náhledy
Podzimní výprodej na Steamu je v plném proudu a v mnoha případech lze ušetřit i klidně 90 % původní ceny. Vybíráme ty nejvíce zlevněné hry a zároveň přidáváme tipy na další menší slevy včetně některých populárních letošních titulů.
Autor: Rockstar
The Elder Scrolls V: Skyrim je opravdová videoherní legenda. Patnáct let staré RPG od Bethesdy je stále schopné vás pohltit na desítky hodin, na PC máte navíc k dispozici i ohromné množství modifikací, některé kvalitativně na stejné úrovni, jako základní hra. Pokud jste se hře doteď vyhýbali, nyní její Special Edition s vylepšenou grafikou a třemi obsahovými DLC za 4 eura, tedy asi 98 korun (sleva 90 %).
Autor: BW
Příznivci logických hádanek by rozhodně neměli minout výborný The Talos Principle 2. Hra od chorvatského Croteamu výborně propojuje ohromné množství hádanek v zajímavém 3D světě, ve kterém žijí už jen roboti a hledají tajemství jejich předchůdců. Hra se zabývá i celou řadou filozofických otázek, je zkrátka jako dělaná pro přemýšlivé hráče. V podzimním výprodeji ji koupíte za 2,9 eura, tedy 70 korun (sleva 90 %).
Autor: Bonusweb.cz
Příznivci skákaček si nemohou nechat ujít jednu z těch opravdu povedených: Ori and the Will of the Wisps z produkce Xboxu. S metroidvaniemi se sice v poslední době opravdu roztrhl pytel, ale tato patří k těm nejpovedenějším. Koupíte ji za 3 eura, tedy za asi 72 korun (sleva 90 %).
Autor: Microsoft
Zajímavé slevy si připravil i Ubsioft. Dosud poslední díl akční série Far Cry, který vás zavede do role partyzána v otevřeném světě na diktaturou sužovaném tropickém ostrově, můžete mít za hezkou cenu 6 eur, tedy 146 korun po 90% slevě.
Autor: Ubisoft
Ještě vyšší slevu dostanete už na trochu zapomenutý, ale stále dobrý díl parkourové akce Mirror’s Edge: Catalyst. Série je bohužel od roku 2016 bez pokračování, ale určitě stojí za to si ji připomenout. Hra je v podstatě za symbolickou cenu, po 95% slevě za ní zaplatíte 99 centů, tedy 24 korun.
Autor: DICE
Čtyři roky starý Monster Hunter Rise má překvapivě vysokou slevu. Hra se přitom stále drží v hráčské přízni, lovení monster v tomto akčním RPG je baví dodnes. Hra je přitom ve slevě dostupná za 4 eura, tedy asi 98 korun (sleva 90 %).
Autor: Capcom
Mezi dalšími vysokými slevami figuruje povedená nezávislá hra Death’s Door, ve které se ujmete role vrány – smrtky, která sbírá duše a odvádí je na věčný odpočinek. Nová mise ji ale přivede do světa příšer, kde sbírání duší nebude až tak lehká práce. Hra stojí po slevě 2 eura, tedy asi 50 korun.
Autor: Devolver Digital
Z extra vysokých slev přidáme ještě tip na virtuální zimní sporty od Ubisoftu, hru Steep. Ve hře budete závodit na snowboardech a lyžích, vyzkoušíte si ale také třeba paragliding. Hra je se slevou 95 % také v podstatě jen „za pár korun“ (1,5 eura, asi 36 korun).
Autor: Bonusweb.cz
A co další zajímavé, byť už ne tak extrémní slevy? Pokud čekáte na slevu na jednu z hlavních letošních pecek, novinku 007 First Light s ikonickým agentem Jamesem Bondem, nyní po 4 měsících od vydání už na hru je celkem hezká 30% sleva. Vyjde vás tedy místo původních 70 eur jen na 49 eur (1 200 korun).
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Ještě výhodněji pak můžete mít předchůdce z dílny IO Interactive, slavného Hitmana World of Assassination. Základní kolekce misí s nájemným zabijákem stojí teď jen 3 eura (72 korun), rozšířený balíček misí můžete mít pak za 28 eur (680 korun).
Autor: IOI
Další výrazná sleva čeká na zájemce o Cyberpunk 2077. Standardní verze je nyní za 18 eur namísto 60 (440 korun po 70% slevě), s datadiskem Phantom Liberty je pak balíček ještě o něco výhodnější, dohromady vás bude stát 33 eur (800 korun).
Autor: Nintendo
Pokud vás zaujala čerstvá novinka Control: Resonant ale ještě jste ani nehráli první díl, máte teď dobrou příležitost to napravit. Akční hra plná nadpřirozených jevů odehrávající se v budově tajné americké vládní organizace totiž s 85% slevou vyjde jen na 6 eur, tedy 146 korun.
Autor: Remedy
Další velká novinka pro fanoušky RPG už také stihla zlevnit. Řeč je o povedeném remaku hry Gothic, který potěší nejen pamětníky původní hry z roku 2001. Remake je v podzimním výprodeji o 20 % levnější, koupíte ho za 40 eur (980 korun).
