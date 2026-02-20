náhledy
První letošní festival demoverzí Steam Next Fest dorazil s ohromnou nabídkou demoverzí a tentokrát jsme zaznamenali vícero zajímavých her z Česka i Slovenska. Nabízíme vám přehled toho, co stojí za pozornost, spolu s dalšími vybranými ukázkami her z celého světa.
Autor: Bonusweb.cz
Demoverzí v aktuálním Steam Next Fest jsou stovky, my jsme proto vybrali několik, které nás v redakci zaujaly s důrazem na českou produkci. Pokud hrajete na PC, máte na vyzkoušení všemožných ukázek chystaných her v rámci festivalu čas do pondělního večera.
Autor: Bonusweb.cz
Asi nejzajímavější českou novinkou v nabídce Steam Next fest je chystaná hra Phonopolis od studia Amanita Design, které stojí za oblíbenými hrami jako Machinarium či Pilgrims. Vyzkoušet můžete krátký, asi půlhodinový výřez jedné herní části.
Autor: Bonusweb.cz
Phonopolis zaujme především zajímavým vizuálním stylem, jelikož herní objekty jsou vyrobené z kartonu. Hra tentokrát pojednává o fiktivní diktatuře, kde hrajete za popeláře, který díky nalezeným sluchátkům může na rozdíl od zbytku obyvatel neuposlechnout rozkazy autoritářského vůdce.
Autor: Amanita Design
V demoverzi si vyzkoušíte několik puzzlů a také si poslechnete úsek dabovaného vyprávění, což je na Amanita Design vlastně dost nezvyklý prvek, jejich hry totiž bývají němé. Phonopolis má vyjít někdy během letošního roku.
Autor: Bonusweb.cz
Další vizuálně opravdu podmanivá hra je od dvojice českých vývojářů z týmu Rawmeat. Jejich chystaná hra Scribe RPG sází na propracovaný pixelart a retro herní mechaniky.
Autor: Rawmeat
Hratelnost kombinuje klasické point and click adventury, ale s tím, že Scribe RPG nabídne i soubojový systém, skákání a otevřený svět. Už demoverze je celkem působivá na to, kolik se toho v jejím úvodu musíte naučit.
Autor: Rawmeat
V Scribe RPG hrajete za písaře, který se vydává na průzkum království, jehož historie byla ztracena a on musí tedy vše objevit a zaznamenat znovu. Hra zatím nemá pevně dané datum vydání.
Autor: Rawmeat
Další české studio, které má už celkem bohatou historii, je Rake in Grass. Znát ho budete například díky titulům Jets’n’Guns či Rampage Knights. Nyní se tým dal na tvorbu hry Underkeep ve stylu slavného Dungeon Mastera, tedy žánru krokovacích dungeonů.
Autor: Bonusweb.cz
Ve hře složíte čtyřčlennou partu a vydáte se na průzkum herního světa, a to hezky krok po kroku. Ačkoli Underkeep okamžitě připomene mnohé klasiky, není tak hardcore jako některé staré kousky. Nemusíte si tak například kreslit mapu sami na čtverečkovaný papír a smrt člena družiny není definitivní.
Autor: Bonusweb.cz
Dohrání dema vám zabere zhruba 40 minut, během kterých navštívíte tajemný les a také nechybí ani klasická kobka plná monster. Underkeep se nám opravdu líbil, takže budeme trpělivě vyčkávat na vydání, zatím bohužel ještě s neznámým datem.
Autor: Rake in Grass
Pokud nejste fanoušci retro stylu ale raději byste něco moderního, můžete vyzkoušet českou hru Matcho, která nabídne trochu neobvyklou kombinaci akční střílečky se žánrem „match-three“, tedy spojováním stejně barevných bodů.
Autor: FiolaSoft Studio
Ve hře budete prozkoumávat lokace, skákat a řešit puzzly, hra ovšem staví právě na neobvyklé akční hratelnosti. Demoverze nabízí dva stupně obtížnosti a v tom vyšším se už budete muset celkem snažit.
Autor: FiolaSoft Studio
Příběh sleduje boj proti vesmírnému hmyzu, který se uhnízdil kdesi v Mexiku. Hra působí, že má i celkem velké příběhové ambice (navíc se dočkáme i českého dabingu), na vydání si však ještě musíme počkat, hra zatím nemá oznámené přesné datum vydání.
Autor: FiolaSoft Studio
Výběr českých her pak ještě doplníme o neobvyklou adventuru Hubert, ve které hrajete za ovčáckého psa. Vším úkolem bude to, co takovému psímu plemenu jde nejlépe, tedy hlídání a vedení stáda ovcí.
Autor: Bonusweb.cz
Demoverze poodhalí celkem hezky zpracované 3D prostředí. Ovládání není těžké, s ovčákem zkrátka jen běháte, štěkáte a čenicháte různé zápachy, dále vodíte ovce na stanovená místa.
Autor: Bonusweb.cz
I v tomto případě demoverze pouze poodhalí širší příběhové ambice, hra se nám minimálně v úvodu zdála spíše humornějšího rázu. Kdy Hubert vyjde zatím přesně nevíme.
Autor: Bonusweb.cz
Zmíníme také ještě ambiciózní hru tentokrát původem ze Slovenska, Way of the Hunter 2. Jde stejně jako první díl o lovecký simulátor od studia Nine Rocks Games.
