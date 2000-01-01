Festival demoverzí Steam Next Fest je nyní opět v plném proudu a nabízí ukázky jak malých nezávislých her, tak několika významných titulů, které v budoucnu dorazí. Stovky demoverzí budou k dispozici až do pondělního večera zdarma k vyzkoušení.
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads vznikl jako projekt spustitelný ve webovém prohlížeči. Hra vám generuje nekonečnou jízdu krajinou a vy můžete jak závodit, tak se jen kochat okolím a třeba u toho poslouchat hudbu nebo podcast. Nyní hru autor nabízí i na Steamu, se spoustou funkcí navíc.
Autor: Topograph Interactive
Steam verze má vyšší míru grafických detailů, více možnosti přizpůsobení vašeho vozu nebo třeba různé druhy silnic. A po silnicích už jezdí i další auta. Hra bohužel zatím nemá datum vydání, v rámci demoverze si vyzkoušíte jízdu v jednom typu prostředí a jedno roční období.
Autor: Topograph Interactive
Valor Mortis je neobvykle pojatá hra žánru soulslike. Ty jsou obvykle z pohledu třetí osoby, jenže Valor Mortis sledujete přímo z očí hrdiny. Hra navíc pracuje s alternativní historií napoleonských válek, které okoření o různé mutanty a zombie.
Autor: One More Level
Demoverze na steamu nabídne buď samotný úvod hry a také jednu z pozdějších misí. Doporučujeme vyzkoušet, hra vypadá parádně a i po stránce hratelnosti nás celkem zaujala. Vychází 13. října.
Autor: One More Level
Překvapením herního svátku byla novinka od duchovního otce série Assassin’s Creed, Patrice Désiletse. Jeho hra 1666: Amsterdam sice už v jisté formě existuje přes 10 let, až teď to ale vypadá, že by se práce mohla blížit ke konci.
Autor: Panache Digital Games
1666: Amsterdam, který vypráví příběh čarodějky napříč několika historickými epochami, lze vyzkoušet v rámci festivalu demoverzí, a to ve formě krátké ukázky úvodu hry. Hra vypadá opravdu hezky, jen toho ze samotné hry vlastně v demoverzi moc není.
Autor: Panache Digital Games
Pokud máte rádi hororovou sérii Alan Wake od finského studia Remedy, vyzkoušejte demoverzi hry Silver Pines. Jde o podobnou stylizaci hororu v americkém městečku, jen tentokrát ve 2D a s prvky metroidvanií.
Autor: Wych Elm
Demoverze vám nabídne úvod hry, uložená pozice údajně půjde přenést do plné hry. Silver Pines vychází 8. října.
Autor: Wych Elm
Moss: The Forgotten Relic je předělávka dvou VR titulů (Moss a Moss: Book 2) do jedné hry a převedená do podoby, kdy se dá hrát i na běžných obrazovkách. Všichni, kdo tyto populární hry nemohli vyzkoušet ve virtuální realitě nyní mají šanci Moss zažít v klasické podobě.
Autor: Polyarc
Demoverze v rámci festivalu nabídne krátký úsek hry, ovšem ne přímo od začátku. Veškeré důležité mechaniky, které musely být změněny z 3D prostoru na ovládání pomocí gamepadu nebo myši a klávesnice, vám patřičně vysvětlí. Hra vychází velice brzy, už 16. července.
Autor: Polyarc
Warhammer 40,000: Boltgun 2 je něco pro fanoušky žánru boomer shooter. Zběsilá akce v retro grafice se vrací ve druhém díle a kdo hrál jedničku, bude zde jako doma,
Autor: Auroch Digital
V demoverzi si vyzkoušíte mapu v džungli a celý repertoár ikonických zbraní. Hra by měla vyjít ještě někdy během letošního roku.
Autor: Auroch Digital
Pokud sháníte nějakou zajímavou skákačku, vyzkoušejte třeba hru Well Dweller. Vypráví příběh ptáčků v začarovaném království, kteří jsou ohroženi lovci a dalšími příšerami. Hra působí trochu jako Hollow Knight, jen se snaží být více humorná.
Autor: Kyle Thompson
Demoverze hry Well Dweller vám nabídne samotný úvod hry, kde se naučíte skákání, souboje a vyzkoušíte si pár talismanů, které vám přidají bonusy ke schopnostem. Hra má vyjít někdy během letošního roku.
Autor: Kyle Thompson
TOEM 2 je pokračování zábavné a originální hry, která kombinuje 2D prostředí s mechanikou fotoaparátu, který vidí svět okolo ve 3D. Autoři vám v druhém díle nabídnou víc hádanek i nových prostředí, které v této adventuře můžete navštívit.
