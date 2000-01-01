náhledy
Po skončení festivalu demoverzí Next Fest na Steamu zveřejnili správci portálu přehled těch nejhranějších. I to může sloužit jako obrázek hráčského zájmu o nadcházející PC tituly.
Autor: Half Sword Games
Vůbec nejvíc pozornosti strhla hra Half Sword. Autoři ji popisují jako simulátor středověkých rytířských soubojů s mimořádně realistickou fyzikální stránkou a brutálními výjevy.
Autor: Half Sword Games
Na Half Sword dokonce pracuje i speciální člen týmu, který má na starost pouze krvavé efekty, polámané kosti a odsekané končetiny. Hra by měla vyjít ještě letos, přesné datum ale autoři ještě neprozradili.
Autor: Half Sword Games
Na druhém místě je pokračování legendární strategické série Heroes of Might & Magic. Nový díl s podtitulem Olden Era slibuje návrat ke kořenům.
Autor: Bonusweb.cz
Demoverze sice zkrátila čekání na finální hru, hotovo ale jen tak nebude. Hra půjde nejprve do režimu předběžného přístupu, a to až nejdřív během příštího roku.
Autor: Ubisoft
Třetí místo patří poněkud zvláštnímu kooperativnímu hororu nazvanému Yapyap. Společně s až pěti dalšími hráči se můžete v této hře vydat na průzkum začarované věže.
Autor: Maison Bap
Ačkoli autoři popisují, že jde o horor, zároveň dodávají, že hra bude stát také na chaosu, který kolektivně budete v herních lokacích způsobovat. Hra zatím nemá ani přibližné datum vydání.
Autor: Maison Bap
Velice originálně působí titul na čtvrté příčce. Jmenuje se Final Sentence a jde o kompetitivní soutěžení v režimu battle royale ve… psaní na stroji. Každý překlep vás může v honbě za vítězstvím stát život.
Autor: Button Mash
Najednou proti sobě v psaní soutěží až 100 hráčů, a proto může být smrt rychlá a nemilosrdná. Plná hra by měla dorazit do konce letošního roku.
Autor: Button Mash
Úvodní pětici nejhranějších demoverzí pak uzavírá hororová adventura Reanimal od studia Tarsier, které mělo dřív na starost známou sérii Little Nightmares.
Autor: Bonusweb.cz
Demoverze poodhaluje, jak si autoři vedou v budování nové hororové značky, ze které často mrazí v zádech víc než kdy dřív. Reanimal zatím nemá stanovené datum vydání.
Autor: Bonusweb.cz
Další v pořadí je survival akce Everwind, která si půjčuje hranatou grafiku Minecraftu. Jde o mix fantasy a steampunku s důrazem na kooperativní režim víc hráčů. Everwind zatím nemá stanovené datum vydání.
Autor: Enjoy Studio S.A.
Přehled pokračuje další multiplayrovou hrou, tentokrát zombie masakrem The Midnight Walkers. Hra je podobná třeba sérii Dying Light, formálně však spadá do žánru extraction stříleček. Hra vyjde letos 21. listopadu.
Autor: Oneway Ticket Studio
Na multiplayer sází i další hra s názvem The Cube, Save Us, která se odehrává v postapokalyptickém světě, ve kterém musíte přežít společně s přáteli. Hra má vyjít do konce letošního roku.
Autor: XLGAMES
Hra Misery je v podstatě takovou nízkorozpočtovou variantou na hry S.T.A.L.K.E.R. Společně s přáteli totiž budete prohledávat radiací zamořenou zónu a bojovat s mutanty. Plná hra vychází právě dnes, 23. října.
Autor: Platypus Entertainment
Zde sice nejsou žádné zombie ani mutanti, ale i tak je Long Drive North: Co-Op RV Simulator opět další kooperační multiplayerovkou, která hráče na Steamu upoutala. V této jde o přežití o divočině a starání se o vlastní obytný vůz. Plná verze má být hotová během letošního listopadu.
Autor: Mindflair Games LTD
Chtěli jste si někdy s kamarády otevřít autoservis? Díky hře Car Service Together můžete alespoň virtuálně opravovat auta zákazníků, a to až ve čtyřech hráčích najednou. Hrát jde však i sólo. Hra má vyjít do konce letošního roku.
Autor: V12 Studio
Na další pozici je už trochu nepřekvapivě další kooperativní simulace Roadside Research, tentokrát o zajišťování provozu benzinky. Háček je v tom, že hráči jsou mimozemšťany, kteří se snaží chovat se jako lidé a nenechat se nachytat během příprav na obsazení Země. Roadside Research má vyjít začátkem příštího roku.
Autor: Cybernetic Walrus
Studio Aggro Crab už jednou letos bodovalo s masivně úspěšným titulem Peak, ale chuť mají na ještě alespoň jeden další hit. Povést by se jim to mohlo třeba s chystanou hrou Crashout Crew, ve které s přáteli plníte úkoly v bláznivé simulaci skladníků. Crashout Crew zatím nemá stanovené datum vydání.
Autor: Aggro Crab
První vydechnutí od nekonečné šňůry kooperativních multiplayerovek je poměrně nenápadná indie hra Servant of the Lake. Jde o point-and-click adventuru plnou hádanek. Hra vyjde příští rok.
Autor: Rusty Lake
Do světa Star Treku nahlédnete v chystané hře Star Trek: Voyager - Across the Unknown. Jde o příběhovou strategii, ve které se budete starat o vlastní vesmírnou loď s posádkou. Hra zatím nemá stanovené datum vydání.
Autor: Gamexcite
Následuje Tears of Metal, které má být středověkou mlátičkou s prvky roguelike žánru. A ano, lze hrát i ve více hráčích. Tears of Metal vychází příští rok.
Autor: Paper Cult
Některé demoverze sloužily zároveň jako lákadlo na právě vycházející hry a hráči proto projevili zájem i o ukázku ze hry Painkiller, která již vyšla v úterý 21. října. Hra navazuje na starou sérii stříleček, novým prvkem je kooperativní multiplayer režim.
Autor: 3D Realms
Až skoro na samotném závěru seznamu nejhranějších dvaceti titulů je CarX Drift Racing Online 2, online závodní hra, která klade důraz na propracovanou fyziku jízdy. Hra by měla vyjít do konce letošního roku.
Autor: CarX Technologies, LLC
Hráči dále projevili zájem o vyzkoušení simulátoru čištění různých objektů a prostředí za pomocí vysokotlakové čističky. PowerWash Simulator 2 vychází dnes, 23. října.
Autor: FuturLab
Dvacítku nejhranějších demoverzí pak uzavírá ukázka ze hry Ultimate Sheep Raccoon, což je párty hra, ve které si s přáteli nejprve postavíte vlastní trať a pak na ní závodíte v jízdě na bicyklu. Hra má být hotová ještě letos.
Autor: Clever Endeavour Games