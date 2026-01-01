náhledy
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a novinky. Tentokrát zabodovaly i české hry. Aby to bylo zajímavější, opět jsme vynechali ustálené free 2 play tituly. Více v komentované galerii.
Autor: Grinding Gear Games
10. místo: Path of Exile 2. Ano, vím, tato hra, kterou mnozí považují za skutečného nástupce Diabla, bude operovat v režimu free 2 play. Aktuálně si ji však lze pořídit pouze nákupem některého z balíčků.
Autor: Grinding Gear Games
Path of Exile 2 opustí předběžný přístup 11. prosince. Hráči mohou očekávat nejenom dokončení kampaně, ale také dvě nová povolání (Duelist a Shadow) a další obsah.
Autor: Grinding Gear Games
9. místo: American Truck Simulator se vyhoupl do první desítky díky zajímavé slevě 75 procent. Hru tak lze do 24. listopadu pořídit za zhruba 122 korun.
Autor: BW
Aktuální novinkou je DLC Route 66 Paint Jobs Pack, které oslavuje 100. výročí legendární silnice Route 66.
Autor: BW
8. místo: Bodycam. Jde o fotorealistickou taktickou střílečku, která simuluje reálné bodycam záznamy z akce.
Autor: Steam
Lidé chválí realismus a intenzivní přestřelky, kritizují technickou stránku (hra je stále v předběžném přístupu) a omezený obsah. Velká aktualizace z 2. září věci zlepšila, ale hra pořád není hotová – aktuálně vyšel další update se zombie módem.
Autor: Steam
7. místo: Phantom Blade Zero je jako byste byste hráli klasický kung fu biják. Střety jsou neuvěřitelně dynamické, líbivé a hlavně zábavné. Během nich se cítíte jako hlavní hrdina filmů, jako je oscarový Tygr a drak.
Autor: S-Game
„Hlavní devizou je akce. Má nejoriginálnější a nejkomplexnější mechanismy, které jsme kdy viděli? Neřekl bych, ale jsou rozhodně solidní a propracované. Není moc projektů, které mohou nabídnout podobně vizuálně lákavé akční momenty,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
Autor: Bonusweb.cz
6. místo: Underkeep. Tato česká hra potěší všechny, kteří ve své době milovali krokovací dungeony jako Lands of Lore či Eye of The Beholder. Kromě krásného pixelartu láká na poctivé kobkaření a místy i tuhé, byť férové hádanky.
Autor: Ondřej Zach
„Je přístupný, ale zároveň nevede za ručičku. Zároveň si myslím, že funguje i bez nostalgie. Ostatně zahrajte si demo. S cenou vycházející na zhruba 560 korun není moc co řešit. Já každopádně děkuju za úžasný nostalgický výlet, který mě vzal zase na chvíli zpátky,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
Autor: Ondřej Zach
5. místo: Diablo II: Resurrected – Infernal Edition. Povedený remaster slavného Diabla 2 spadl v do slevy 35 procent, vychází tak na zhruba 634 korun.
Autor: Bonusweb.cz
Infernal Edition zahrnuje nejenom původní hru a datadisk Lord of Destruction, ale také letošní DLC Reign of the Warlock.
Autor: Blizzard
4. místo: Rust. Tento drsný survival patří stále mezi mimořádně oblíbené. Probudíte se na ostrově bez ničeho, máte jen louči a kámen. A musíte přežít, protože ostatní hráči vám půjdou po krku.
Autor: Facepunch Studios
Rustu pomohla k vysokému umístění v žebříčku nejenom nedávná sleva, ale také pravidelný měsíční wipe.
Autor: Facepunch Studios
3. místo: Football Manager 27. Nový ročník simulátoru fotbalového manažera je čerstvá novinka, která sbírá poměrně příznivá hodnocení.
Autor: Sega
Vedete vlastní tým a staráte se o taktiku, tréninky, přestupy, smlouvy, finance i vztahy v kabině.
Autor: Sega
2. místo: Call of Duty: Modern Warfare 4. Letošní díl se povedl. Zejména kampaň, v níž Severní Korea zaútočí na svého souseda, patří k těm nejlepším za poslední léta.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
„Zažijete spoustu pompézních scén, které patří k tomu vůbec nejlepšímu, co jsme zatím v rámci série mohli vidět. Tradičně silnou stránkou je i multiplayer, byť ten je na výrazné novinky poměrně skoupý,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
1. místo: Euro Truck Simulator 2. Vítězem jsou tentokrát kamiony a souhra více faktorů. Euro Truck Simulator 2 se totiž do 24. listopadu prodává se slevou 75 procent za zhruba 122 korun.
Autor: SCS Software
Zároveň ovšem vyšlo DLC Euro Truck Simulator 2 – Iceland, které přidává celý Island včetně Reykjavíku a Akureyri. K vidění ovšem jsou sopky, vodopády, ledovce a další památky.
Autor: SCS Software