Autor: Bonusweb.cz
Sháníte něco, co byste mohli hrát s kamarády ale nechcete se pouštět do kdejakého tuctového „friendslopu“? Jedna z nejlepších kooperativních her poslední doby je nepochybně Big Walk, kde na vás čeká řešení hádanek s realistickou mechanikou dorozumívání se: navzájem se totiž slyšíte stejně jako v reálu jen na blízkou vzdálenost, na dálku nebo přes překážky musíte zapojit představivost a různé alternativní metody. Hra je teď o 20 % levnější, vyjde na 15,2 eura (370 korun).
Autor: Bonusweb.cz
Chybí vám doba, kdy jste budovali domy a zakládali rodiny v ikonickém simulátoru života The Sims? V posledních měsících je dostupná zajímavá alternativa v podobě titulu Paralives. Nabízí dokonce i některé prvky, o kterých si hráči The Sims mohli jen nechat zdát, včetně třeba příslibu, že všechna nacházející rozšíření hry budou zdarma. Paralives má 20% slevu, stojí 31,2 eura (760 korun).
Autor: Alex Massé
Žánr JRPG je poměrně přeplněný domácí japonskou produkcí, dále jej posunul také loňský hit Clair Obscur: Expedition 33. Neměli bychom však zapomínat ani na povedenou nezávislou hru Sea of Stars od kanadských autorů, která kombinuje krásnou pixelartovou grafiku a zábavnou hratelnost. Hra stojí polovinu běžné ceny, tedy 17 eur (415 korun).
Autor: Bonusweb.cz
Pro příznivce akčních řežeb bude dobrou volbou zlevněný Warhammer 40 000: Space Marine 2. Má krátkou, ale povedenou příběhovou kampaň plus poměrně obsáhlou multiplayerovou složku a za zlevněných 15 eur (necelých 366 korun) to určitě stojí.
Autor: Saber Interactive, Bonusweb.cz
Co nějaké slevy her z produkce PlayStationu? Za 24 eur (590 korun) můžete mít například povedenou akční hru Ratchet & Clank: Rift Apart...
Autor: Ondřej Zach
... nebo třeba remasterovanou verzi akční hry s pavoučím mužem, Marvel’s Spider-Man, což je jedna z nejúspěšnějších her z éry PlayStationu 4.
Autor: Bonusweb.cz
Polovinu běžné ceny chtějí během podzimního výprodeje i autoři posledního dílu slavné akční série Doom. Díl he Dark Ages, kde v boji proti hordám pekelníků využijete i štít nebo řemdih, stojí teď 25 eur (610 korun).
Autor: Bethesda
Pokud stále vyčkáváte na slevu na loňské Kingdom Come: Deliverance 2, už je čas se rozhoupat a hru si před příchodem dlouhých zimních večerů pořídit. Sleva už dosahuje 60 %, vyjde vás tedy na 24 eur (590 korun). Kompletní cena včetně datadisků je pak po slevě 32 eur (780 korun).
Autor: Warhorse Studios
No a pokud jste o středověké RPG ještě ani nezavadilo, ještě výhodněji seženete první díl s úvodem příběhu kováře Jindřicha. Základní hra stojí 4,5 eura (110 korun), balíček se všemi datadisky (Royal Edition) pak koupíte za 6 eur, tedy 146 korun.
Autor: Bonusweb.cz
Ačkoliv je za tyto peníze docela často, kovbojská akce Red Dead Redemption 2 opravdu stojí za pozornost. Ve slevě ji pořídíte za 15 eur namísto 60 (360 korun po 75% slevě).
Autor: Rockstar Games
Série her Metro 2033 byla sice už při několika příležitostech zdarma (například na konkurenčním Epicu), ale aktuální balíček, kdy všechny tři dosud vydané hry máte dohromady jen za 6,4 eura (necelých 156 korun), se docela vyplatí.
Autor: 4A Games
Minout byste neměli ani slevy na populární český simulátor tahačů American Truck Simulator. Sleva z 20 na 5 eur (120 korun) je sice u tohoto titulu poměrně obvyklá, ale nyní je to dobrá příležitost k tomu, abyste si spolu se základní hrou pořídili i čerstvou novinku v podobě Road Trip režimu, který do hry přidá i osobní vozy.
Autor: SCS Software
Poctivě se připravujete na vydání Grand Theft Auto VI? Tak to si rozhodně musíte připomenout i povedený čtvrtý díl, v kompletní edici s dodatečným obsahem vyjde v rámci výprodeje jen na 6 eur, tedy asi 150 korun.
Autor: Rockstar Games
Chtěli byste spíše nějaký taktický zážitek? Jedna z nejlepších strategických tahovek, XCOM 2, ve kterých povedete tým vojáků proti hrozbě z vesmíru, seženete za pouhá 3 eura (72 korun).
Autor: Firaxis Games
Titanfall 2 získal v podstatě status kultovní hry mezi střílečkami, a byť se autoři dosud nerozhoupali ke tvorbě třetího dílu, zahrát si dvojku za 3 eura (72 korun) je taky fajn.
Autor: Andrej Brabec
No a pro příznivce multiplayerových stříleček máme ještě dobrou zprávu v podobě slevy na populární extrakční titul Arc Raiders. Normálně stojí 40 eur, ve výprodeji jej ale pořídíte za 20 eur (490 korun).
Autor: Nacon