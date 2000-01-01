náhledy
Na Steamu vypukl pravidelný zimní výprodej her. Vzhledem k tomu, že hru můžete nakoupit i ve formě dárkového kódu, to může být dobré řešení, jak hráče obdarovat i na poslední chvíli. Vybíráme některé zajímavé slevy.
Pro české hráče bude jistě zajímavá sleva na letošní skvělé RPG Kingdom Come: Deliverance 2. Ačkoli je to letošní hra, zlevněná je už na polovinu původní ceny, tedy 30 eur (asi 730 korun).
Jednu z nejvyšších slev (90 procent) najdete u příběhové hry Detroit: Become Human. Původní exkluzivita pro PlayStation se nyní dá na Steamu koupit za pouhá čtyři eura (100 korun).
Všech devět Star Wars filmů ve formě kostiček Lego si můžete projít v Lego Star Wars Skywalker Saga. Tři roky stará hra nyní vyjde na 5 eur (120 korun).
Pokud jste propásli letošní nabídku na zombie akci Dead Island 2 zdarma v obchodě Epic Games Store, nyní můžete chybu za 5 eur (120 korun) na Steamu napravit.
I kyberpunkové RPG od polských autorů je v hezké slevě. Základní Cyberpunk 2077 můžete mít za 21 eur (510 korun), společně se skvělým datadiskem Phantom Liberty vyjde na 38,5 eura (asi 940 korun).
Pro fanoušky strategií je v hezké slevě Age of Mythology: Retold, tedy moderní verze kultovní předlohy. Hra je k mání za 15 eur (365 korun).
Pokud netrpělivě čekáte na slevu letošního hitu Clair Obscur: Expedition 33, tak 20 % z ceny dolů není špatná nabídka. Hra tak vyjde na 40 eur (975 korun).
Je libo nějaký pořádný akční masakr? Doom Eternal je na dosud nejnižší ceně, a to za pouhá čtyři eura (100 korun).
Stará dobrá Mafia v modernizované Definitivní edici vyjde ve slevě hodně výhodně, na pouhých 6 eur, což je asi 150 korun. Za stejnou cenu koupíte i Definitivní edici druhého dílu.
Fanoušci strategií si mohou pořídit Age of Empires IV: Anniversary Edition v pěkné 65% slevě za 14 eur (340 korun). A za 51 eur (1 200 korun) pak seženete balíček 25th Anniversary Collection, který zahrnuje úplně všechny díly této známé strategické série i s dodatky.
Celou Survivor trilogy, která obsahuje Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider a Shadow of the Tomb Raider, koupíte za 7 eur (170 korun).
Fanoušky souls her možná zaujme sleva na Elden Ring, který zlevnil na 39 eur (950 korun). Za 30 eur pak koupíte kooperační doplněk Nightreign (730 korun).
Za historicky nejnižší cenu 11 eur seženete Divinity: Original Sin 2, ale jde to ještě levněji. Balíček The Source Saga totiž stojí 10 eur (240 korun) a obsahuje dokonce první a druhý díl dohromady.
Akční Star Wars Battlefront II (nová verze z roku 2017) je nyní zlevněný na 4 eura namísto standardních 40 (100 korun po 90% slevě).
Na třetinu běžné ceny je pak zlevněná povedená závodní hra Forza Horizon 5, kterou pořídíte za 21 eur, tedy asi 510 korun.
Za historicky nejnižší cenu nyní můžete sehnat také multiplayerový Fallout 76. Aktuálně je k mání za 4 eura (100 korun).
Pokud na dlouhé zimní večery sháníte něco na čtení, nemusí jít nutně o knihu. Skvělá detektivní adventura Disco Elyisum je jako dělaná pro vášnivé čtenáře, nyní je za parádní 4 eura (100 korun).
Střílečku Far Cry 6 seženete hodně výhodně, stojí 10 eur (240 korun). Ve slevě také koupíte i třetí, čtvrtý i pátý díl za ceny od 4 do 9 eur.
Máte rádi karetní hry? Slay the Spire, který mimochodem vyšel i v podobě deskové hry, pořídíte za pouhá 2 eura (50 korun). Navíc se tím hezky připravíte na druhý díl, který má vyjít příští rok.
To samé platí i o akční hře Control, která se také příští rok dočká nástupce. Ultimátní edice na Steamu vyjde na 6 eur (150 korun).
Žraločí akce Maneater je zlevněná o krásných 90 %, zaplatíte za ni 3,5 eura (85 korun).
Pokud hledáte nějaké opravdu dlouhé akční RPG, pak je možná na čase pořídit si Assassin’s Creed Valhalla. Vikinský příběh o dobývání Anglie seženete za 6 eur (150 korun).
Doslova za pár korun (99 centů, tedy 25 korun) si můžete pořídit kooperativní střílečku Payday 2. Takže i když chcete hrát ve čtyřech, bude to pořád hodně výhodný nákup.
Zhruba rok stará novinka ze světa Warhammeru 40k, Space Marine 2, už je k sehnání s hezkou 60% slevou. Vesmírnou řežbu s kooperativním online režimem pořídíte za 24 eur, tedy asi 580 korun.
