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Letní výprodej her na Steamu je i tento rok zpět a nabízí celou řadu zajímavých slev. Pokud jste dosud váhali s nákupem, nyní máte příležitost docela znatelně ušetřit. Vybíráme 25 her, které při snížených cenách opravdu stojí za pozornost.
Autor: Warhorse Studios
Začněme českým hitem loňského roku, Kingdom Come: Deliverance 2. Pokud jste doteď vydrželi a čekali s nákupem, druhý díl českého RPG můžete teď mít za 24 eur namísto standardních 60 (asi 580 korun po 60% slevě).
Autor: Warhorse
A pokud vám ve sbírce chybí i první díl, ten je teď k mání dokonce jen za 6 eur, tedy asi 145 korun.
Autor: Bonusweb.cz
Ačkoliv je za tyto peníze docela často, kovbojská akce Red Dead Redemption 2 opravdu stojí za pozornost. Ve slevě ji pořídíte za 15 eur namísto 60 (360 korun po 75% slevě).
Autor: Rockstar
Fanoušci RoboCopa zase určitě nesmí minout titul RoboCop: Rogue City, který v letní slevové akci vyjde na 4 eura namísto standardních 40 (100 korun po 90% slevě).
Autor: Nacon
Tři roky starý remake hororové střílečky Dead Space se opravdu povedl a vy jej teď můžete mít jen za 6 eur (145 korun, 90% sleva).
Autor: Electronic Arts
Milovníky starých dobrých „hýrousů“ může přilákat k novému dílu s podtitulem Olden Era drobná sleva. Hra je totiž v předběžném přístupu teprve dva měsíce, ale už je o čtvrtinu levnější, tedy místo původních 40 eur ji koupíte za 30 (730 korun).
Autor: Unfrozen
Legendární RPG The Witcher 3: Wild Hunt už bylo ve slevě mnohokrát, a tato je jedna z nejlepších. Základní hra vyjde na pouhá 3 eura (70 korun), s datadisky pak 10 eur (240 korun). Berte to jako ideální příležitost připravit se na chystaný třetí datadisk.
Autor: Bonusweb.cz
A je tu další letošní pecka s drobnou slevou. Při nákupu hororové akční novinky Resident Evil Requiem ušetříte 14 eur, místo standardních 70 nyní stojí 56 (1 360 korun).
Autor: Capcom
Remake druhého Modern Warfare 2 je od fanoušků série Call of Duty přijímaný spíše s rozpaky, ale se současnou slevou mu možná na chuť přijdete. Stojí teď totiž jen 7 eur (170 korun).
Autor: Activision Blizzard
Hezké slevy dostanete i na všechny nové díly krvavých mlátiček Mortal Kombat. Jedenáctý díl například díky 90% slevě vyjde jen na 5 eur (120 korun).
Autor: NetherRealm Studios
Fanoušci Batmana si mohou doplnit sbírku, výhodnou nabídku teď totiž najdou na kolekci tří her (Arkham Collection) za 9 eur (220 korun). Obsahuje díly Arkham Knight, Arkham City i Arkham Asylum.
Autor: Rocksteady
Za zajímavou cenu koupíte také poslední díl akční souls-like Star Wars Jedi: Survivor. Ačkoli zrovna na PC se hra potýkala s nepříliš dobrou optimalizací, po stránce hratelnosti je skvělá. Výhodná je v balíčku s prvním dílem (Fallen Order), dohromady stojí 16 eur, tedy asi 390 korun
Autor: Bonusweb.cz
Další výrazná sleva čeká na zájemce o Cyberpunk 2077. Standardní verze je nyní za 18 eur namísto 60 (440 korun po 70% slevě), datadisk Phantom Liberty vyjde na stejnou částku. Dohromady jsou ještě o pár desítek korun levnější.
Autor: CD Projekt, Bonusweb.cz
Co něco z nabídky PlayStationu? Konzole od Sony už sice další singleplayerové hry na PC asi nepřivede, tak alespoň zlevňuje ty stávající. Výborná dobrodružná akce Uncharted 4 vyjde v kolekci i s dodatkem na 16,5 eura (400 korun).
Autor: Naughty Dog
Ubisoft zlevnil prakticky celou svou knihovnu her na Steamu, ze slev vyčnívá třeba městská akce Watch Dogs 2 za pouhá 3 eura (70 korun). Ještě levnější je pak i první díl.
Autor: BW
Dvě eura, tedy přibližná cena jednoho piva, vám nabídnou spoustu zábavy, pokud si pořídíte stealth akci Dishonored. Zub času je na ní sice už trochu vidět, ale po stránce hratelnosti i příběhu je to pořád paráda.
Autor: pro iDNES.cz
Pro fanoušky žánru soulsovek tu máme tip v podobě zlevněného dílu Sekiro: Shadows Die Twice z japonského prostředí. Stojí polovinu běžné ceny, tedy 30 eur (730 korun).
Autor: From Software
Série her Metro 2033 byla sice už při několika příležitostech zdarma (například na konkurenčním Epicu), ale aktuální balíček, kdy všechny tři dosud vydané hry máte dohromady jen za 5 eur (120 korun), se docela vyplatí.
Autor: Gog
Survival hra Valheim právě po několikaletém vývoji vstoupila do plné verze a autoři to mimo jiné oslavili také slevou. Hru můžete mí za půlku, tedy za 10 eur (240 korun).
Autor: Coffee Stain Publishing
Přidáváme pár dalších tipů na zlevněné indie hry. Opravdu zajímavou slevu dostanete na poněkud bizarní, ale extrémně návykové roguelike The Binding of Isaac Rebirth. Hra stojí pouhé euro a půl (35 korun).
Autor: Nicalis Inc
Ještě levnější je pak krvavá akce Hotline Miami. Krátká, avšak intenzivní a zběsilá akční hra ve slevě vyjde na 0,97 eura (23,5 koruny).
Autor: pro iDNES.cz
Fanoušci adventur pak ocení hezky zlevněnou hru Return to Monkey Island, a to za 7,35 eura (180 korun).
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Rain World je jedna z těch her, která je k hráči poměrně nemilosrdná a trestá každou malou chybku. Boj o přežití v neznámém světě pořídíte ve slevě za 2,37 eura (57 korun).
Autor: Videocult
Desítky až stovky hodin můžete utopit v remasterované kolekci her Mass Effect: Legendary Edition, a to ať už jste původní díly hráli, nebo ne. Za 4,79 eura (116 korun) moc není nad čím váhat.
Autor: Electronic Arts
Pokud máte doma VR brýle a stále jste nezkusili výborný Half-Life: Alyx, teď je šance si jej pořídit jen za 14,74 eura (asi 360 korun).
Autor: Valve
Resident Evil Requiem - mod Bigger Boobs for Grace
Autor: Nexusmods
Resident Evil Requiem - mod Bigger Boobs for Grace
Autor: Nexusmods
Resident Evil Requiem - mod Bigger Boobs for Grace
Autor: Nexusmods
Resident Evil Requiem
Autor: Capcom
Resident Evil Requiem
Autor: Capcom