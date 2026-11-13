Underkeep je trefa do černého
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Underkeep je trefa do černého
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Vydání očekávaného GTA 6 je za rohem a jeden z vás ho od nás získá na PS5 zdarma. Stačí odpovědět na všechny otázky v našem kvízu správně a pak mít štěstí při slosování. Soutěž končí v pondělí 16....
Smrt legendárního herce, sira Patricka Stewarta zasáhla naši redakci víc, než jsme ochotni si přiznat. Byl to pan herec, který ovládl nejenom divadelní, filmové a seriálové světy, ale i ty herní....
I když už dnes moderní výpočetní technika dokáže zprostředkovat téměř fotorealistickou grafiku, stále se najde dost lidí, kteří nedají dopustit na tradiční RPG, ve kterých se místo plynulého pohybu...
Slavnostní vyhlášení nejlepších letošních her v rámci The Game Awards, ale i oznámení nových, bude letos k vidění také na streamovací platformě Disney+.
Studio MachineGames před více než dekádou se ctí oživilo legendární značku Wolfenstein. Bijec nacistů William B.J. Blazkowicz se ještě jednou vrátí, aby se uzavřela příběhová trilogie.
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a novinky. Tentokrát zabodovaly i české hry. Aby to...
Čerstvou novinkou v nabídce populárního českého simulátoru tahačů Euro Truck Simulator 2 je režim řidiče autobusu, který mění pravidla hry. Místo nákladu budete převážet pasažéry, kteří jsou v mnoha...
Studio Rockstar, které se připravuje na vydání městské akce Grand Theft Auto 6, zveřejnilo první technické detaily.
Před třemi lety odhalená střílečka Fairgames byla součástí iniciativy, s níž se PlayStation chtěl výrazně prosadit na poli takzvaných live service her. Výsledkem je jeden z největších přešlapů v...
Tři roky stará hra Pikmin 4 ve Switch 2 edici viditelně prokoukla. Nový obsah nazvaný Dandori Academy pak potěší především soutěživé hráče.
Fanoušci bojují za budoucnost studia BioWare. Pod peticí, která požaduje záchranu herního studia, se již sešel dostatek podpisů na to, aby se jí musela oficiálně zabývat kanadská vláda. Vznikají i...
Vydání očekávaného GTA 6 je za rohem a jeden z vás ho od nás získá na PS5 zdarma. Stačí odpovědět na všechny otázky v našem kvízu správně a pak mít štěstí při slosování. Soutěž končí v pondělí 16....
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Start nové verze MMORPG World of Warcraft se vydařil. Servery ustály úvodní i víkendový nápor a tvůrci se zároveň pochlubili prvními výsledky.
Smrt legendárního herce, sira Patricka Stewarta zasáhla naši redakci víc, než jsme ochotni si přiznat. Byl to pan herec, který ovládl nejenom divadelní, filmové a seriálové světy, ale i ty herní....