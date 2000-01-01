Tradiční jarní výprodej her na Steamu je v plném proudu a i tentokrát si můžete pořídit řadu titulů za historicky nejnižší ceny. Vybíráme ty nejzajímavější slevy, které byste neměli přehlédnout.
Autor: Saber Interactive, Bonusweb.cz
Sleva, o které se mluví v rámci aktuálního výprodeje na Steamu nejvíc, platí na Call of Duty: Modern Warfare z roku 2019. Platí na něj sleva 90 %, hru tak koupíte za 6 eur, tedy necelých 150 korun. Hry od Activisionu přitom obvykle tak výrazně nezlevňují.
Autor: Jakub Žežule
Modern Warfare z roku 2019 je remakem slavného dílu z roku 2007, který na poměry série nedopadl vůbec špatně. Součástí hry je samozřejmě i multiplayerová složka, která díky slevě celkem ožila, denní špičky na Steamu se pohybují okolo 60 tisíc hráčů.
Autor: Jakub Žežule
Pokud jste na vlně aktuálního nadšení z dílu Requiem zatoužili zahrát si nějaký ze starších dílů série Resident Evil, slevová akce vám nabídne remake třetího dílu z roku 2020 za parádní cenu 4 eur, tedy zhruba za stokorunu.
Autor: Bonusweb.cz
U fanoušků sice remake třetího dílu nebyl takový hit, jaký by autoři čekali, nicméně za takto nízkou cenu za vyzkoušení rozhodně stojí.
Autor: Capcom
Pokud stále vyčkáváte na slevu na loňské Kingdom Come: Deliverance 2, stejně jako koncem loňského roku máte šanci hru koupit za polovinu běžné ceny, tedy za 30 eur (730 korun).
Autor: Bonusweb.cz
Fanoušci strategických her by si mohli dopřát jeden z dílu Civilization, které jsou hezky zlevněné. Pátý díl můžete mít za 3 eura (75 korun), šestý díl pak za 6 eur (150 korun). Oba nabídnou klidně stovky hodin zábavy.
Autor: pro iDNES.cz
Za zajímavou cenu koupíte také poslední díl akční souls-like Star Wars Jedi: Survivor. Ačkoli zrovna na PC se hra potýkala s nepříliš dobrou optimalizací, po stránce hratelnosti je skvělá. Ve slevě vyjde na 7 eur, tedy asi 170 korun.
Autor: Bonusweb.cz
Ještě levnější je pak první díl Star Wars Jedi: Fallen Order, který pořídíte za pouhé 3,2 eura, tedy asi 80 korun. Pokud jste doteď váhali, je to ideální příležitost k vyzkoušení těchto her.
Autor: EA
Cyberpunk 2077 má rovněž obvyklou slevu na 21 eur (asi 510 korun) za základní hru, případně za 37 eur (900 korun) v kombinaci se skvělým datadiskem Phantom Liberty.
Autor: CD Projekt, Bonusweb.cz
Pokud jste zatoužili po nějaké závodní hře, opravdu pěkná sleva je teď na The Crew Motorfest z roku 2023. Multiplayerové závodění na Havaji koupíte za pouhých 7 eur (asi 170 korun).
Autor: Ondřej Zach
Mlátička Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate z roku 2024 zaujme fanoušky Želv Ninja nejenom zábavnou hratelností, ale právě parádní slevou o 90 % na pouhých 2,84 eura (70 korun).
Autor: Super Evil Mega
Za historicky nejnižší cenu pořídíte diablovku Grim Dawn. Ta je nejenom opravdu povedená, ale teď hlavně i za hezky nízkou cenu 2,5 eura (60 korun).
Autor: Marek Šebesta
Pokud jste dostali chuť na staré dobré „wormsíky“, pak seženete za hezkou cenu díl W.M.D z roku 2016. Hra díky charakteristické grafice i hratelnosti moc nezestárla, a 1,5 eura (36 korun) už je v podstatě jen symbolická cena.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Pokud máte náladu na hororový survival, Sons Of The Forest budou dobrou volbou. S hezkou 70% slevou hra vyjde jen na 8,7 eura, tedy asi 210 korun.
Autor: Endnight Games Ltd
Desítky až stovky hodin můžete utopit v remasterované kolekci her Mass Effect: Legendary Edition, a to ať už jste původní díly hráli, nebo ne. Za 6 eur (150 korun) moc není nad čím váhat.
Autor: Electronic Arts
Titanfall 2 získal v podstatě status kultovní hry mezi střílečkami, a byť se autoři dosud nerozhoupali ke tvorbě třetího dílu, zahrát si dvojku za 3 eura (70 korun) je taky fajn.
Autor: Respawn Entertainment
Série her Metro 2033 byla sice už při několika příležitostech zdarma (například na konkurenčním Epicu), ale aktuální balíček, kdy všechny tři dosud vydané hry máte dohromady jen za 6,8 eura (necelých 170 korun), se docela vyplatí.
Autor: Gog
Co si zahrát ze zlevněné nabídky PlayStationu? Aktuálně se nám asi nejvíc líbí sleva na příběhovou zombie akci The Last of Us Part I za 30 eur (730 korun).
Autor: Ondřej Zach
Pro příznivce akčních řežeb bude dobrou volbou zlevněný Warhammer 40 000: Space Marine 2. Má krátkou, ale povedenou příběhovou kampaň plus poměrně obsáhlou multiplayerovou složku a za zlevněných 20 eur (necelých 500 korun) to určitě stojí.
Autor: Saber Interactive, Bonusweb.cz
Hezké slevy si připravili také autoři série Battlefield. Třeba Battlefield 1 a Battlefield V mají shodné slevy 95 %, což znamená, že je koupíte za 2, potažmo 2,5 eura (50 a 60 korun).
Autor: Electronic Arts
Jeden z novějších dílů, Battlefield 2042, pak můžete mít za 3 eura (75 korun). A pokud toužíte po úspěšném loňském Battlefieldu 6, tak ten můžete mít za zlevněných 42 eur (asi 1 000 korun).
Autor: Electronic Arts
Ještě jste nehráli zombie akci Dying Light s povedenou parkourovou hratelností? Teď je čas to napravit, základní edice prvního dílu je k mání za 2,5 eura (60 korun).
Autor: Jakub Žežule
Po povedené druhé sérii seriálu by možná mohl přijít na chuť herní díl Fallout: New Vegas. Hra je sice už poměrně stará (2010), ale za symbolické jedno euro (25 korun) určitě stojí.
Autor: Bethesda
Akční survival hra The Long Dark by se po dlouhé době ve vývoji měla dočkat poslední epizody a aktuální cena 2,5 eura (60 korun) je dobrou příležitostí k vyzkoušení.
Autor: Hinterland Studios
Pokud stále čekáte na slevu loňského hitu Clair Obscur: Expedition 33, tak 20 % z ceny dolů není špatná nabídka. Hra tak vyjde na 40 eur (975 korun).
Autor: Bonusweb.cz
To samé platí o dalším loňském hitu, příběhové hře se superhrdiny Dispatch. Sleva 20 % (23 eur, 560 korun) sice není moc, ale potěší ty, kdo zatím váhali.
Autor: AdHoc Studio
