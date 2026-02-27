|
Z českých novinek na Steamu jsme nadšeni. Vyzkoušejte je zdarma
Koupě většina lidí litovala. Vybíráme největší propadáky herních dějin
Nová konzole či jiný herní hardware má především potěšit hráče a nabídnout jim něco nového. V herní historii však byla celá řada zařízení, která se svými inovacemi na trhu neobstála a kupujícím...
KVÍZ: Poznáte nejslavnější hry s pirátskou tematikou?
Pirátství a počítačové hry jdou nerozlučně ruku v ruce už od jejich počátků. Pokud však odmyslíme warezovou scénu, je výběr poměrně chudý a třeba oproti druhé světové válce nebo mimozemským hordám...
Už jsou jen krok od krachu. Autoři herního propadáku viní hráče
Zájem o multiplayerovou hru Highguard rapidně klesá, studio již propustilo většinu zaměstnanců a nyní zavřelo webové stránky hry. Autoři jsou z neúspěchu hry hořcí a obviňují hráče.
Proč to vůbec vyšlo? Herních propadáků se letos urodilo nečekaně moc
Pojďte se spolu s námi podívat na ty největší herní propadáky. U některých si sami možná budete říkat, proč to vůbec vyšlo, když bylo dopředu zřejmé, že nemají šanci. Vítejte ve světě nízkých...
Proč už Daniel Vávra nedělá na další hře? Je to naprosté psycho, říká
Informace, že vývojář Daniel Vávra, který stojí za hity Mafia a Kingdom Come, už ve Warhorse nepracuje na další hře, vzbudila pozornost. Místo toho připravuje hraný film Kingdom Come. A aktuálně...
PlayStation Plus v březnu láká na Monster Huntera, golf či chov slizů
Základní předplatné PlayStation Plus láká v březnu na čtyři hry. Dvě si zahrají ještě majitelé PlayStationu 4, další dvě však běží už jen na PlayStationu 5.
Marvel’s Wolverine
High on Life 2
Xbox čeká konec, nyní je v paliativní péči, domnívá se otec Xboxu
Aktuální nečekaná změna ve vedení herní divize Microsoftu vyvolává řadu otázek. Příliš pozitivně ji nevnímá ani tvůrce a designér první konzole Xbox Seamus Blackley, kterému se přezdívá otec Xboxu.
Při neobvyklé loupeži zmizely karty Pokémon za miliony, jejich cena roste
Majitele obchodu Do-We Collectibles v americkém Anaheimu probudil v noci telefon, který ho upozornil na vloupání. Klikl jsem na záznam a uviděl jsem muže, jak procházejí otvorem, řekl Duy Pham.
Toto jsou nejčastější smrti ve videohrách
Počítačové hry mají tu výhodu, že umí zprostředkovat mnoho napínavých situací, aniž by nám u nich hrozilo nějaké horší nebezpečí než vzteky rozmlácený ovladač. To ale neznamená, že by nám snad byl...