Autor: Something We Made
Co se nám také opravdu líbí, že demoverze nabízí upravený level, který je odlišný od plné hry, takže zde zažijete něco, co v plné hře ani nebude. TOEM 2 vyjde někdy během letošního podzimu.
Autor: Something We Made
Pokud máte náladu spíše na nějakou karetní hru, vyzkoušejte Fame or Folly. Jde o variantu na známé pokerové Balatro, kdy jde primárně o překonání určité výše stanoveného skóre pomocí kombinace vašich karet. Fame or Folly se však hraje spíše jako black jack.
Autor: Grand Games Studio
Karty mají tematiku putovního cirkusu, kdy musíte kombinací vašich karet získat dostatečný aplaus publika. Ne vždy to ale vyjde a někdy spíše ztropíte ostudu. Hra má vyjít během letošního podzimu.
Autor: Grand Games Studio
Hra Screenbound se už nějakou dobu sem tam objeví jakožto virální očekávaný titul, který kombinuje retro 2D skákačku s 3D světem. Pohyby hlavního hrdiny se totiž propisují i do 2D hry, kterou hraje na malé přenosné konzoli za chůze.
Autor: Crescent Moon Games
Screenbound je hra, kterou určitě doporučujeme vyzkoušet, ovšem spíše z důvodu, jestli vám tento neokoukaný herní styl vůbec sedne. Musíme se totiž přiznat, že nám to přišlo spíše matoucí. Hra vyjde 10. září.
Autor: Crescent Moon Games
The Guild – Europa 1410 od brněnského studia Ashborne Games vás zavede zpět ke kořenům série, těží inspiraci z původního titulu Europa 1400: The Guild. Vaši cestu započnete v čele nově vzniklé dynastie vlastnící skromný podnik. S plynoucími roky se budete snažit rozvíjet své podnikání, rozšiřovat vliv své rodiny a zajistit si dědice, aby váš rod mohl přetrvat.
Autor: Ashborne Games
Demoverze hry The Guild - Europa 1410 vám umožní zvolit si jedno ze tří povolání a odehrát 14 tahů v Kutné Hoře. Díky tomu zjistíte, co bude ve verzi hry pro předběžný přístup, která vyjde v červenci 2026.
Autor: Ashborne Games
Přidáváme ještě další dva tipy na velké očekávané hry. Jednou je Onimusha: Way of the Sword, což je pokračování akční série, které se opět zaměří na propracovaný boj na blízko se samurajským mečem a nebudou chybět ani speciální výpady, komba a další údery, které vám dají výhodu v boji. Hra vyjde 24. září.
Autor: CAPCOM
Druhou je pak The Sinking City 2, survival horor, který je inspirovaný dílem H. P. Lovecrafta. Jde o sequel k prvnímu dílu, tedy pokračování příběhu. Hra vyjde 18. srpna.
Autor: Frogwares
Valor Mortis
Autor: One More Level
Valor Mortis
Autor: One More Level
Valor Mortis
Autor: One More Level
Valor Mortis
Autor: One More Level
Valor Mortis
Autor: One More Level
Valor Mortis
Autor: One More Level
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Slow Roads
Autor: Topograph Interactive
Well Dweller
Autor: Kyle Thompson
Well Dweller
Autor: Kyle Thompson
Warhammer 40,000: Boltgun 2
Autor: Auroch Digital
Warhammer 40,000: Boltgun 2
Autor: Auroch Digital
Warhammer 40,000: Boltgun 2
Autor: Auroch Digital
Warhammer 40,000: Boltgun 2
Autor: Auroch Digital
Warhammer 40,000: Boltgun 2
Autor: Auroch Digital
Warhammer 40,000: Speed Freeks
Autor: Caged Element
Silver Pines
Autor: Wych Elm
Silver Pines
Autor: Wych Elm
Silver Pines
Autor: Wych Elm
Silver Pines
Autor: Wych Elm
Silver Pines
Autor: Wych Elm
Silver Pines
Autor: Wych Elm
TOEM 2
Autor: Something We Made
TOEM 2
Autor: Something We Made
TOEM 2
Autor: Something We Made
TOEM 2
Autor: Something We Made
TOEM 2
Autor: Something We Made
Moss: The Forgotten Relic
Autor: Polyarc
Moss: The Forgotten Relic
Autor: Polyarc
Moss: The Forgotten Relic
Autor: Polyarc
Moss: The Forgotten Relic
Autor: Polyarc