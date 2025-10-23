|
Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného
V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...
Streamováním vydělal tři čtvrtě miliardy. Další peníze mi neposílejte, prosí
Americký streamer a podnikatel Charles Christopher White Jr., kterého diváci spíše znají pod přezdívkou Cr1TiKaL nebo MoistCr1TiKaL, vypnul veškerou monetizaci u svých videí. Od svých fanoušků už...
Streamerku Emiru napadli na TwitchConu, ochranka naprosto selhala
Ani jubilejní desátý ročník největší streamerské akce na světě TwitchCon neproběhl hladce. Při setkání s fanoušky totiž napadli známou streamerku a cosplayerku Emiru, která se následně pustila do...
Stahujte zdarma nádhernou českou hru a horor v kulisách první světové
Epic Store tento týden rozdává zdarma další kouzelně vypadající hru od českého studia Amanita a k tomu přihazuje slušný horor, který je netradičně zasazen do bunkru a kulis první světové války.
Call of Duty existuje jen kvůli tomu, že EA byli haj**ové, vzpomíná vývojář
Série válečných stříleček Call of Duty patří k nejcennějším značkám v herním průmyslu. Její spolutvůrce Vince Zampella vzpomíná, že vůbec nemusela vzniknout.
Streamer hájí zabezpečení TwitchConu, po napadení Emiru se zlepšilo, říká
Zatímco část tvůrců obsahu spekuluje, že největší streamerská akce na světě TwitchCon to má po napadení jedné z účastnic spočítané, populární streamer xQc vnímá letošní ročník jako bezpečnější a...
Hráči vybrali nejoblíbenější demoverze na Steamu. Zaujaly i vás?
Po skončení festivalu demoverzí Next Fest na Steamu zveřejnili správci portálu přehled těch nejhranějších. I to může sloužit jako obrázek hráčského zájmu o nadcházející PC tituly.
Remake špionážního Splinter Cellu v problémech? Hledá se nový ředitel
Remake špionážní akce Splinter Cell oznámil Ubisoft už v roce 2021. Od té doby se na něm vystřídali dva herní ředitelé, kteří projekt zastřešují a udávají jeho směr. Nyní se hledá třetí.
Akorát na Halloween míří duchařská klasika z GameCubu na Switch 2
Ustrašený Luigi se vydává hledat svého slavnějšího bratra Maria do strašidelného sídla. Kultovní klasika Luigi’s Mansion se tak vůbec poprvé podívá na konzoli Switch.
The Sims Mobile končí, v lednu vypnou servery
Mobilní verze simulátoru života a vztahů The Sims Mobile končí. Od letošního ledna už se ve hře neobjevil žádný nový obsah, následující leden dojde k vypnutí serverů.
Ninja Gaiden 4
PS5vydáno 21. října 2025 9:08
Je vaším snem řídit bratislavskou tramvaj? Díky nové hře se může splnit
Slovenské duo vývojářů chystá realistický simulátor řízení tramvaje v Bratislavě. Jmenuje se Elektronka: Bratislava a až bude hotový, usednete do řidičské kabiny třeba legendární tramvaje Tatra T6A5....
Špičková zábava i s menšími rozpočty. Pět demoverzí, co vás zaručeně zabaví
Festival demoverzí na Steamu jako obvykle přinesl pestrou nabídku ukázek různých chystaných titulů. Vybrali jsme několik z nich, které nám padly do oka, a přinášíme naše tipy a dojmy.