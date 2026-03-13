Tyto budoucí herní hity můžete stále vyzkoušet zdarma

Ondřej Martinů
Festival demoverzí na Steamu je sice už za námi, ale většinu z nejstahovanějších herních ukázek si stále můžete vyzkoušet. Je to poměrně pestrý výběr žánrů, ve kterém by si svého favorita mohl najít prakticky každý.
Outbound Marathon Burglin’ Gnomes Burglin’ Gnomes Windrose Windrose Vampire Crawlers Vampire Crawlers Far Far West Far Far West Outbound Outbound

Tyto budoucí herní hity můžete stále vyzkoušet zdarma

Outbound

Festival demoverzí na Steamu je sice už za námi, ale většinu z nejstahovanějších herních ukázek si stále můžete vyzkoušet. Je to poměrně pestrý výběr žánrů, ve kterém by si svého favorita mohl najít...

13. března 2026 0

RECENZE: Poppy Playtime - Chapter 5 je ta hra s plyšáky, co děsí děti

60 %
Poppy Playtime - Chapter 5

Před pěti lety vyšla nenápadná prvotina od neznámého studia Mob Entertainment. Jmenovala se Poppy Playtime. Spíš než hra či kapitola to byl koncept, který šlo projít za půl hodiny. Krátký zážitek se...

PC
12. března 2026  10:07 1

Nová hra o Janu Žižkovi slibuje i středověkou Prahu. Dostane český dabing

Medieval: The Game - hra podle filmu Jan Žižka

Slovenští vývojáři chystají hru Medieval o vojevůdci Janu Žižkovi. Ta vznikne na náměty stejnojmenné filmové předlohy. Na hru se již prostřednictvím komunitního financování vybral dostatek peněz, aby...

12. března 2026 8

Hra se zaplatila za deset minut, inspiraci hledala u Pokémonů

Wonderful Neoran Valley

Za pouhých deset minut získali tvůrci připravované hry Wonderful Neoran Valley peníze na vývoj prostřednictvím Kickstarteru. Ačkoliv přiznávají inspiraci známými herními značkami, není to jen pouhá...

11. března 2026  11:11 5

Anděl v těle monstra. Zpívající zombie lidem vyrazila dech

Resident Evil Requiem - Selena Corey

Má andělský, uhrančivý hlas a i po proměně v zombie si zachovala rysy atraktivní ženy. Okamžitě se stala inspirací pro cosplayerky a další umělce. Řeč je o Seleně Corey, zpívající zombie z aktuálního...

11. března 2026 0

Poppy Playtime - Chapter 5

60 %
Poppy Playtime - Chapter 5

PC
vydáno 10. března 2026  14:59,  aktualizováno  15:06

Vzpomínáte s láskou na staré UFO? Tato hra se vám bude líbit

Xenonauts 2

Po třech letech v předběžném přístupu vychází strategická hra Xenonauts 2, v níž se lidstvo brání mimozemské invazi.

10. března 2026  11:33 11

Comic-Con Praha 2026: informace, vstupné a přehled účastníků

Šestý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague letos navštívilo více než 23...

Do Prahy se znovu vrací Comic-Con. Fanoušci se dočkají už 13. až 15. března 2026. Samozřejmostí už je řada jak zahraničních, tak českých hostů z řad herců, scénáristů a spisovatelů, až po hvězdy...

10. března 2026 0

Malé studio ponížilo velikány. Slay the Spire 2 ukazuje, jak se dělá hit

Slay the Spire 2

Druhý díl známé karetní nezávislé hry Slay the Spire vyšel na Steamu v předběžném přístupu. Hra ihned během uplynulého víkendu předčila všechna očekávání. Autoři se již na síti X nechali slyšet, že...

10. března 2026 8

Marathon není další Concord, ale bude to stačit?

Marathon

Kostky jsou vrženy. Nová extrakční sci-fi střílečka Marathon od zkušeného studia Bungie není vyložený propadák, ale ani hit, ve který studio doufalo.

9. března 2026  10:03 2

Větší prsa, víc nábojů. Vylepšete si Resident Evil: Requiem těmito mody

Resident Evil Requiem - mod Bigger Boobs for Grace

Aktuální herní hit Resident Evil: Requiem oslavil krátce po vydání pět milionů prodaných kopií. Kdo má PC verzi, může si hru v mnoha ohledech vylepšit či okořenit. Že fandové zvětší hlavní hrdince...

9. března 2026 4

K nerozeznání od reality? Tak vypadal vrchol herní grafiky v devadesátkách

Vrchol grafiky v 90. letech

Počítačová grafika jde dopředu neuvěřitelně rychlým tempem a stále častěji se skloňuje termín fotorealismus. Buďte ale v klidu, o tom, že brzy bude počítačová grafika k nerozeznání od skutečnosti,...

8. března 2026 13

