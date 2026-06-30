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Skvělé slevy, včetně Kingdom Come 2. Poradíme, co kupovat v herním výprodeji
Letní výprodej her na Steamu je i tento rok zpět a nabízí celou řadu zajímavých slev. Pokud jste dosud váhali s nákupem, nyní máte příležitost docela znatelně ušetřit. Vybíráme 25 her, které při...
Pořád je máme před očima, vybíráme nejhezčí dámská pozadí z videoher
O zpodobnění žen v počítačových hrách, potažmo v popkultuře jako takové, se toho v posledních letech mnohé namluvilo a určitě ještě namluví. Pokaždé, když je oznámena nějaká nová hra s ženskou hlavní...
Je už mezi nimi letošní vítěz? Toto jsou nejlepší hry první poloviny roku
Ve výčtu těchto her je už pravděpodobně nějaká, která se letos v zimě popere o titul hry roku. Seřadili jsme nejúspěšnější tituly vydané během první poloviny letošního roku podle agregátoru recenzí....
Zaklínač ve vaně i Perníkový táta. V remaku Gothicu je spousta vtípků
Nadšení z povedeného remaku RPG Gothic neopadá. Komunita v uplynulých dvou týdnech od vydání posbírala spoustu skrytých vtípků, které odkazují především na další hry, ale také známé filmy a seriály....
Rhythm Paradise Groove
Skvělé slevy, včetně Kingdom Come 2. Poradíme, co kupovat v herním výprodeji
Letní výprodej her na Steamu je i tento rok zpět a nabízí celou řadu zajímavých slev. Pokud jste dosud váhali s nákupem, nyní máte příležitost docela znatelně ušetřit. Vybíráme 25 her, které při...
Ceny pamětí raketově porostou i nadále. Zdražuje to i výrobu PlayStationu 6
Výhled v oblasti nedostatkových klíčových komponent, kvůli nimž zdražují počítače, herní konzole a s novou generací například i telefony iPhone, není vůbec dobrý. Krize se potáhne i přes celý příští...
Nejtemnější Fallout má na svědomí fanoušek
Forgotten Valley je léta zapomenutá modifikace pro kultovní postapokalyptickou hru Fallout: New Vegas. Nyní se dostala znovu do povědomí, protože vznikla anglická verze, čímž se její možný záběr...
Zmáčkněte F! Vzpomínáme na herní legendy, které už bohužel nejsou mezi námi
Oproti ostatním zavedeným formám umění jsou videohry stále mladičké, přesto už tady s námi existují několik desítek let. K tomu bohužel patří i fakt, že z mnoha lidí, kteří tento fenomén zakládali a...
Vražedné dráhy i jízdy s CoasterCam. RollerCoaster Tycoon 3 je teď zdarma
Sérii RollerCoaster Tycoon není potřeba nám starším hráčům připomínat. Kdo by si občas nevzpomněl na navrhování co nejkrkolomnější horské dráhy, která po otevření většinu návštěvníků přesvědčila, že...
Co říkáte na cenu GTA 6, zamčený obsah u základní verze a absenci disku?
Zahájení předobjednávek nejočekávanější hry letošního roku, městské akce Grand Theft Auto 6, vyvolalo řadu reakcí. Řeší se cena, zamčený obsah i krabicové verze bez herních disků. Co si o tom myslíte...
Pořád je máme před očima, vybíráme nejhezčí dámská pozadí z videoher
O zpodobnění žen v počítačových hrách, potažmo v popkultuře jako takové, se toho v posledních letech mnohé namluvilo a určitě ještě namluví. Pokaždé, když je oznámena nějaká nová hra s ženskou hlavní...
Po Applu zdraží i konzole Xbox, a to výrazně. Připlatíme si tisíce
Vysoké ceny klíčových komponent vedou výrobce hardwaru, jejichž produkty využívají úložiště a paměť, ke skokovému zdražování. Nové ceny oznámil i Microsoft u svých konzolí Xbox Series X/S.
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Stahujte zdarma super strategii RollerCoaster Tycoon 3. Ale neváhejte dlouho
Tento týden můžete zdarma získat naprostou herní klasiku, a to to strategii RollerCoaster Tycoon 3, v níž stavíte a spravujete svůj zábavní park. Přidat si můžete necelé dva roky starou 2D hopsačku s...