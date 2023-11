Steam zrušil některé regionální ceny, hráče čekal pořádný šok

Steam dodržel to, co v říjnu slíbil a ve vybraných zemích, jako je Turecko nebo Argentina zrušil regionální ceny v tureckých lirách a argentinských pesos. Důvodem této změny je nestabilní kurz měn (daný prudkou inflací v těchto zemích), který autorům her znesnadňuje nastavovat správnou cenou v daném regionu a na této hodnotě ji také průběžně držet.

Nově tyto země přejdou na ceny v amerických dolarech, a budou tak daleko stabilnější. Jenže pro zdejší zákazníky Steamu to znamená, že si musí celkem výrazně připlatit. Regionální ceny byly většinou dost nízké a skok na běžné ceny v dolarech znamená, že některé hry teď stojí násobky toho, co předtím.

Například Far Cry 5, které doposud argentinské hráče stálo v přepočtu asi 40 korun, nyní vyjde na (pro nás daleko obvyklejších) 1 050 korun. Ještě větší skok je například u titulu Stardew Valley, který si v Argentině šlo pořídit za 11 korun, kdežto po přechodu na americké dolary je cena v přepočtu najednou standardních 330 korun. To je nárůst o 2 900 procent.

Ceny jiných titulů, především těch vydaných v nedávné době, už však tak dramaticky rozdílné nejsou. Hit letošního roku, Baldur’s Gate 3 si v Argentině před změnou lidé kupovali v přepočtu za 620 korun, nyní hra po převodu na americké dolary stojí pořád docela výhodných 780 korun. I tak tedy hry v základu (bez daně, viz níže) zůstávají dostupnější než v jiných regionech. Běžná plná cena za Baldur’s Gate 3 v Evropě je 1 460 korun.

T4kito 🇦🇷 @T4kito3 Hoy se actualizo la tienda de Steam en argentina y los precios pasaron a estar en dolares, todo cuesta casi un 500% mas ☠️

Ahí te voy utorrent.



Pod hranicí běžných cen na jiných trzích se pořád dá v Argentině sehnat i letošní Starfield (rovněž 780 korun), naopak na stejnou úroveň, jako na americkém či evropském trhu se dostal poslední díl série Call of Duty, který i přes jeho mizernou kvalitu budou muset lidé v Argentině kupovat za plných (v přepočtu) 1 560 korun.

A co je vůbec nejzajímavější, tak třeba Diablo IV dokonce pro hráče v Argentině i lehce zlevnilo. Vzhledem k tomu, že hry v lokálních měnách měly často větší volnost v nastavení maximální ceny, se původně nové RPG od Blizzardu dostalo do argentinské digitální distribuce za docela strmých (v přepočtu) 1 750 korun. Nyní se však cena posunula na hranici shodnou s americkým trhem, tedy 70 dolarů, což znamená slevu asi 200 korun.

Nízké ceny v těchto regionech přitom měly vedle obtížné cenotvorby ještě jednu stinnou stránku, a sice zneužívání zákazníky z jiných trhů. Šlo si totiž založit lokální účet a přes VPN (virtuální změnu lokace) pak předstírat, že nakupujete z dané země. Na hrách se tak dalo hodně ušetřit. Tomu je teď zdánlivě konec a třeba specificky v Argentině má nakupování her přes Steam ještě další háček.

Jak uživatelé na sociálních sítích podotýkají, společně se hrou je třeba ještě platit daň, která se rovná celé ceně hry samotné. Ceny za hry je tak třeba ještě vynásobit dvěma:

Jota. @JotaYoutube17 100% de impuestos en steam, los gordos compus no pueden dejar esto impune.





Uživatelé tak ve velkém hlásí, že skok na americký dolar v podstatě znamená „konec hraní na PC“, respektive napomůže digitálnímu pirátství. To se totiž stane jediným způsobem, jak se ke hrám dostat, pokud patříte k lidem pracujícím za minimální měsíční mzdu (nebo i lehce nad), která je v Argentině 118 tisíc argentinských pesos, tedy v přepočtu asi 7 tisíc korun.