Autor: Nine Rocks Games
Demoverze vám zpřístupní čtvrtinu celé herní mapy (hra se odehrává na území Kanady), několik různých loveckých pušek a dalšího vybavení. Potkat můžete různou zvěř, od krocana a kachny až po medvěda a bizona.
Autor: Nine Rocks Games
Ani tato chystaná slovenská hra vám však neumožní si udělat křížek v kalendáři, datum vydání je i v tomto případě ještě tajné.
Autor: Nine Rocks Games
Posuňme se tedy mimo českou a slovenskou herní scénu k tomu, co upoutalo naší pozornost z výběru dalších her. První a za nás asi nejdůležitější ukázkou je nová hra Zero Parades: For Dead Spies od studia ZA/UM, tedy autorů slavné detektivky Disco Elysium. Tedy lépe řečeno od těch lidí, kteří ve studiu zbyli po hromadném propouštění původních tvůrců.
Autor: Bonusweb.cz
Vedení ZA/UM se po tomto kroku stalo nenáviděným a novince spousta fanoušků Disco Elysium přeje pouze neúspěch. Po odehrání demoverze ale musíme uznat, že ve studiu pořád zbyla spousta talentu a energie, které udělaly první hru tak skvělou.
Autor: Bonusweb.cz
I Zero Parades: For Dead Spies má totiž opravdu výbornou atmosféru, tajemný příběh a momenty, kdy se při čtení textů necháte světem zcela pohltit. Nechybí ani hody kostkou na některé konverzační volby či sestavování osobnosti hlavní hrdinky. Hra vyjde během letošního roku.
Autor: Bonusweb.cz
Když jsme narazili na hru Gambonanza, něco nám na ní přišlo až příliš povědomé. Hra nabízí zajímavou myšlenku v podobě šachů, kterým různými speciálními předměty a žetony měníte pravidla. Schválně, jestli vám podle tohoto úvodního obrázku dojde, čemu je Gambonanza podobná?
Autor: Bonusweb.cz
A co když vám ukážeme herní obchod, který se objeví vždy po každé splněné hře? Ano, mnozí zde už jistě poznají styl předloňského megahitu Balatro, který podobným způsobem ozvláštnil tradiční karetní hru poker.
Autor: Bonusweb.cz
Hra Gambonanza nás na jednu stranu opravdu zaujala, hratelnost neustále se měnících šachových partií funguje dobře, jen se nám moc nezamlouvá až okaté opisování stylu od Balatra. Ale za vyzkoušení teď nic nedáte, plná hra dorazí ještě letos.
Autor: Bonusweb.cz
Vyzkoušet si můžete také opravdu stylovou skákačku The Eternal Life of Goldman, kterou jste již možná mohli zahlédnout v rámci několika uplynulých show vydavatele THQ Nordic.
Autor: Bonusweb.cz
Hra původně působila jako něco ze žánru metroidvanií, nakonec ale jde o tradičnější skákačku se sérií po sobě jdoucích levelů, některé mají však záměrně otevřenější strukturu.
Autor: Bonusweb.cz
Hratelnost ozvláštňuje to, že ovládáte starého pána, který si v pohybu pomáhá holí, jejíž vlastnosti můžete v průběhu levelu upravovat. Tím si pomůžete třeba k vyšším skokům (pružina) nebo možnosti se zavěsit na létající balony (hák). The Eternal Life of Goldman zatím nemá stanovené datum vydání.
Autor: Bonusweb.cz
O zajímavá RPG asi nikdy nebude nouze, nás v rámci festivalu demoverzí zaujalo také německé RPG Alabaster Dawn, které působí jako Sea of Stars, které vyměnilo tahové souboje za klasickou mlátičku.
Autor: Radical Fish Games
Pixelartová grafika se nám zde opravdu zamlouvá a byť na vás hra po vzoru různých japonských RPG hned v úvodu navalí řadu příběhových reálií, i tak nás celkem zaujala a rádi bychom viděli, jak příběh pokračuje.
Autor: Radical Fish Games
Na Alabaster Dawn si ovšem ještě nějakou dobu počkáme, autoři totiž ještě neprozradili, kdy hru plánují vydat.
Autor: Radical Fish Games
Na závěr přidáme jeden zážitek, který se popravdě moc nepovedl. Vyzkoušeli jsme také demoverzi 1348 Ex Voto, na první pohled celkem zajímavého akčního RPG odehrávajícího se ve středověku. A hned bylo poznat, že autoři mají s optimalizací hry celkem problémy.
Autor: Bonusweb.cz
Hra se i na výkonné sestavě docela zasekávala a především obličejové animace působily hodně nedoladěně. Stejně tak soubojový systém nás svou plochostí od dalšího hraní spíše odradil.
Autor: Bonusweb.cz
Vzhledem k tomu, že hra už pár týdnů schytává kritiku od „antiwoke“ davu za lesbický vztah princezny a rytířky, rozhodně dává smysl si hru vyzkoušet a udělat si vlastní názor, než dát jen na politicky agitované výkřiky na sítích. Jenže pokud bude finální technická stránka hry takto špatná, úspěch se zcela jistě nedostaví.
Autor: Bonusweb.cz