specifické změny v minulosti, abyste ovlivnili dějiny. Dojde i na multiplayer. Hra měla původně vyjít loni v říjnu, jenže autoři ji na poslední chvíli odsunuli na neurčito.
Blight: Survival je další zajímavou hrou, na kterou se těší velká spousta lidí. Hra na přežití ve středověkém světě postiženém zombie virem se jeví nadějně, byť je třeba mít na paměti, že jde o kooperativní multiplayer.
Autor: Haenir Studio
Autoři specificky zmiňují, že v seznamu přání má titul Blight: Survival už více než 1,5 milionu uživatelů Steamu. Ačkoliv je datum vydání neznámé, autoři alespoň slibují brzkou možnost hru vyzkoušet v rámci playtestingu.
Čtvrté místo patří zvodní hře Forza Horizon 6. Ta se stejně jako předchůdci bude točit okolo sportovního festivalu, který vás vynese až na vrchol závodnické kariéry a provede celým virtuálním Japonskem. Autoři se chlubí, že tentokrát si dali víc práce s městskými prostředími a virtuální Tokio bude o dost větší a detailnější než předchozí města.
Autor: Playground Games
Ve hře nebudou chybět proměny prostředí podle aktuálního ročního období. Opět budete moct vybírat mezi stovkami automobilů, dojde také na přizpůsobování vaší herní základny, a to s doposud největší volností. Forza Horizon 6 vyjde už 19. května.
Třetí místo patří chystané novince od autorů No Man’s Sky, kteří se konečně rozhodli pustit se do něčeho nového. Fantasy titul s názvem Light No Fire má být o prozkoumávání neznámého světa společně s dalšími hráči.
Autor: Hello Games
Herní svět bude stejně tak velký jako planeta Země, což je opravdu ambiciózní projekt. Light No Fire bohužel zatím nemá ani přibližné datum vydání.
Dlouho bylo takovým veřejným tajemstvím, že Valve připravuje novou multiplayerovou hru s názvem Deadlock. Dokonce do neveřejného testování pustili autoři tolik lidí, že byly úniky informací zcela nevyhnutelné, a tak raději přiznali barvu.
Autor: Valve
Nyní Deadlock už nějakou dobu funguje v předběžném přístupu, autoři však stále sem tam vypustí aktualizaci, po které prakticky pokaždé nezůstane kámen na kameni. Jedna z posledních přidala pětici nových hrdinů a rychlý režim Street Brawl. Kdy dorazí finální verze ovšem netušíme.
Aktuálně vůbec nejžádanější hra je Subnautica 2. Hráči se nejvíce těší na návrat do podmořských hlubin a na přežití na mimozemské planetě pokryté oceány.
Autor: Unknown Worlds Entertainment
Bohužel hry byla již několikrát odložena kvůli interním problémům ve studiu, které vyhodilo původní tvůrce hry a ti se teď s firmou soudí. To bohužel pro osud hry nezní úplně optimisticky, ale snad to ještě celé dobře dopadne.
