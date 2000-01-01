náhledy
Festival demoverzí na Steamu je sice už za námi, ale většinu z nejstahovanějších herních ukázek si stále můžete vyzkoušet. Je to poměrně pestrý výběr žánrů, ve kterém by si svého favorita mohl najít prakticky každý.
Autor: Saroasis Studios
Na špičce festivalu demoverzí, který skončil minulý týden, se trochu neprávem umístila střílečka Marathon od Bungie, která v tu samou dobu měla zátěžový test serverů. Přejděme tedy proto ke hrám, které stále ještě můžete vyzkoušet ve formě demoverze.
Autor: Bonusweb.cz
Na špičce seznamu nejstahovanějších demoverzí je trochu praštěná hra Burglin’ Gnomes. Společně s přáteli se vžijete do role zahradních skřítků a společnými silami budete vykrádat domy a tropit další neplechu.
Autor: Fobri
Je to typický zástupce žánru „friendslop“, kterých v našem seznamu najdete ještě několik dalších. Burglin’ Gnomes zatím nemá stanovené datum vydání, demoverze je však stále přístupná.
Autor: Fobri
Druhé místo pak má pirátská multiplayerovka Windrose. Kooperativní hratelnost pokrývá vše, co byste od pirátského života čekali: souboje na moři i na souši, hledání pokladů, prozkoumávání moří i stavbu osad.
Autor: Windrose Crew
Hra zatím také nemá stanovené datum vydání, i v případě Windrose je demoverze na Steamu stále k dispozici.
Autor: Windrose Crew
Poncle, autor hitu Vampire Survivors se vrátil s novou hrou, která sice přebírá motivy jeho prvotiny, hraje se však úplně jinak. Kombinuje klasické krokové dungeony s karetními hrami (deckbuilding), výsledek je vcelku originální.
Autor: poncle
Ani Vampire Crawlers ještě nemá stanovené datum vydání, demoverze ovšem dostupná stále je.
Autor: poncle
A máme tu další kooperativní střílečku, která tentokrát kombinuje western a fantasy. Až ve 4 hráčích naráz budete kosit hordy nepřátel, plnit mise a zkrátka se snažit přežít.
Autor: Evil Raptor
Far Far West je bohužel jednou z mála her, která už možnost vyzkoušet demoverzi zrušila. Titul má však vyjít ještě někdy během letošního roku.
Autor: Evil Raptor
Hra na průzkum přírody ve světě nedaleké budoucnosti se jmenuje Outbound. V ní budete moci sami nebo až ve čtyřech hráčích pracovat na vylepšování vašeho vozu, sbírat nezbytné materiály a stavět obydlí. Hra si zřejmě hodně potrpí na propracovaném systému vyrábění věcí, vylepšování nástrojů a dekoraci vašeho vozu.
Autor: Square Glade Games
Demoverze hry Outbound je stále dostupná a navíc na plnou verzi už nebudete muset dlouho čekat, vychází totiž 23. dubna.
Autor: Square Glade Games
Wanderburg je mix akce a strategie, kde stavíte ohromné obléhací stroje na kolech (ten postupem hry navíc stále roste), ničíte nepřátelé a snažíte se přežít. Hra je žánr roguelike, takže pokaždé budete čelit trochu jiným výzvám.
Autor: Randwerk
Wanderburg si můžete stále na Steamu vyzkoušet, plná hra vyjde ještě letos.
Autor: Randwerk
Je to takové Left 4 Dead, jen možná ještě zběsilejší. V John Carpenter’s Toxic Commando kosíte hordy zombies, samozřejmostí je podpora kooperačního režimu více hráčů.
Autor: Focus
Hra byla během festivalu hodně populární a již od jeho skončení stihla vyjít ve čtvrtek 12. března. Demoverze tedy sice není k dispozici, zato však už můžete hrát plnou hru.
Autor: Focus
Fate Trigger je typický zástupce toho, co právě frčí v Asii. Je to anime akční hra s hrdiny a unikátními schopnostmi v otevřeném světě a s možností prohánět se po něm v rychlých vozech. Detailní grafiku zajišťuje Unreal Engine 5.
Autor: Saroasis Studios
Demoverze této hry už není dostupná, hra má však stanovené datum vydání do konce prvního letošního kvartálu, tedy do konce března.
Autor: Saroasis Studios
Naopak klidná a odpočinková hra je Hozy, která rovněž zaujala hráče ve velkých počtech. V Hozy renovujete opuštěné domy, hratelnost zahrnuje čištění, opravy i dekorace novým nábytkem.
Autor: Come On Studio
Hozy si můžete jak vyzkoušet ve formě demoverze, tak si můžete počkat na plnou verzi, která vyjde už 30. března.
Autor: Come On Studio
Titul hry s nejdelším názvem suverénně vyhrává Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite. V této hře žánru roguelite se budete snažit přežít v živém ekosystému různých stvoření, na které budete muset vyzrát chytrými evolučními prvky.
Autor: Odd Dreams Digital
Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite má stále dostupnou demoverzi, plná hra pak vychází 8. května.
Autor: Odd Dreams Digital
Vysoký zájem hráčů nutně nemusí znamenat pěknou grafiku. Třeba taková Sledding Game na to jde s opravdu jednoduchým vizuálem, zato zábavnou hratelností, která je postavená na sáňkování a dalším dovádění na herních mapách s přáteli.
Autor: The Sledding Corporation
Hra zatím nemá stanovené datum vydání, demoverze je však přístupná i nadále.
Autor: The Sledding Corporation
Zběsilá týmová akce Arkherion cílí na fanoušky diablovek, kteří jsou rádi online. Nechybějí souboje více týmů nebo několik herních systémů (kombinace předmětů, unikátní sestavy schopností), se kterými vyzrajete na nepřátele.
Autor: Bonfire Studios
Arkherion už bohužel není dostupný k vyzkoušení a hra ani nemá stanovené datum vydání.
Autor: Bonfire Studios
Akční adventura Romestead kombinuje survival režim s prvky strategie. Až v osmi hráčích se budete snažit přežít v nehostinné krajině a zajistit si přízeň bohů. Hra zaujme především jednoduchou pixelartovou grafikou.
Autor: Beartwigs
Romestead má stále demoverzi k dispozici, datum vydání je však neznámé.
Autor: Beartwigs
Další zástupce friendslop žánru je We Gotta Go. Má jít o hororovou komedii, ve které se váš tým podivných příšerek snaží dostat na záchod ve strašidelném domě dříve, než vás monstra vystraší k smrti.
Autor: FuzzyBot
Demoverze je zatím přístupná, ovšem datum vydání této poněkud svérázné hry ještě známé není.
Autor: FuzzyBot